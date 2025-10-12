Các bài tập hữu ích cho người bị u lành thực quản và những điều cần lưu ý

1. Vai trò của việc luyện tập đối với người bị u lành thực quản

U lành thực quản là tình trạng bệnh lý có khối u lành tính trong cơ thể, ít gây biến chứng và gây nguy hiểm cho cơ thể. U lành thực quản có thể dẫn đến hiện tượng axit trào ngược lên thực quản. Từ đó gây ra các triệu chứng cho người bệnh như ợ hơi, ợ nóng, nóng rát xương ức đến thực quản,….

Việc rèn luyện thể dục thể thao là một thói quen tốt không những mang đến một sức khỏe tốt mà còn hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý, trong đó có trào ngược dạ dày. Việc rèn luyện thể dục thể thao với cường độ phù hợp giúp người bệnh tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra giúp hạn chế được các biến chứng nặng hơn, hỗ trợ cải thiện hiệu quả các triệu chứng của bệnh,…

Đồng thời, việc tập luyện thường xuyên sẽ giúp hạn chế việc hình thành mỡ thừa, giảm thừa cân béo phì.

Với những thông tin đã liệt kê trên thì việc luyện tập thể dục thể thao với bài tập phù hợp sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh u lành thực quản.

2. Người bị u lành thực quản nên tập luyện thể thao vào thời điểm nào?

Bên cạnh việc chọn thời điểm bạn còn cần thiết lập cho mình thói quen tập luyện. Điều này cần thực hiện bằng cách lên lịch tập vào một thời điểm nhất định trong ngày và duy trì nó đều đặn suốt thời gian dài và cam kết sẽ hoàn thành nó với kết quả tốt nhất có thể.

Nên tập thể dục vào lúc nào không quan trọng bằng việc bạn chọn được thời điểm phù hợp với chính bạn và tạo được thói quen để duy trì việc đó. Khi đã đạt được điều này thì thời điểm tập thể dục nào cũng sẽ mang lại lợi ích cho cơ thể của bạn, cụ thể là:

- Thể dục buổi sáng

+ Sự trao đổi chất của cơ thể vào buổi sáng làm đốt cháy calo nhiều hơn nên giảm cân tốt hơn.

+ Không khí trong lành, cảm giác thư thái, giàu năng lượng cho hoạt động của ngày dài.

Bên cạnh việc chọn thời điểm bạn còn cần thiết lập cho mình thói quen tập luyện.

Tạo và duy trì thói quen luyện tập sẽ đạt được hiệu quả tập luyện cao nhất

+ Hoàn thành tập luyện trước khi bắt đầu ngày mới, nhờ đó mà có được lượng endorphin giúp đầu óc minh mẫn, giảm căng thẳng và dễ dàng tỉnh táo hơn.

- Thể dục buổi trưa (trước bữa ăn trưa)

+ Cơ thể khỏe và giàu năng lượng hơn, làm việc hiệu quả hơn.

+ Thân nhiệt đạt ngưỡng cao nhất nên sức mạnh và chức năng của cơ được tối ưu nhất khi luyện tập.

- Thể dục buổi chiều tối

+ Là thời điểm cơ thể đạt mức hoạt động cao nhất, thân nhiệt vào mức cao nhất nên sức mạnh và chức năng cơ bắp cũng được tối ưu hóa.

+ Huyết áp và nhịp tim ở mức thấp nhất, nhờ đó tập luyện sẽ giảm nguy cơ gặp chấn thương đồng thời nâng cao hiệu suất luyện tập.

+ Tăng cường chức năng cho hệ hô hấp và tim mạch.

3. Những bài tập tốt cho người bị u lành thực quản

Theo BSCKI Phạm Thị Việt Anh, Phó trưởng khoa Nội Tiêu hóa, BV 19-8, việc tập luyện như thế nào có lợi cho người bệnh u lành thực quản chủ yếu phụ thuộc vào loại bài tập cũng như cường độ tập luyện. Chẳng hạn các bài tập có tác động mạnh như chạy, nâng tạ, nhảy dây… có thể làm cho các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản trở nên tồi tệ hơn.

Người bệnh u lành thực quản có thể tập luyện các bộ môn như:

- Đạp xe: Đạp xe với tốc độ vừa phải sẽ là bài tập tốt cho người bệnh co thắt thực quản. Hãy lựa chọn các cung đường vắng xe qua lại, đảm bảo an toàn và không khí trong lành để vừa đạp xe, vừa thư giãn. Bạn cũng có thể thử đạp xe tại chỗ tại phòng tập thể dục và lựa chọn tốc độ phù hợp, tránh hiện tượng trào ngược.

- Tập yoga: Yoga là môn tập luyện chậm rãi, nhẹ nhàng, ít tác động, có thể giúp người bệnh cảm nhận cơ thể linh hoạt hơn mà không làm trầm trọng thêm các triệu chứng của co thắt thực quản. Lưu ý, khi tập yoga, bạn nên hạn chế các tư thế lộn ngược như trồng cây chuối, vì điều này có thể dễ gây trào ngược, làm triệu chứng bệnh trầm trọng hơn.

- Bơi lội, thể dục nhịp điệu dưới nước: Bơi lội hay tập thể dục nhịp điệu dưới nước là những bài tập toàn thân rất tốt cho cơ thể do nước tạo thêm sức căng cho cơ thể khi di chuyển, tạo ra trọng lượng mà không cần phải sử dụng dụng cụ khác.

- Đi bộ hoặc thực hiện một số bài tập nâng tạ nhẹ: Vận động nhẹ nhàng phù hợp với người bệnh co thắt thực quản để giảm triệu chứng của bệnh. Hạn chế cúi người xuống hoặc thực hiện bất kỳ động tác lộn nhào, đảo ngược.

4. Những điều cần lưu ý trong quá trình luyện tập

Theo BSCKI Phạm Thị Việt Anh, Phó Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, BV 19-8, để đảm bảo tập luyện đúng cách, không gây hại sức khỏe, người bệnh co thắt thực quản cần lưu ý:

- Tránh các bài tập có tác động mạnh như chạy, nhảy dây, tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT)... có thể làm cho các triệu chứng trào ngược trong co thắt thực quản trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, hãy xây dựng kế hoạch tập luyện với cường độ phù hợp với thể trạng và tình trạng bệnh lý của mỗi người (tham khảo ý kiến của bác sĩ).

- Tránh tập thể dục ngay sau khi ăn, việc này có thể khiến tình trạng trào ngược dễ dàng xảy ra. Nên thực hiện bài tập 2 giờ sau khi ăn do tại thời điểm đó, thức ăn đã di chuyển qua dạ dày và sẽ ít có khả năng trào ngược hơn.

- Tránh bài tập nằm ngửa sẽ khiến trào ngược dễ xảy ra hơn. Bên cạnh đó, bạn nên bỏ qua các bài tập thể dục cường độ cao do có thể gây căng thẳng cho dạ dày.

- Uống đủ nước trong khi tập thể dục để giữ nước và hỗ trợ tiêu hóa.

- Mặc quần áo rộng rãi, thoải mái, thắt lưng chặt gây thêm áp lực lên bụng và triệu chứng trào ngược.

