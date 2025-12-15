Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
GĐXH - Lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999; trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng.
Thông tin từ CATP Hà Nội, vào đầu tháng 12/2025, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận đơn tố giác của chị H (SN 1995, trú tại Hà Nội) và chị L (SN 1995, trú tại Hải Phòng) về việc bị một đối tượng giả danh Việt Kiều, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo là Đinh Mộng Duy (SN 1999; trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ).
Bước đầu, công an phường xác định, năm 2019, Duy quen chị L trong khóa học quản trị kinh doanh. Thấy chị L hiền lành nên Duy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook ảo để kết bạn với chị L. Các tài khoản này thường kể chuyện là Việt Kiều bên Mỹ, có người nhà bị bệnh hoặc chết, cần tiền gấp để lo cho gia đình.
Với thủ đoạn này, từ năm 2021 đến nay, chị L đã chuyển khoản cho Duy rất nhiều lần với số tiền lên đến gần 400 triệu đồng.
Đến năm 2022, chị L tâm sự với tài khoản ảo của Duy là cần người giới thiệu cho bạn là chị H. Duy lại tiếp tục lập tài khoản Facebook ảo, đăng ảnh ở Úc, có nhà sang, xe sang, có nhiều tài sản. Đối tượng nhắn với chị H là sắp về Việt Nam và hứa hẹn "sẽ cưới" chị H.
Đến tháng 9/2025, Duy dùng nick Facebook hỏi vay chị H số tiền 2 triệu đồng. Do tin tưởng nên chị H đã chuyển tiền. Sau đó, chị H bắt đầu nghi ngờ "bạn trai Việt Kiều" và đến Công an phường Yên Hòa để trình báo.
Cùng thời điểm này, chị L (nạn nhân bị bạn trai Việt Kiều trên mạng lừa suốt 5 năm qua) cũng đến Công an phường tố giác sự việc.
Tại cơ quan công an, trước những tài liệu từ bị hại, Đinh Mộng Duy đã khai nhận toàn bộ sự việc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'Pháp luật - 13 giờ trước
Thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang biến tướng tinh vi hơn. Nếu chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của chiêu thức này.
Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh LongPháp luật - 17 giờ trước
UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung rất yếu, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, thuộc trường hợp phải bắt buộc chữa bệnh, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan.
Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tốPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.
Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấuPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...
Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừngPháp luật - 23 giờ trước
Trong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng
Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơnPháp luật - 1 ngày trước
Sau sự việc, ông H. đã tử vong vì vết thương quá nặng còn bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.
Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (tỉnh Đồng Nai).
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếpPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" lừa đảo "bắt cóc online". Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.
Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tảiPháp luật - 1 ngày trước
Tại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.
Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cô gái trẻ đi giao xôi trong đêmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị Công an Gia Lai bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.
Lời khai của kẻ đẩy CSGT vào gầm xe tải ở Hà Nội: 'Do đau đầu, uống thuốc Panadol nên... bộc phát'Pháp luật
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Đặng Từ Thịnh cúi gằm mặt, liên tục lặp lại điệp khúc "em sai lầm quá, nông nổi quá". Đối tượng lý giải cho hành vi đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang chạy là do "đau đầu, uống thuốc Panadol" nên mất kiểm soát...