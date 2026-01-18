Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng Touliver

Theo chia sẻ từ Tóc Tiên, quyết định này đã nhận được sự đồng thuận từ gia đình và những người liên quan. Nữ ca sĩ cho biết, sau một thời gian dài cùng nhau đối thoại thẳng thắn và tự soi chiếu bản thân, cả hai đã lựa chọn dừng lại trong sự hòa bình. Cô khẳng định đây là kết quả của quá trình suy ngẫm sâu sắc, dựa trên tinh thần văn minh, thấu hiểu và tôn trọng tuyệt đối, hoàn toàn không có sự tác động từ bên ngoài.