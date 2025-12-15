Chia sẻ nội dung bạo lực, một cá nhân ở Lào Cai bị xử phạt hành chính

Chiều 15/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Cam Đường, phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Phố Nhỏ" chia sẻ thông tin kinh dị trên mạng xã hội.

Theo đó, Công an phường Cam Đường đã xác minh, làm rõ và triệu tập chủ tài khoản "Phố Nhỏ" lên cơ quan công an làm việc. Qua xác minh chủ tài khoản Facebook này là N.T.H.N (SN 1989, trú tại tổ 17 Kim Tân, phường Lào Cai). Tại cơ quan công an, N khai nhận chính là người chia sẻ video có nội dung trên.

Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích các hành vi vi phạm luật an ninh mạng, đối tượng N.T.H.N đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình là do thiếu hiểu biết và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Công an phường Cam Đường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.H.N về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn", được quy định tại điểm c, khoản 1 điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ- CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ với mức xử phạt 7,5 triệu đồng.

Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần kiểm chứng các thông tin khi đăng tải trên mạng xã hội, không chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.