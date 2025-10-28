Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman
Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.
Trong số những người bị đưa ra xét xử có nhiều doanh nhân, giám đốc, tổng giám đốc, ca sĩ, cán bộ và cả người nước ngoài, trong đó có hai ca sĩ là Nguyễn Thế Vũ và Vũ Ngọc Hà.
Cáo trạng xác định, từ ngày 8/2/2024- 22/6/2024, ca sĩ Nguyễn Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 4,3 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 162.871 USD (tương đương 3,9 tỷ đồng), thua 81.761 USD (tương đương hơn 1,9 tỷ đồng).
Trong khi đó, ca sĩ Vũ Ngọc Hà cũng dùng hơn 2.600 USD (tương đương 63 triệu đồng) đánh bạc, thua hơn 4 triệu đồng. Ca sĩ này được tại ngoại, xuất hiện tại tòa với bộ đồ đen, khẩu trang kín mặt, tránh ống kính phóng viên.
Như VietNamNet đã đưa tin, hôm nay (28/10), TAND TP Hà Nội đưa 141 bị cáo trong vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman, Hà Nội ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.
Theo cáo buộc, CLB King Club ở địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) dành cho người nước ngoài.
Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh TCĐTCT dành cho người nước ngoài và để có lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung thuê và chỉ đạo Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.
Từ ngày 4/2-22/6/2024, các bị cáo đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Cáo trạng xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.
Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.
Cáo buộc cho rằng, ngoài những người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc, có 136 bị cáo vướng tội Đánh bạc đều là người Việt Nam, có hiểu biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức TCĐTCT nhưng vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy TCĐTCT.
Tổng số tiền cộng dồn mà các bị can đã sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc bị thua.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 12/11/2025.
GĐXH - Tin rằng mình đang liên quan đến một vụ án ma túy nghiêm trọng, một nữ sinh đã làm theo lời kẻ mạo danh công an, tự nhốt mình trong khách sạn và gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 550 triệu đồng tiền chuộc.
GĐXH - Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý một phương tiện sử dụng thiết bị điện để khai thác thủy sản.
GĐXH - Sau gần 35 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội danh liên quan đến giả mạo giấy tờ, đối tượng Nguyễn Quốc Bình đã từ TP Hồ Chí Minh quay về Hà Nội đầu thú nhờ sự kiên trì vận động của Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội).
Ngày 28/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đình Duy (SN 1986, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai), giáo viên môn Tin học, Công nghệ và Thể dục Trường THCS Yên Thái để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả tinh vi liên tỉnh, thu giữ lượng lớn tang vật và bắt giữ 5 đối tượng cầm đầu.
GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.
GĐXH - Công an TP.HCM đã làm việc, lấy lời khai thanh niên hành hung hai nam sinh giữa đường ở phường Thủ Đức. Vụ việc khiến một em nghi bị xuất huyết não, phải nhập viện theo dõi.
GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, Lê Anh Điệp - chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" có thể bị áp dụng mức hình phạt lên đến 7 năm tù vì tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Kiểm tra, khám xét 2 cơ sở sản xuất cà phê, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự chủ doanh nghiệp và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi để làm cà phê giả.
Chỉ sau gần 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm cướp giật điện thoại của một cụ ông bán vé số ngồi xe lăn.
