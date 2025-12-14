Mới nhất
Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'

Chủ nhật, 21:27 14/12/2025 | Pháp luật

Thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang biến tướng tinh vi hơn. Nếu chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của chiêu thức này.

Thời gian gần đây, trên các trang Facebook cá nhân cũng như trong nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội, người dân liên tục phản ánh tình trạng bị các đối tượng mạo danh nhân viên giao hàng gọi điện thông báo có đơn hàng, yêu cầu chuyển tiền phí, sau đó dẫn dụ nạn nhân truy cập các đường link giả để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiện tượng này đã nhiều lần được cơ quan chức năng phát đi cảnh báo nhằm giúp người dân nâng cao cảnh giác. Tuy nhiên, gần đây chiêu lừa đảo này đã biến tướng với thủ đoạn mới tinh vi hơn. Đại uý Phan Hoàng Sử, cán bộ công an phường Trấn Biên (Đồng Nai), đã đăng tải video cảnh báo đến người dân về vấn đề này.

Theo Đại úy Sử, nếu trước đây các đối tượng lừa đảo thường sử dụng kịch bản quen thuộc là gọi điện cho người dân thông báo “có đơn hàng, yêu cầu thanh toán”, thì hiện nay đã xuất hiện “biến tấu” mới với nội dung “đã giao hàng, đã thanh toán”.

Dù cách tiếp cận khác nhau, song điểm chung của cả hai kịch bản đều là dẫn dắt nạn nhân vào cùng một cái bẫy: đe dọa “trừ tiền tự động hằng tháng” và yêu cầu thực hiện thao tác “hủy đăng ký” thông qua các đường link giả.

“Kịch bản cũ đã có nhiều người mắc bẫy, còn kịch bản mới này tôi dự đoán sẽ khiến nhiều nạn nhân tin tưởng và dễ sập bẫy hơn nếu không cảnh giác”, Đại úy Sử cảnh báo.

Đại uý Sử chia sẻ về trường hợp nạn nhân là một phụ nữ tên Hân nhận được cuộc gọi từ người đàn ông xưng là shipper. Với giọng lo lắng, anh ta kể rằng từng giao cho chị một đơn hàng là hai chiếc áo và chị đã chuyển khoản đầy đủ. Hôm nay, công ty kiểm tra, phát hiện anh ta đưa nhầm cho chị “tài khoản nội bộ”, tài khoản dành cho shipper đăng ký thành viên. Vì sự nhầm lẫn này, hệ thống nhận diện chị là shipper, có thể bị trừ 3-6 triệu đồng mỗi tháng. Shipper vừa xin lỗi vừa cầu khẩn chị “hủy giúp đăng ký” để tránh việc cả chị và anh ta bị ảnh hưởng.

Sau cuộc gọi, chị Hân nhận được tin nhắn xác nhận thông tin, kèm số “tổng đài” để gọi đến xử lý. Ở cuộc gọi thứ 2, một người khác, xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng, đọc chính xác số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và số tiền đơn 160.000 đồng để tạo lòng tin với chị Hân. Người này tiếp tục dẫn dắt rằng shipper Hoàng đã bị đình chỉ, hệ thống đang hiểu lầm chị là thành viên giao hàng, nên cuối tháng có thể tự động khấu trừ 3,6-4 triệu đồng. Anh ta đề nghị hỗ trợ chị Hân “huỷ đăng ký shipper”.

Dù nạn nhân (chị Hân) liên tục khẳng định chưa từng đăng ký gì và từ chối làm theo hướng dẫn, các đối tượng vẫn dùng lý do “chuyển nhầm vào tài khoản nội bộ” để thuyết phục và thúc ép. Kịch bản phối hợp nhiều vai, dựng tình huống hợp lý, khiến người nghe dễ hoang mang và làm theo hướng dẫn, bước cuối cùng của bẫy lừa đảo.

Thông qua trường hợp trên, Đại uý Phan Hoàng Sử nhấn mạnh: Kịch bản lừa đảo mới này đánh đúng vào thói quen giao - nhận hàng hằng ngày của rất nhiều người. Khi đối tượng gọi điện, nói trúng tình huống và thúc ép tâm lý, nhiều người sẽ hoảng sợ, làm theo hướng dẫn và mất tiền trong tích tắc.

Đại uý Sử lưu ý người dân chỉ cần ghi nhớ một nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng: Không có bất kỳ câu chuyện nào mà shipper được quyền “trừ tiền tự động hàng tháng”, nếu ai nói như vậy, chắc chắn đó là lừa đảo. Người dân không được sợ, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào.

Y Nhụy
