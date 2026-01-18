Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡ

Sau hơn 10 năm yêu nhau và gần 6 năm về chung nhà, ca sĩ Tóc Tiên xác nhận ly hôn Hoàng Touliver. Thông tin này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối.

Trước khi đổ vỡ, cặp đôi được khán giả ngưỡng mộ với câu chuyện tình yêu khá thầm lặng nhưng vẫn ngọt ngào suốt nhiều năm. Một người là ca sĩ xinh đẹp, một người là "phù thuỷ âm nhạc" tài hoa, vì thế cặp sao luôn được khán giả ủng hộ khi công khai tình cảm.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver nên duyên từ năm 2015.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver nên duyên sau một chương trình âm nhạc từ năm 2015. Trải qua thời gian yêu kín tiếng, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 2/2020. Hôn lễ của cặp sao diễn ra riêng tư, chỉ có sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết.

Sau khi về chung một nhà, vợ chồng Tóc Tiên sống trong căn biệt thự sang trọng, tiện nghi tại TP.HCM. Dù bận rộn, cặp đôi thường dành thời gian uống cà phê sáng, tập thể dục, nấu ăn hoặc chăm sóc nhà cửa cùng nhau.

Cả hai tổ chức đám cưới riêng tư vào năm 2020.

Tóc Tiên và ông xã cũng cởi mở, chia sẻ chuyện tình cảm nhiều hơn. Hai người thỉnh thoảng vẫn đăng tải những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên nhau, hay tương tác với nửa kia trên mạng xã hội. Cả hai cũng thường xuyên chia sẻ những chuyến đi nghỉ dưỡng, du lịch bên nhau.

Thời mặn nồng, Tóc Tiên cho biết cô may mắn khi lấy chồng cùng nghề nên luôn được ông xã thấu hiểu. Hoàng Touliver là cộng sự đắc lực trong sự nghiệp âm nhạc của Tóc Tiên. Trong các dự án âm nhạc, nữ ca sĩ luôn nhận được sự hỗ trợ, cố vấn từ bạn đời.

“Anh ấy không chỉ là chỗ dựa mà còn là người lắng nghe và đồng hành với Tiên qua mọi thăng trầm. Tôi nghĩ tôi và anh Hoàng đã bổ sung cho nhau rất nhiều. Chúng tôi không cố thay đổi nhau, mà học cách chấp nhận và trân trọng sự khác biệt. Đó cũng là nguyên tắc của cả hai khi bước vào cuộc sống hôn nhân”, cô tâm sự.

Những khoảnh khắc đời thường của cả hai luôn thu hút chú ý của công chúng.

Sau khi kết hôn, Tóc Tiên chưa có kế hoạch sinh em bé. Nữ ca sĩ nhiều lần vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng nhưng lên tiếng phủ nhận.

Hồi năm 2021, cặp đôi cũng từng chia sẻ quan điểm không vội vàng sinh con. Cả hai muốn dồn tâm huyết cho nghệ thuật và sống trọn vẹn cho bản thân. Tóc Tiên cũng thừa nhận bản thân chưa sẵn sàng và không muốn có con chỉ vì áp lực xã hội.

Cặp đôi đồng hành với nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Cuối năm 2024, Tóc Tiên tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió mùa 2 và giành vị trí quán quân. Thời điểm này, Hoàng Touliver luôn lặng lẽ xuất hiện, hỗ trợ cho bà xã. Dù không lên sân khấu hay có tương tác công khai, sự có mặt âm thầm ấy khiến nhiều khán giả phải ghen tỵ.

Tháng 2/2025, Tóc Tiên đăng tải bộ ảnh ngọt ngào bên ông xã để kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Đáng chú ý, cặp đôi chọn mặc lại trang phục từng mặc trong đám cưới và tạo dáng tình tứ bên nhau.

Cứ vào mỗi dịp kỷ niệm cưới, cặp đôi chọn chụp một bức ảnh với trang phục cưới để nhắc nhở bản thân đã hạnh phúc thế nào và cùng nhau bước tiếp.

Song đến khoảng giữa năm 2025, cặp đôi vướng tin rạn nứt tình cảm. Tin đồn dấy lên sau khi nữ ca sĩ liên tục chia sẻ những trích dẫn đầy tính tự sự, thể hiện tâm trạng trên mạng xã hội. Ngoài ra, khán giả cũng phát hiện giọng ca Ngày mai không còn chia sẻ, khoe ảnh hạnh phúc bên ông xã.

Về phía Hoàng Touliver, anh vẫn xuất hiện đều đặn trong các dự án cá nhân, nhưng tuyệt nhiên không đề cập gì đến chuyện hôn nhân.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver khép lại hành trình yêu nhau sau hơn 1 thập kỷ.

Sau nhiều đồn đoán, Tóc Tiên vừa lên tiếng xác nhận "cả hai quyết định dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè, anh em đồng nghiệp".

Theo nữ ca sĩ, quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.

Tóc Tiên gửi lời cảm ơn tới chồng cũ vì 10 năm đồng hành, trọn vẹn bên nhau. Cô mong Touliver sẽ nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.

"Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên 'lựa chọn'. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra 'kết thúc là để khởi đầu", Tóc Tiên viết.

Trong khi đó, Hoàng Touliver cũng đăng tải hình ảnh vợ cũ trên trang cá nhân. Anh viết: "Một chương tuyệt đẹp đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn luôn tôn trọng em".