Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trường

Thứ sáu, 14:19 24/04/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nước rút. Những công trình cuối cùng đang được khẩn trương phá dỡ để triển khai dự án quảng trường, công viên quy mô 2,14 ha.

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội ngày 24/4, không khí làm việc tại khu vực dự án quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra vô cùng khẩn trương. Toàn bộ khu đất rộng hơn 1,6ha tiếp giáp với các tuyến phố "di sản" như Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ đã được quây rào tôn, gắn lưới đen để phục vụ thi công.

Hiện tại, các công trình nhà dân mặt phố Đinh Tiên Hoàng đã cơ bản được phá dỡ xong.

Các công trình cũ của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội... cũng đang được đơn vị thi công khẩn trương hạ giải.

Khách sạn Điện lực trên phố Lý Thái Tổ hiện cũng đã được phủ bạt, phá dỡ.

Công nhân cùng máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ, phá dỡ các công trình phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Nằm trên đường Lý Thái Tổ, công trình khách sạn cao 9 tầng thuộc sở hữu tư nhân cũng đang khẩn trương thu dọn, di chuyển tài sản, đồ đạc.

Các hạng mục như lan can, khung cửa, hệ thống chiếu sáng… cũng lần lượt được tháo rời. Ở phía sau công trình, cửa sổ và kính đã được gỡ bỏ, phục vụ việc di chuyển.

Xe tải chở hàng liên tục ra vào, vận chuyển đồ đạc khỏi khách sạn. Đây là công trình cuối cùng thuộc phạm vi phải giải tỏa để phục vụ Dự án Quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, thời gian qua, địa phương đã chủ động, quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức phá dỡ các công trình theo đúng tiến độ được giao.

Quá trình thực hiện bảo đảm yêu cầu giữ gìn mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Việc giải phóng toàn bộ khu vực quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026.

Dự án Quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm được triển khai trên diện tích khoảng 2,14 ha. Có 17 tổ chức và 43 hộ dân thuộc diện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Phía tây dự án này tiếp giáp Hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn, phía bắc giáp khu dân cư hiện hữu.

Chi tiết các phân kỳ dự án Quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm:

Phân kỳ 1:

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất trong phạm vi khu đất có diện tích khoảng 21.151m2 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực TOD phía đông hồ Hoàn Kiếm; Tổng số chủ sử dụng: 59 chủ sử dụng nhà đất, bao gồm 17 tổ chức (ngành điện 7 đơn vị và 10 đơn vị khác) và 42 hộ dân.

- Hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường: san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, vịnh đỗ xe,… (theo phương án thiết kế được duyệt). Trong đó sẽ giữ lại tòa nhà Sở Văn hóa, Viện Văn học, nghiên cứu di chuyển Nhà đèn, tạm thời giữ lại 02 công trình kiến trúc của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại giai đoạn 2 (phân kỳ 2); Nghiên cứu phương án giữ lại kiến trúc công trình phong cách Artdeco của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, xem xét phương án mở thông tầng 1…

- Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật: cấp thoát nước, chiếu sáng, cung cấp trang thiết bị đô thị (thùng rác, ghế đá, WC…); hệ thống Wifi, camera an ninh;

Chỉnh trang, cải tạo một số tòa nhà giữ lại: tòa nhà Sở Văn hóa, tòa nhà Viện Văn học…

- Di chuyển các công trình ngầm, nổi (nếu có) và một số hạng mục liên quan khác.

Phân kỳ 2:

Thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của Quy hoạch được duyệt như sau:

- Nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2, giai đoạn 1 (2.1) Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm; đề xuất chức năng sử dụng đối với không gian ngầm để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân (nên nghiên cứu đề xuất sử dụng đa chức năng: công cộng, văn hóa, dịch vụ, thương mại, hạ tầng….).

Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Gươm để triển khai dự án quảng trường

Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trường.

Cận cảnh trụ sở các cơ quan trên "đất vàng" hồ Hoàn Kiếm chuẩn bị di dời để làm quảng trườngCận cảnh trụ sở các cơ quan trên 'đất vàng' hồ Hoàn Kiếm chuẩn bị di dời để làm quảng trường

GĐXH - Để thực hiện dự án cải tạo không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội sẽ di dời trụ sở 12 cơ quan, đơn vị và khoảng 40 hộ dân. Dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng phần nổi của dự án sẽ hoàn thành vào ngày 2/9.

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

GĐXH - Người dân trong diện phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được lựa chọn nơi ở mới từ 1 khu nhà tái định cư và 2 khu đất, nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh…

Người dân sinh sống trên "đất vàng" hồ Hoàn Kiếm nói gì về việc sắp phải di dời?Người dân sinh sống trên 'đất vàng' hồ Hoàn Kiếm nói gì về việc sắp phải di dời?

GĐXH - Đa số người dân trong diện phải di dời để thực hiện dự án cải tạo hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đều mong muốn sớm có thông tin về mức đền bù, tái định cư... cũng như nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền để ổn định công việc và cuộc sống sau khi nhường đất để thực hiện dự án.


Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Cận cảnh trụ sở các cơ quan trên 'đất vàng' hồ Hoàn Kiếm chuẩn bị di dời để làm quảng trường

Cận cảnh trụ sở các cơ quan trên 'đất vàng' hồ Hoàn Kiếm chuẩn bị di dời để làm quảng trường

Người dân sinh sống trên 'đất vàng' hồ Hoàn Kiếm nói gì về việc sắp phải di dời?

Người dân sinh sống trên 'đất vàng' hồ Hoàn Kiếm nói gì về việc sắp phải di dời?

Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội chính thức chấp thuận chủ trương miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho người dân và du khách trong 7 ngày nghỉ lễ.

Bật mí nguyên nhân gây mưa dông kèm thời tiết cực đoan ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Bật mí nguyên nhân gây mưa dông kèm thời tiết cực đoan ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiều tỉnh thành Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh do rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực Bắc Trung Bộ và vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động mạnh. Cảnh báo sấm sét, mưa đá có thể đi kèm trong mưa dông.

18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biết

18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biết

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo.

Phát hiện vụ vận chuyển phôi cây muội hồng trái phép qua đường bưu điện

Phát hiện vụ vận chuyển phôi cây muội hồng trái phép qua đường bưu điện

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) phát hiện và tạm giữ 15 phôi cây muội hồng không hóa đơn, chứng từ đang tập kết tại bưu điện xã.

Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn xuống kèm theo rãnh áp thấp gây mưa dông ở khu vực Bắc Bộ. Mưa dông sau ngày oi nóng dễ đi kèm thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét và mưa đá.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát.

Hà Nội: Cận cảnh sự hoang tàn tại 'siêu dự án' Usilk City vừa bị Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an

Hà Nội: Cận cảnh sự hoang tàn tại 'siêu dự án' Usilk City vừa bị Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từng được kỳ vọng là biểu tượng thượng lưu dọc trục đường Tố Hữu với tổng vốn 10.000 tỷ đồng, nhưng sau gần 2 thập kỷ, Dự án Khu đô thị Usilk City hiện chỉ là một tổ hợp các khối bê tông hoen rỉ. Những sai phạm trong quản lý dòng tiền tại đây vừa chính thức bị Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra làm rõ.

Phú Thọ: Trúng đấu giá mỏ cát nhưng chưa nộp tiền, Công ty CP Hàng không Nội Bài vẫn được cấp phép khai thác

Phú Thọ: Trúng đấu giá mỏ cát nhưng chưa nộp tiền, Công ty CP Hàng không Nội Bài vẫn được cấp phép khai thác

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc tỉnh Phú Thọ công nhận kết quả trúng đấu giá mỏ cát sông Hồng tại phường Minh Nông đối với Công ty cổ phần Hàng không Nội Bài nhưng doanh nghiệp không nộp tiền theo yêu cầu. Dù vậy, địa phương vẫn không hủy kết quả trúng đấu giá mà tiếp tục cấp phép khai thác, đồng thời còn tồn hơn 45,4 tỷ đồng chưa nộp ngân sách.

Quản lý môi trường bị buông lỏng, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh mạnh tay tại các công trình hạ tầng cấp bách

Quản lý môi trường bị buông lỏng, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh mạnh tay tại các công trình hạ tầng cấp bách

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa văn bản đôn đốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các công trình giao thông, thoát nước cấp bách trên địa bàn.

Hàng loạt sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy của Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP

Hàng loạt sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy của Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy (tên thương mại Sky Park Residence).

