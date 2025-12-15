Mới nhất
Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thứ hai, 07:25 15/12/2025 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999; trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng.

Thông tin từ CATP Hà Nội, vào đầu tháng 12/2025, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận đơn tố giác của chị H (SN 1995, trú tại Hà Nội) và chị L (SN 1995, trú tại Hải Phòng) về việc bị một đối tượng giả danh Việt Kiều, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo là Đinh Mộng Duy (SN 1999; trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ).

Bước đầu, công an phường xác định, năm 2019, Duy quen chị L trong khóa học quản trị kinh doanh. Thấy chị L hiền lành nên Duy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook ảo để kết bạn với chị L. Các tài khoản này thường kể chuyện là Việt Kiều bên Mỹ, có người nhà bị bệnh hoặc chết, cần tiền gấp để lo cho gia đình.

Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Đinh Mộng Duy. Ảnh: CATP Hà Nội

Với thủ đoạn này, từ năm 2021 đến nay, chị L đã chuyển khoản cho Duy rất nhiều lần với số tiền lên đến gần 400 triệu đồng.

Đến năm 2022, chị L tâm sự với tài khoản ảo của Duy là cần người giới thiệu cho bạn là chị H. Duy lại tiếp tục lập tài khoản Facebook ảo, đăng ảnh ở Úc, có nhà sang, xe sang, có nhiều tài sản. Đối tượng nhắn với chị H là sắp về Việt Nam và hứa hẹn "sẽ cưới" chị H.

Đến tháng 9/2025, Duy dùng nick Facebook hỏi vay chị H số tiền 2 triệu đồng. Do tin tưởng nên chị H đã chuyển tiền. Sau đó, chị H bắt đầu nghi ngờ "bạn trai Việt Kiều" và đến Công an phường Yên Hòa để trình báo.

Cùng thời điểm này, chị L (nạn nhân bị bạn trai Việt Kiều trên mạng lừa suốt 5 năm qua) cũng đến Công an phường tố giác sự việc.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu từ bị hại, Đinh Mộng Duy đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

