Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Trong số những người bị đưa ra xét xử có nhiều doanh nhân, giám đốc, tổng giám đốc, ca sĩ, cán bộ và cả người nước ngoài, trong đó có hai ca sĩ là Nguyễn Thế Vũ và Vũ Ngọc Hà.

Cáo trạng xác định, từ ngày 8/2/2024- 22/6/2024, ca sĩ Nguyễn Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 4,3 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 162.871 USD (tương đương 3,9 tỷ đồng), thua 81.761 USD (tương đương hơn 1,9 tỷ đồng).

Bị cáo Vũ Ngọc Hà xuất hiện tại tòa. Ảnh: TT

Trong khi đó, ca sĩ Vũ Ngọc Hà cũng dùng hơn 2.600 USD (tương đương 63 triệu đồng) đánh bạc, thua hơn 4 triệu đồng. Ca sĩ này được tại ngoại, xuất hiện tại tòa với bộ đồ đen, khẩu trang kín mặt, tránh ống kính phóng viên.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Như VietNamNet đã đưa tin, hôm nay (28/10), TAND TP Hà Nội đưa 141 bị cáo trong vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman, Hà Nội ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Theo cáo buộc, CLB King Club ở địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) dành cho người nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh TCĐTCT dành cho người nước ngoài và để có lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung thuê và chỉ đạo Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.

Từ ngày 4/2-22/6/2024, các bị cáo đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Cáo trạng xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.

Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Cáo buộc cho rằng, ngoài những người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc, có 136 bị cáo vướng tội Đánh bạc đều là người Việt Nam, có hiểu biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức TCĐTCT nhưng vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy TCĐTCT.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị can đã sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc bị thua.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 12/11/2025.