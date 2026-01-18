Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng Touliver
Sau khi xác nhận ly hôn với Hoàng Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.
Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡThế giới showbiz - 5 giờ trước
Trước khi "đường ai nấy đi", Tóc Tiên và ông xã Hoàng Touliver từng được xem là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt.
Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹThế giới showbiz - 18 giờ trước
GĐXH - Lê Âu Ngân Anh đón tuổi mới nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém từ khán giả.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vuiThế giới showbiz - 22 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".
Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?Thế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - Hồng Đào không giấu được sự xúc động khi đón nhận tin vui bất ngờ ở Cánh diều vàng và hài hước gọi đây là "một cú wow" đầu năm.
Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"Thế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - Ngọc Huyền thủ vai nữ chính Hà An trong "Cha tôi người ở lại" đã nhận được tin vui lớn trong giải "Cánh Diều 2025". Đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của người đẹp.
Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cướiThế giới showbiz - 3 ngày trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.
Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niênThế giới showbiz - 3 ngày trước
GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio bất ngờ bị vượt mặtThế giới showbiz - 5 ngày trước
GĐXH - Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio gây bất ngờ khi để vuột mất giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2026.
Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ': Bỏ showbiz cưới tỷ phú, viên mãn U60Thế giới showbiz - 2 tuần trước
Từ bỏ hào quang sau khi kết hôn với chồng tỷ phú, nữ diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc, viên mãn.
Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh: Đánh mất hào quang, loay hoay tuổi U40Thế giới showbiz - 2 tuần trước
Từng là ngôi sao nhí nổi đình đám, gắn liền với tuổi thơ của cả thế hệ, nhưng sự nghiệp của nam diễn viên này lại gặp nhiều bế tắc.
Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niênThế giới showbiz
GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.