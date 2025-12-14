Các bác sĩ cho biết: Ung thư phổi giai đoạn đầu không gây đau ngực mà là 4 bất thường này

Ung thư phổi không phát triển chỉ sau 1 đêm; quá trình hình thành và phát triển của nó không thể xảy ra trong vòng vài tháng, và di căn cũng không thể xảy ra trong vài tháng. Nói cách khác, bệnh nhân chắc chắn đã mắc ung thư phổi từ lâu, chỉ là chưa phát hiện ra mà thôi.

Đau ngực là một triệu chứng có thể do ung thư phổi gây ra. Tuy nhiên, rất tiếc phải thông báo rằng sự xuất hiện của đau ngực thường cho thấy ung thư phổi không còn ở giai đoạn đầu nữa. Ung thư phổi giai đoạn đầu không gây đau ngực. Nói cách khác, đau ngực thực chất là dấu hiệu của ung thư phổi giai đoạn tiến triển.

Thường thì, ngay cả khi ung thư phổi đã di căn đến các vị trí xa, bệnh nhân vẫn có thể không có triệu chứng tại các vị trí di căn. Điều này là do một số khối u di căn nhỏ và chưa gây ra bất kỳ triệu chứng chèn ép nào lên các cơ quan di căn. Trong những trường hợp như vậy, bệnh nhân có thể không gặp bất kỳ triệu chứng nào.

Các bác sĩ cho biết: Ung thư phổi giai đoạn đầu không gây đau ngực, mà là 4 bất thường lớn trong cơ thể mà bạn không bao giờ nên bỏ qua!

Đầu tiên, đừng bao giờ bỏ qua triệu chứng ho khan khó chịu

Theo Health, nhiều trường hợp ung thư phổi giai đoạn đầu chỉ biểu hiện bằng triệu chứng ho khan kéo dài, và các triệu chứng có thể không quá nghiêm trọng. Những triệu chứng này thường bị nhầm lẫn với viêm họng hoặc viêm phế quản và không thu hút sự chú ý của bệnh nhân. Nếu không đến bệnh viện khám kịp thời, rất khó để phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn sớm.

Ung thư phổi là nguyên nhân phổ biến gây ho khan khó chịu, bởi vì các tế bào ung thư liên tục kích thích niêm mạc phế quản. Trong trường hợp này, ho là một phản xạ bảo vệ của cơ thể.

Thứ hai, đừng bao giờ bỏ qua sự hiện diện của máu trong đờm

Theo thời gian, một số bệnh nhân cũng có thể bị ho ra đờm. Tất nhiên, đờm do ung thư phổi có thể có màu trắng và sủi bọt hoặc màu trắng và dính, điều này không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nếu có máu trong đờm, đây là dấu hiệu rất nghiêm trọng và tốt nhất nên đến bệnh viện để điều trị càng sớm càng tốt.

Thứ ba, đừng bao giờ xem nhẹ tình trạng khó thở

Khi ung thư phổi phát triển, đường thở ngày càng bị thu hẹp, lúc đó bệnh nhân sẽ gặp khó khăn trong việc thở. Tất nhiên, ban đầu, khó thở có thể không quá nghiêm trọng, nhưng khi bệnh tiến triển, hiện tượng này sẽ ngày càng trở nên rõ rệt hơn.

Thứ tư, đừng bao giờ xem nhẹ triệu chứng sốt

Khi bị sốt, nhiều người cho rằng mình bị cảm lạnh và đến hiệu thuốc mua thuốc kháng sinh, thuốc cảm và thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, nếu sốt tái phát, đừng xem nhẹ, vì ung thư phổi cũng có thể gây sốt, và phần lớn đó là sốt do ung thư. Khi ung thư phổi xảy ra, các tế bào ung thư giải phóng một lượng lớn độc tố vào máu. Dưới sự kích thích của các độc tố này, bệnh nhân dễ bị sốt.

Ngoài ra, một số trường hợp ung thư phổi có thể biến chứng thành viêm phổi tắc nghẽn, là tình trạng viêm phổi do tắc nghẽn đường thở. Nguyên nhân thường là do khối u làm tắc nghẽn phế quản, dẫn đến ứ đọng dịch tiết và nhiễm trùng thứ phát. Lúc này, bệnh nhân cũng sẽ bị sốt.

Tại Hội nghị Chương trình Sức khỏe Phổi Việt Nam giai đoạn 2025-2027 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức ngày 26.3, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản và ung thư phổi, đang trở thành nguyên nhân chính gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam. Ung thư phổi, với hơn 24.000 ca mắc mới mỗi năm, đứng thứ ba về số ca mắc mới nhưng thứ hai về số ca tử vong. Khoảng 75% bệnh nhân được phát hiện muộn, tỉ lệ sống sau 5 năm chỉ đạt 14,8%.

Cách tốt nhất để phát hiện ung thư phổi kịp thời là chụp CT ngực. Các bác sĩ khuyên những người hút thuốc lâu năm nhất định phải đi khám. Ngay cả khi bạn không có tiền sử hút thuốc, tôi cũng khuyên bạn nên bắt đầu chụp CT ngực định kỳ từ tuổi 40 để phát hiện ung thư phổi kịp thời.