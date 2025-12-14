Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'
Thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang biến tướng tinh vi hơn. Nếu chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của chiêu thức này.
Thời gian gần đây, trên các trang Facebook cá nhân cũng như trong nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội, người dân liên tục phản ánh tình trạng bị các đối tượng mạo danh nhân viên giao hàng gọi điện thông báo có đơn hàng, yêu cầu chuyển tiền phí, sau đó dẫn dụ nạn nhân truy cập các đường link giả để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hiện tượng này đã nhiều lần được cơ quan chức năng phát đi cảnh báo nhằm giúp người dân nâng cao cảnh giác. Tuy nhiên, gần đây chiêu lừa đảo này đã biến tướng với thủ đoạn mới tinh vi hơn. Đại uý Phan Hoàng Sử, cán bộ công an phường Trấn Biên (Đồng Nai), đã đăng tải video cảnh báo đến người dân về vấn đề này.
Dù cách tiếp cận khác nhau, song điểm chung của cả hai kịch bản đều là dẫn dắt nạn nhân vào cùng một cái bẫy: đe dọa “trừ tiền tự động hằng tháng” và yêu cầu thực hiện thao tác “hủy đăng ký” thông qua các đường link giả.
“Kịch bản cũ đã có nhiều người mắc bẫy, còn kịch bản mới này tôi dự đoán sẽ khiến nhiều nạn nhân tin tưởng và dễ sập bẫy hơn nếu không cảnh giác”, Đại úy Sử cảnh báo.
Đại uý Sử chia sẻ về trường hợp nạn nhân là một phụ nữ tên Hân nhận được cuộc gọi từ người đàn ông xưng là shipper. Với giọng lo lắng, anh ta kể rằng từng giao cho chị một đơn hàng là hai chiếc áo và chị đã chuyển khoản đầy đủ. Hôm nay, công ty kiểm tra, phát hiện anh ta đưa nhầm cho chị “tài khoản nội bộ”, tài khoản dành cho shipper đăng ký thành viên. Vì sự nhầm lẫn này, hệ thống nhận diện chị là shipper, có thể bị trừ 3-6 triệu đồng mỗi tháng. Shipper vừa xin lỗi vừa cầu khẩn chị “hủy giúp đăng ký” để tránh việc cả chị và anh ta bị ảnh hưởng.
Sau cuộc gọi, chị Hân nhận được tin nhắn xác nhận thông tin, kèm số “tổng đài” để gọi đến xử lý. Ở cuộc gọi thứ 2, một người khác, xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng, đọc chính xác số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và số tiền đơn 160.000 đồng để tạo lòng tin với chị Hân. Người này tiếp tục dẫn dắt rằng shipper Hoàng đã bị đình chỉ, hệ thống đang hiểu lầm chị là thành viên giao hàng, nên cuối tháng có thể tự động khấu trừ 3,6-4 triệu đồng. Anh ta đề nghị hỗ trợ chị Hân “huỷ đăng ký shipper”.
Dù nạn nhân (chị Hân) liên tục khẳng định chưa từng đăng ký gì và từ chối làm theo hướng dẫn, các đối tượng vẫn dùng lý do “chuyển nhầm vào tài khoản nội bộ” để thuyết phục và thúc ép. Kịch bản phối hợp nhiều vai, dựng tình huống hợp lý, khiến người nghe dễ hoang mang và làm theo hướng dẫn, bước cuối cùng của bẫy lừa đảo.
Thông qua trường hợp trên, Đại uý Phan Hoàng Sử nhấn mạnh: Kịch bản lừa đảo mới này đánh đúng vào thói quen giao - nhận hàng hằng ngày của rất nhiều người. Khi đối tượng gọi điện, nói trúng tình huống và thúc ép tâm lý, nhiều người sẽ hoảng sợ, làm theo hướng dẫn và mất tiền trong tích tắc.
Đại uý Sử lưu ý người dân chỉ cần ghi nhớ một nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng: Không có bất kỳ câu chuyện nào mà shipper được quyền “trừ tiền tự động hàng tháng”, nếu ai nói như vậy, chắc chắn đó là lừa đảo. Người dân không được sợ, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào.
Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh LongPháp luật - 5 giờ trước
UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung rất yếu, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, thuộc trường hợp phải bắt buộc chữa bệnh, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan.
Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tốPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.
Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấuPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...
Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừngPháp luật - 11 giờ trước
Trong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng
Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơnPháp luật - 13 giờ trước
Sau sự việc, ông H. đã tử vong vì vết thương quá nặng còn bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.
Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồngPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (tỉnh Đồng Nai).
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếpPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" lừa đảo "bắt cóc online". Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.
Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tảiPháp luật - 16 giờ trước
Tại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.
Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cô gái trẻ đi giao xôi trong đêmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị Công an Gia Lai bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.
Lời khai của kẻ đẩy CSGT vào gầm xe tải ở Hà Nội: 'Do đau đầu, uống thuốc Panadol nên... bộc phát'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Đặng Từ Thịnh cúi gằm mặt, liên tục lặp lại điệp khúc "em sai lầm quá, nông nổi quá". Đối tượng lý giải cho hành vi đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang chạy là do "đau đầu, uống thuốc Panadol" nên mất kiểm soát...
Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng NaiPháp luật
GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Dương lên mạng đặt mua súng rồi bắn vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.