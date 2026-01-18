Mới nhất
Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng Touliver

Chủ nhật, 12:24 18/01/2026 | Thế giới showbiz

Sau khi xác nhận ly hôn với Hoàng Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

- Ảnh 1.

Ngày 17/1, Tóc Tiên và Touliver cùng lên tiếng xác nhận đã “đường ai nấy đi” sau 10 năm gắn bó. Trong thông báo, nữ ca sĩ cho biết cả hai vốn luôn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư, mong muốn được nhìn nhận thông qua âm nhạc và con đường nghề nghiệp. Tuy nhiên, trước áp lực dư luận, sau khi có sự đồng thuận của hai bên gia đình, cả hai quyết định lên tiếng.

- Ảnh 2.

Theo chia sẻ từ Tóc Tiên, quyết định này đã nhận được sự đồng thuận từ gia đình và những người liên quan. Nữ ca sĩ cho biết, sau một thời gian dài cùng nhau đối thoại thẳng thắn và tự soi chiếu bản thân, cả hai đã lựa chọn dừng lại trong sự hòa bình. Cô khẳng định đây là kết quả của quá trình suy ngẫm sâu sắc, dựa trên tinh thần văn minh, thấu hiểu và tôn trọng tuyệt đối, hoàn toàn không có sự tác động từ bên ngoài.

- Ảnh 3.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tóc Tiên dành những lời trân trọng nhất cho đối phương. Cô khẳng định 10 năm qua là "đoạn đời hạnh phúc và đáng trân trọng vô cùng". "Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế", nữ ca sĩ chia sẻ.

- Ảnh 4.

Thời gian trước đó, khi vướng tin ly hôn, Tóc Tiên giữ im lặng. Tuy nhiên, thời điểm đó, Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với Hoàng Touliver. Hai người không còn tương tác qua mạng xã hội như trước đây.

- Ảnh 5.

Người đẹp vẫn đều đặn đi diễn, cập nhật lịch trình làm việc và xuất hiện với hình ảnh ngày càng cuốn hút.Trên sân khấu, nữ ca sĩ được nhận xét tràn đầy năng lượng cùng vũ đạo mạnh mẽ.

- Ảnh 6.

Ngoài đời, cô liên tục gây chú ý với phong cách gợi cảm, khoe vóc dáng săn chắc. Sự thay đổi về ngoại hình và thời trang của Tóc Tiên cũng trở thành chủ đề bàn luận.

- Ảnh 7.

Hồi tháng 10/2025, nữ ca sĩ từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nhanh chóng phủ nhận, khẳng định diện mạo khác lạ đến từ cách trang điểm.

- Ảnh 8.

Dù vốn gắn liền với hình ảnh quyến rũ, nửa năm trở lại đây Tóc Tiên được nhận xét táo bạo, gợi cảm hơn.

- Ảnh 9.

Cô thường xuyên chọn trang phục ôm sát, cúp ngực hoặc khoét sâu, thể hiện tinh thần tự do và chủ động làm mới mình.

- Ảnh 10.

Bên cạnh công việc, Tóc Tiên dành thời gian đi du lịch, nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè để cân bằng lại cuộc sống.

- Ảnh 11.

Người đẹp hay chia sẻ những dòng trạng thái chữa lành như “Không thể biết đó là bình minh hay hoàng hôn, cũng không thể biết đó là kết thúc hay khởi đầu”.

- Ảnh 12.

Nhiều khán giả cho rằng những dòng trạng thái phản ánh rõ tâm thế của nữ ca sĩ trong giai đoạn chuyển mình, mạnh mẽ vượt qua biến cố.

- Ảnh 13.

Khi nhìn lại năm 2025 đầy biến động, Tóc Tiên viết: “Sau tất cả những gì còn lại là lòng biết ơn, biết ơn vì đã đến, ở lại, rời đi”.

- Ảnh 14.

Bước sang đầu năm 2026, các bài đăng của cô không còn nặng màu tâm trạng, trái lại, nữ ca sĩ tỏ ra hào hứng với cuộc sống mới.

- Ảnh 15.

Sau ly hôn, nữ ca sĩ trở nên nhiều năng lượng, tự do và tích cực tham gia các hoạt động showbiz.

Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡHơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡ

Trước khi "đường ai nấy đi", Tóc Tiên và ông xã Hoàng Touliver từng được xem là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt.

Top