Cái kết đẹp cho Thanh Sơn và Hoàng Hà, khán giả bật khóc cầu mong một điều

Tập 20 (tập cuối) phim "Đồng hồ đếm ngược" đã được phát sóng, để lại nhiều cảm xúc và lấy nhiều nước mắt của khán giả, được đánh giá là một trong những cái kết nhân văn nhất phim VTV. Trong tập phim, sau hàng chục năm từ mặt em gái, anh trai bà Hoà cuối cùng cũng đã chịu mở lòng - đứng cùng một không gian với em mình. Những khúc mắc trong quá khứ đã được gỡ bỏ.

Và vào chính khoảnh khắc ấy, khi ước mơ của bà Hoà cuối cùng đã thành hiện thực, Thành (Thanh Sơn) đã nhìn thấy số tuổi mới của mẹ mình. Từ việc chỉ còn sống được hơn 1 ngày, số năm tháng còn sống của bà Hoà đã tăng lên hơn 34 năm. Như vậy là Thành đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với Thần Chết.

Vào chính lúc mong ước được chuyển tuổi thọ của mình sang cho mẹ, Thành nhìn thấy số ngày sống của mình. Thành chỉ còn sống được hơn một ngày nữa. Thành sẽ còn hơn một ngày để hoàn thành những mong ước của mình, chia sẻ cùng những người anh yêu thương. Thật khắc nghiệt cho Thành khi vào đúng lúc sự nghiệp bắt đầu nở hoa thì anh phải ra đi.

Thành vui khi thấy tuổi thọ của mẹ còn hơn 34 năm, nhưng thoáng buồn khi mình lại sắp ra đi. Ảnh VTV

Sau khi giúp gia đình mẹ đoàn tụ, Thành trở về thành phố và cuộc sống thường nhật của mình trong tâm trạng của người sắp từ giã cõi đời. Việc đầu tiên Thành làm là viết cho mẹ mình một lá thư để nói ra tất cả những điều anh muốn nói.

Ngay khi viết xuống dòng chữ: "Mẹ ơi, con phải đi xa một chuyến..." thì Thành đã không ngăn được cảm xúc. Thành thật sự chưa sẵn sàng để rời bỏ tất cả vào lúc này - rời bỏ mẹ và Linh Chi.

Thành xúc động khi viết những dòng thư cuối cùng để gửi mẹ. Ảnh VTV

Nhìn thấy Thành như vậy, Linh Chi (Hoàng Hà) cũng không khỏi nghẹn ngào. Thời gian cô sắp phải từ biệt Thành cuối cùng đã cận kề, cô xin làm cùng anh tất cả những điều anh muốn làm trong khoảng thời gian còn lại và thổ lộ tình cảm của mình với Thành. Nhìn Linh Chi, Thành nói mai sẽ là ngày làm việc đầu tiên của cô ở công ty, Linh Chi nói: "Em còn có cả đời để làm việc mà, nhưng em chỉ có một ngày duy nhất với anh thôi. Nếu anh chỉ còn một ngày để sống, anh bỏ em đi đóng phim à?" - Linh Chi nói.

Trước đó, Thành đã về quê nấu cho mẹ mình một bữa cơm thay cho lời từ biệt. Đây là việc đầu tiên Thành muốn làm trong phần thời gian còn lại của mình. Nấu cơm cho mẹ để từ biệt bà. Thành nói với bà Hoà lý do mình về và cũng để hợp thức hoá thời gian sau này anh vắng mặt là vì phim sắp bấm máy, sợ sẽ không có nhiều thời gian về nhà với bà Hoà.

Thành trở về quê, nấu cho mẹ bữa cơm và nói rằng sẽ vắng mặt lâu vì đi đóng phim. Ảnh VTV

Khi mẹ Thành nói anh kể cho bà nghe cái kết của phim Thành sắp đóng, rằng cuối cùng nhân vật của anh có cứu được mẹ mình không? Thành đáp lời và nói nỗi lòng mình, rằng nhân vật của anh đã cứu được mẹ nhưng không thể ở bên bà, mỗi lần đọc kịch bản đến đoạn này Thành lại khóc, nhân vật của Thành cuối cùng đã hiểu được giá trị của cuộc sống.



Thành đã ôm mẹ lần cuối, nói những lời cuối cùng với mẹ - dặn bà Hoà giữ gìn sức khoẻ và anh rời đi, nói "con chào mẹ" mà không dám quay lại nhìn. Và khi ra đến cổng làng thì Thành đã không thể ghìm được cảm xúc. Thành bật khóc.

Thành lưu luyến không muốn rời xa mẹ, dù rằng phía trước sẽ chỉ còn thời gian ngắn ngủi để sống. Ảnh VTV

Sau khi về quê để từ biệt mẹ lần cuối, Thành trở về Thành phố và dành thời gian còn lại của mình với Linh Chi và chó Coddy. Thành cũng đến thăm bé Nhi, nói chuyện qua điện thoại với bố...

Thành cùng Linh Chi và Coddy đã đi chơi cùng nhau. Thành đã làm tất cả những điều anh muốn trong phần thời gian còn lại của mình.

Khoảnh khác vui vẻ của Thành với Linh Chi và chó Cody. Ảnh VTV

Giờ phút cuối của Thành cuối cùng cũng đến. Trong giờ phút ấy, khi đối diện với Thần Chết, Thành đã sống với đúng nỗi sợ hãi của mình - anh van xin Thần Chết cho mình được sống vì anh vẫn còn muốn sống, chưa muốn ra đi. Thành xin cơ hội và hứa sẽ sống một cuộc đời thật xứng đáng...



Nhưng Thần Chết đã từ chối lời cầu xin của Thành. Giao kèo đã được ký kết và không thể thay đổi.

Thành đối diện với giây phút phải rời xa trần thế. Ảnh VTV

Đúng lúc này, Coddy xuất hiện. Chú chó nói Thành đã cứu mình, đã đối xử với mình rất tốt. "So với bao người ngoài kia thì cậu có thể coi là người thất bại toàn tập. Nhưng cậu khiến tôi thấy ấm áp, muốn yêu thương con người, muốn đem lòng trung thành cuả tôi dành cho một người tử tế. Cảm ơn cậu đã luôn coi tôi là bạn", chó Coddy nói.

Khi Thành giang cánh tay để ôm Coddy đang chạy về phía mình, chó Coddy đã lao thẳng vào chiếc cửa tử thần phía sau lưng Thành. Coddy đã hoán đổi mạng của mình thay Thành, để anh có thể ở lại sống tiếp cuộc đời mà anh mong mỏi, bên những người anh yêu thương. Đó chính là sự báo đáp của Coddy với Thành, cho tất cả những gì Thành đã làm cho mình.

Thành được chú cho Coddy hoán đổi mạng sống và anh đã quý trọng từng giây phút của cuộc đời mình. Ảnh VTV

Nhờ chú chó Coddy, Thành đã được sống. Thành đã có cái kết viên mãn cho cuộc đời mình, sau tất cả sóng gió và những bài học anh nhận được từ những nếm trải. Thành đã học được về giá trị của cuộc sống, về sự nỗ lực và hơn cả là tình yêu thương, trân trọng những gì mình có trong cuộc đời.

Thành quyết định ngỏ lời cầu hôn Linh Chi. Nhưng cô khuyên Thành cứ tiếp tục thăng hoa với sự nghiệp diễn xuất vì giờ đang là “thời của anh”, cô cũng hứa sẽ mãi ở bên Thành. Bộ phim khép lại đầy xúc động khi Thành và Linh Chi bất ngờ phát hiện ra có một chú cún xuất hiện ngay trước cửa nhà mình. Điều đặc biệt là chú cún trông giống hệt Coddy phiên bản nhỏ. Thành cảm nhận được dường như Coddy đã quay trở lại bên anh, dù với một hình hài khác.

Kết thúc phim là hình ảnh xúc động khi Thành gặp lại chú chó Coddy trong "phiên bản cún con".

Ngay sau khi bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" kết thúc, trên các diễn đàn phim Việt, khán giả bày tỏ sự xúc động, gửi lời khen dành cho ê-kíp bộ phim: “Tập cuối xem khóc hết nước mắt, thật xúc động, đến với thế giới này ai cũng khao khát được sống trọn vẹn bên người thân yêu”, “Phim rất hay và nhân văn. Giá như làm nhiều tập hơn”, “Rất xúc động luôn, nhất là chi tiết Coddy trở lại dù với một hình hài khác”, "Xem mà khóc suốt. Mong phim ra tiếp phần 2"...



Thanh Sơn đăng ảnh hậu trường, khán giả mong cái kết đẹp giữa Thành và Linh Chi GĐXH - Nam diễn viên Thanh Sơn gây chú ý khi chia sẻ một số hình ảnh hậu trường của anh với bạn diễn trong "Đồng hồ đếm ngược".