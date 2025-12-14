Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải

Liên quan đến vụ cán bộ CSGT bị người vi phạm đẩy vào đầu xe ô tô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội hôm 12/12 đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Sau khi Thịnh bị bắt giữ, ngày 13/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về việc một người đàn ông chống đối, nhốt một cán bộ công an xã trong nhà. Trong clip, dù cán bộ công an giải thích, người này vẫn to tiếng và có lời lẽ thách thức. Người đàn ông trong clip này được cho là Đặng Từ Thịnh.

Xác nhận thông tin trên với TNO, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ việc được phản ánh trong clip diễn ra vào năm 2024, khi Công an xã Hồng Minh (H.Phú Xuyên thời điểm đó; nay là xã Phượng Dực) phát hiện Thịnh lái xe ba bánh tự chế ra đường.

Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra thì Thịnh có hành vi hung hãn, chống đối và nhốt cán bộ công an xã trong nhà, cản trở người thực thi công vụ.

Đặng Từ Thịnh khóa cửa, nhốt cán bộ công an xã - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 11/12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực (Hà Nội), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an Hà Nội phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả. Ngay sau đó, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình đưa xe vào chốt làm việc, người đàn ông xin cán bộ Tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng cán bộ không đồng ý.

Lúc này, trên đường có 1 xe ô tải đi đến, người đàn ông bất ngờ ôm một cán bộ trong tổ công tác, đẩy ngã vào đầu xe tải. May mắn cán bộ trong tổ công tác đã kịp thời tránh được xe ô tô lao vào và truy đuổi, bắt giữ người đàn ông và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Danh tính đối tượng được xác định là Đặng Từ Thịnh. Thịnh đã bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người, quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự.

Theo Cục CSGT, hành vi ngông cuồng của Thịnh phát sinh từ thói "cậy gần nhà" vì cho rằng đây là làng mình, nhà mình thì làm gì cũng được.

Đối tượng Đặng Từ Thịnh - Ảnh: Công an Hà Nội

Báo TTO cho hay, tại trại tạm giam, Thịnh tỏ ra ân hận nhưng biện minh rằng bị đau đầu và "không hiểu sao lại bồng bột như vậy".

"Tôi nghĩ mấy ngày qua bị đau đầu, tôi có uống vài viên thuốc giảm đau nên tâm lý không ổn định. Tôi chỉ đang đi theo để chờ xử lý vi phạm hành chính thôi, nhưng lại đẩy xe, gây nguy hiểm cho chiến sĩ cảnh sát giao thông. May mà anh ấy tránh kịp, không thì nguy hiểm cho cả anh ấy và chính bản thân tôi", TTO dẫn lời người đàn ông này nói. Đối tượng cũng thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.