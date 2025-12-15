Chia sẻ nội dung bạo lực, một cá nhân ở Lào Cai bị xử phạt hành chính
GĐXH - Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với đối tượng N.T.H.N về hành vi chia sẻ thông tin bạo lực trên mạng xã hội.
Chiều 15/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Cam Đường, phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Phố Nhỏ" chia sẻ thông tin kinh dị trên mạng xã hội.
Theo đó, Công an phường Cam Đường đã xác minh, làm rõ và triệu tập chủ tài khoản "Phố Nhỏ" lên cơ quan công an làm việc. Qua xác minh chủ tài khoản Facebook này là N.T.H.N (SN 1989, trú tại tổ 17 Kim Tân, phường Lào Cai). Tại cơ quan công an, N khai nhận chính là người chia sẻ video có nội dung trên.
Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích các hành vi vi phạm luật an ninh mạng, đối tượng N.T.H.N đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình là do thiếu hiểu biết và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Công an phường Cam Đường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.H.N về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn", được quy định tại điểm c, khoản 1 điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ- CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ với mức xử phạt 7,5 triệu đồng.
Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần kiểm chứng các thông tin khi đăng tải trên mạng xã hội, không chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tảiPháp luật - 25 phút trước
GĐXH - Không chỉ dừng lại ở hành vi chống người thi hành công vụ, với tính chất côn đồ và mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, Đặng Từ Thịnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Giết người".
Bóc dỡ đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với số tiền hàng tỷ đồngPháp luật - 54 phút trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bóc gỡ đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền hàng tỷ đồng.
Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hộiPháp luật - 56 phút trước
GĐXH - Mặc dù đã chia tay, nhưng giữa Ban và chị T. vẫn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Sau đó nạn nhân đăng tải một số nội dung lên trên mạng xã hội khiến đối tượng bực tức dẫn đến cãi nhau và bị Ban dùng hung khí sát hại...
Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhàPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng, gần gũi của chủ nhà sau nhiều năm giúp việc, một người phụ nữ đã lén lút mở két sắt, trộm cắp hai chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng...
Thái Nguyên: Truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã ngay ngày đầu ra quân cao điểmPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã nguy hiểm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Đột kích sòng 'liêng' trong nhà dân, công an tạm giữ 10 đối tượng ở Bắc NinhPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Đột xuất kiểm tra một nhà dân trên địa bàn phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh), lực lượng công an đã bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức “liêng”, thu giữ gần 19 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Tây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thậnPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa ngăn chặn kịp thời nạn nhân nghi vấn bị lừa, dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấmPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa liên tiếp triệt phá 3 vụ án sản xuất, vận chuyển và buôn bán pháo nổ, thu giữ số lượng lớn tang vật cùng nhiều hóa chất tự chế.
Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồngPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999; trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng.
Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'Pháp luật - 23 giờ trước
Thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang biến tướng tinh vi hơn. Nếu chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của chiêu thức này.
Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơnPháp luật
Sau sự việc, ông H. đã tử vong vì vết thương quá nặng còn bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.