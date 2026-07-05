Tin vui của Tóc Tiên sau 6 tháng ly hôn
GĐXH - Khoảng nửa năm sau khi xác nhận kết thúc cuộc hôn nhân với nhà sản xuất âm nhạc Touliver, ca sĩ Tóc Tiên đang dần tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Bên cạnh việc trở lại với các dự án nghệ thuật, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là những chuyến trở về Mỹ thăm mẹ – người từng có không ít mâu thuẫn với cô trong quá khứ.
Mới đây, trên trang cá nhân, Tóc Tiên liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong chuyến về Mỹ. Không còn hình ảnh của một nghệ sĩ tất bật với lịch diễn, nữ ca sĩ xuất hiện giản dị giữa khung cảnh mưa nơi xứ người, hào hứng cập nhật: "Ngoài trời mưa đang to...".
Điều khiến người hâm mộ thích thú hơn cả là bữa cơm gia đình do chính mẹ chuẩn bị. Trong nhóm trò chuyện với người hâm mộ, Tóc Tiên không giấu được sự hào hứng khi khoe tô mì Quảng đầy ắp tôm, thịt và trứng, kèm lời nhận xét ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Mì Quảng mẹ nấu siêu chất lượng ạ".
Chỉ là một bữa ăn giản dị nhưng đủ để nhiều khán giả cảm nhận được sự ấm áp trong mối quan hệ giữa hai mẹ con. Những hình ảnh ấy cũng cho thấy gia đình vẫn luôn là nơi nữ ca sĩ tìm về sau những biến cố lớn trong cuộc sống.
Sau đổ vỡ hôn nhân, gia đình trở thành điểm tựa
Những tháng gần đây, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Tóc Tiên cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống cá nhân. Nếu trước đây cô gần như giữ kín mọi chuyện ngoài công việc thì hiện tại, mạng xã hội của nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện những khoảnh khắc rất đời thường.
Đó có thể là một bữa cơm mẹ nấu, món quà nhỏ được gửi tặng hay đơn giản là vài dòng trò chuyện ngắn giữa hai mẹ con. Không cần những lời lẽ quá nhiều cảm xúc, cách Tóc Tiên chia sẻ đủ để thấy cô đang tận hưởng sự bình yên bên gia đình sau khi bước qua giai đoạn nhiều thay đổi.
Việc thường xuyên trở về Mỹ cũng cho thấy nữ ca sĩ đang dành nhiều thời gian hơn để bù đắp cho những người thân yêu, nhất là mẹ.
Mối quan hệ từng nhiều năm căng thẳng
Ít ai quên rằng Tóc Tiên từng nhiều lần thừa nhận mối quan hệ giữa cô và mẹ không phải lúc nào cũng êm đẹp.
Trong những cuộc phỏng vấn trước đây, nữ ca sĩ cho biết mẹ là người nghiêm khắc, luôn mong con gái đi theo con đường ổn định. Khi Tóc Tiên quyết định từ bỏ việc học ngành y để theo đuổi nghệ thuật, khoảng cách giữa hai mẹ con bắt đầu xuất hiện.
Không chỉ chuyện nghề nghiệp, chuyện tình cảm của cô cũng từng là nguyên nhân khiến mâu thuẫn kéo dài.
Tóc Tiên từng chia sẻ mẹ muốn được quyết định người con gái mình yêu và rất khó chấp nhận những mối quan hệ không phù hợp với quan điểm của bà. Chính vì vậy, suốt nhiều năm, nữ ca sĩ gần như không chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng.
Cô từng tâm sự rằng phần lớn sự kín tiếng của mình xuất phát từ mong muốn tránh để những bất đồng trong gia đình trở nên gay gắt hơn.
Chuyện tình với Touliver từng không nhận được sự đồng thuận
Trong số những câu chuyện được khán giả quan tâm nhiều nhất là mối quan hệ giữa mẹ Tóc Tiên và Touliver.
Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, trong suốt thời gian yêu nhau cho đến khi công khai, cô chưa từng có cơ hội đưa bạn trai gặp mẹ. Sự phản đối từ gia đình khiến cả hai từng chịu không ít áp lực.
Dẫu vậy, Tóc Tiên vẫn quyết định bảo vệ lựa chọn của mình và kết hôn với Touliver vào năm 2020.
Trong lễ cưới khi ấy, chỉ bố của nữ ca sĩ từ Mỹ trở về Việt Nam tham dự, còn mẹ cô không xuất hiện.
Chi tiết này từng khiến nhiều người tiếc nuối bởi ai cũng hy vọng khoảng cách giữa hai mẹ con sẽ sớm được hàn gắn.
Sau ly hôn, mọi thứ dường như đã khác
Khi công bố ly hôn, Tóc Tiên lựa chọn cách ứng xử rất chừng mực.
Nữ ca sĩ cho biết việc lên tiếng không phải vì sức ép dư luận mà được thực hiện sau khi đã có sự thống nhất giữa những người liên quan và hai bên gia đình.
Trong tâm thư, cô gửi lời cảm ơn đến gia đình nội ngoại vì luôn dành cho cả hai sự yêu thương và tôn trọng trong suốt chặng đường đã qua.
Đó cũng là lần hiếm hoi khán giả thấy Tóc Tiên nhắc nhiều đến gia đình trong một sự kiện mang tính bước ngoặt của cuộc đời.
Những cử chỉ nhỏ cho thấy tình mẹ con đã gần gũi hơn
Không chỉ có tô mì Quảng mới đây, trước đó Tóc Tiên cũng nhiều lần chia sẻ những món quà mẹ dành cho mình như túi cherry, chocolate hay những tin nhắn hỏi thăm mỗi khi cô gặp áp lực trong công việc.
Có lần, nữ ca sĩ còn hài hước gọi đó là "ngôn ngữ yêu thương của mẹ".
Khi MV mới của cô vướng nhiều tranh luận, Tóc Tiên cũng tiết lộ mẹ là người chủ động nhắn tin hỏi han. Cô đùa rằng nếu bị cư dân mạng "ăn hiếp" thì sẽ "mách mẹ".
Những câu chuyện nhỏ nhưng đủ để người hâm mộ cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ từng nhiều năm nhiều khoảng cách.
Sau những biến cố của cuộc sống, có lẽ điều quý giá nhất mà Tóc Tiên tìm lại được không chỉ là sự bình yên trong tâm trạng, mà còn là sự gần gũi với gia đình. Và đôi khi, hạnh phúc cũng chỉ giản dị như được trở về nhà, thưởng thức bữa cơm mẹ nấu và biết rằng phía sau mình vẫn luôn có một nơi để trở về.
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