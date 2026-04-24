Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trường.

Dự án Quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm được triển khai trên diện tích khoảng 2,14 ha. Có 17 tổ chức và 43 hộ dân thuộc diện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Phía tây dự án này tiếp giáp Hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn, phía bắc giáp khu dân cư hiện hữu.

Chi tiết các phân kỳ dự án Quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm:

Phân kỳ 1:

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất trong phạm vi khu đất có diện tích khoảng 21.151m2 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực TOD phía đông hồ Hoàn Kiếm; Tổng số chủ sử dụng: 59 chủ sử dụng nhà đất, bao gồm 17 tổ chức (ngành điện 7 đơn vị và 10 đơn vị khác) và 42 hộ dân.

- Hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường: san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, vịnh đỗ xe,… (theo phương án thiết kế được duyệt). Trong đó sẽ giữ lại tòa nhà Sở Văn hóa, Viện Văn học, nghiên cứu di chuyển Nhà đèn, tạm thời giữ lại 02 công trình kiến trúc của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại giai đoạn 2 (phân kỳ 2); Nghiên cứu phương án giữ lại kiến trúc công trình phong cách Artdeco của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, xem xét phương án mở thông tầng 1…

- Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật: cấp thoát nước, chiếu sáng, cung cấp trang thiết bị đô thị (thùng rác, ghế đá, WC…); hệ thống Wifi, camera an ninh;

Chỉnh trang, cải tạo một số tòa nhà giữ lại: tòa nhà Sở Văn hóa, tòa nhà Viện Văn học…

- Di chuyển các công trình ngầm, nổi (nếu có) và một số hạng mục liên quan khác.

Phân kỳ 2:

Thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của Quy hoạch được duyệt như sau:

- Nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2, giai đoạn 1 (2.1) Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm; đề xuất chức năng sử dụng đối với không gian ngầm để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân (nên nghiên cứu đề xuất sử dụng đa chức năng: công cộng, văn hóa, dịch vụ, thương mại, hạ tầng….).