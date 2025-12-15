Mới nhất
Đột kích sòng 'liêng' trong nhà dân, công an tạm giữ 10 đối tượng ở Bắc Ninh

Thứ hai, 16:03 15/12/2025 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Đột xuất kiểm tra một nhà dân trên địa bàn phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh), lực lượng công an đã bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức “liêng”, thu giữ gần 19 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, khoảng 21h30 ngày 13/12/2025, Tổ công tác Công an phường Tiền Phong tiến hành tuần tra, phát hiện, bắt quả tang tại nhà ông Thân Văn Hiển (SN 1967, trú tại tổ dân phố Sy, phường Tiền Phong) có 09 đối tượng cùng trú tại phường Tiền Phong đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức “Liêng”.

Các đối tượng gồm: Thân Văn Hiển (chủ nhà); Dương Văn Vỹ (SN 1971, trú tại tổ dân phố Sy; Thân Văn Nghiệp (SN 1983, trú tại tổ dân phố Tiên Phong); Thân Minh Dương (SN 1980, trú tại tổ dân phố Tiên Phong); Thân Văn Tỉnh (SN 1986), Thân Văn Hoàng (SN 1976), Thân Văn Hoàn (SN 1985) cùng trú tại tổ dân phố Sy; Thân Văn Tuấn (SN 1977, trú tại tổ dân phố Quyết Tiến); Dương Văn Thành (SN 1985, trú tại tổ dân phố Trung).

Đột kích sòng bạc “ liêng ” ở Bắc Ninh: 10 Đối tượng bị tạm giữ - Ảnh 1.

Đột xuất kiểm tra một nhà dân trên địa bàn phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh), lực lượng công an đã bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức “liêng”.

Tại hiện trường, Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ các vật chứng, đồ vật, tài sản có liên quan làm căn cứ điều tra, xác minh. Tang vật thu giữ gồm: 01 tấm thảm; số tiền 1.300.000 đồng thu giữ dưới tấm thảm; số tiền 17.345.000 đồng và 01 bộ tú lơ khơ 52 cây (tạm giữ trên người các đối tượng tham gia đánh bạc); 09 điện thoại di động các loại.

Quá trình xác minh, Công an phường Tiền Phong tiếp tục làm rõ thêm 01 đối tượng tham gia đánh bạc là Dương Văn Tăng (SN 1984) trú tại tổ dân phố Sy, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Tiền Phong đã ra Quyết định tạm giữ đối với 10 đối tượng nêu trên để điều tra, làm rõ hành vi “Đánh bạc” theo quy định của pháp luật.

