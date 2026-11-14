Tóc Tiên tranh tài tại Chung kết 'Eurovision Song Contest Asia 2026' (20h30 tối nay, trực tiếp trên VTV3)

Theo Thời báo VTV, Chung kết "Eurovision Song Contest Asia 2026" dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV3 lúc 20h30 thứ Bảy (14/11). Trong mùa giải đầu tiên tổ chức, chương trình quy tụ 11 nghệ sĩ đến từ 11 quốc gia cùng với những tác phẩm âm nhạc đặc sắc, được chuẩn bị công phu dành cho sự kiện.

Theo thứ tự biểu diễn được công bố, ca sĩ Tóc Tiên sẽ là người đầu tiên mang ca khúc lên sân khấu. Đây là áp lực không nhỏ dành cho đại diện của Việt Nam. Tuy nhiên, với bản lĩnh cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua, Tóc Tiên hứa hẹn sẽ làm nên khởi đầu bùng nổ, đầy ấn tượng với phiên bản nâng cấp của ca khúc "Em Tiên".

Thứ tự biểu diễn của các nghệ sĩ trong chung kết "Eurovision Song Contest Asia 2026". (Ảnh: Eurovision Song Contest).

Nữ ca sĩ Tóc Tiên cho biết, cô hào hứng với cơ hội giao lưu, gặp gỡ cùng những nghệ sĩ đến từ các quốc gia châu Á. Đồng thời, mang theo bên mình niềm tự hào và tinh thần Việt Nam để có màn trình diễn cuốn hút, chinh phục khán giả quốc tế.

Trước đó, tại chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV - Thanh âm Việt Nam, "Em Tiên" của S•HUBE đã trở thành ca khúc đại diện Việt Nam, đồng hành cùng Tóc Tiên trên hành trình đến "Eurovision Song Contest Asia 2026" tại Bangkok, Thái Lan.



Tóc Tiên trình diễn ca khúc "Em Tiên" tại chương trình "Thanh âm Việt Nam". (Ảnh: BTC)

Một trong những thông tin đáng chú ý trong quá trình hoàn thiện “Em Tiên” chính là sự xuất hiện của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Nhân vật “Lonk Lank” từng được giữ kín trong suốt quá trình phát triển ca khúc. Anh cũng là người đứng sau cái tên “Em Tiên” - tạo nên dấu ấn đặc biệt rất riêng không chỉ cho bài hát mà còn thể hiện sự kết nối sâu sắc với nữ ca sĩ Tóc Tiên.

Sự xuất hiện của Hứa Kim Tuyền cũng được kỳ vọng sẽ góp thêm một góc nhìn sáng tạo trong quá trình nâng cấp “Em Tiên”, giúp ca khúc vừa giữ được tinh thần ban đầu, vừa có thêm những điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của đấu trường quốc tế.

Khi biết Việt Nam sẽ là quốc gia mở màn tại Chung kết "Eurovision Song Contest Asia 2026", Tóc Tiên ý thức rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, thay vì đặt nặng áp lực cạnh tranh, cô lựa chọn tập trung vào phần trình diễn của bản thân, nỗ lực thể hiện trọn vẹn nhất những gì đã chuẩn bị. Tóc Tiên cho rằng cơ hội được chia đều cho tất cả các nghệ sĩ tham dự và điều quan trọng nhất với cô là sẽ mang đến phần trình diễn mở màn đủ ấn tượng, tạo dấu ấn cho Việt Nam.