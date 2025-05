Các con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu đón chờ nhiều bất ngờ giữa tháng 5

Từ giữa tháng 5, đây là 3 con giáp sẽ tận hưởng khoảng thời gian nhiều tin vui, tài lộc ùn ùn đổ về túi GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là 3 con giáp sẽ đón nhận được nhiều tin vui, tài lộc ùn ùn đổ về túi từ giữa tháng 5 này.

1. Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi tuần cũ, đầu tuần Tam Hội chiếu cố nên công việc của Tý rất suôn sẻ nhờ những mối quan hệ quen biết giúp đỡ. Bên cạnh đó con giáp này còn có cơ hội thăng chức, người làm ăn kinh doanh tránh được họa lớn nhờ phước phần của bản thân cứu một phen.

Tiểu Hao xuất hiện nhắc nhở bạn trẻ tuổi Tý đừng đầu tư làm ăn lớn trong thời gian này coi chừng thua lỗ nặng. Với những người làm bất động sản, tranh chấp đất đai hoặc mở rộng nguồn hàng kinh doanh, tuần này là thời điểm nhạy cảm, chỉ cần nóng vội một chút thôi cũng đem lại sự thiệt hại lớn lao.

Trong tuần ảnh hưởng của Thiên Hình khiến Tý đánh mất mối lương duyên tốt đẹp vì tính khí nóng nảy, bộp chộp của bản thân. Duyên nợ trắc trở, nhưng có tin vui là nếu kiên nhẫn thì Tý sẽ gặp được người đứng đắn, nghiêm túc. Mối quan hệ anh chị em trong nhà không hòa hợp, hay đấu khẩu với nhau.

2. Tuổi Sửu

Hung tinh Ngũ Quỷ cản trở nhắc Sửu cẩn thận kẻo bị tiểu nhân quấy phá trong công việc. Dạo gần đây công việc cũng nhiều nhắc bạn nên lưu tâm đến sức khỏe của bản thân.

Tam Hợp cục xuất hiện vào thứ 2, thứ 6 nhắc Sửu nên tận dụng 2 ngày này để làm giàu cho bản thân, ký hợp đồng, mua bán xe cửa nhà đất, thuê mặt bằng kinh doanh hoặc trả nợ. Bên cạnh đó, con giáp này cũng không được chủ quan bởi trong tuần khả năng cao sẽ có nhiều bạn mất tiền vì sự lơ đễnh của bản thân.

Ngũ Quỷ khiến người tuổi Sửu nóng nảy, dễ gặp chuyện thị phi, tai họa, gia đạo không yên, bị hàng xóm làm phiền, nghi oan giáng họa. Những bạn trẻ đang yêu nên cẩn thận với sự xuất hiện của người thứ 3, người cũ quay lại quấy rối hoặc bị gia đình ngăn cắm.

3. Tuổi Dần

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 12-18/5/2025 cho biết, con giáp tuổi Dần có nhiều sự kiện, tin tức bất ngờ xảy ra, gây khó khăn, gian khổ cho công việc vì ảnh hưởng của Thiên Nguyệt.

Dần không nên làm những việc lớn và nên cẩn thận đề phòng tiểu nhân, kiềm chế tính nóng nảy, cáu gắt. Nếu bạn lùi lại một bước, bạn sẽ có được tầm nhìn rộng hơn.

Thứ 3 hoặc thứ 7 con giáp này sẽ có tin vui về tài lộc do có Tam Hợp cục soi sáng. Nhiều việc liên quan tới tiền bạc đạt được thành công lớn nhờ sự giúp đỡ của người khác. Hợp tác làm ăn có lợi, nên mua bán, khai trương, động thổ hoặc đi du lịch trong những ngày kể trên.

4. Tuổi Mão

Dịch Mã chiếu mệnh, trong công việc của người tuổi Mão, động thì cát lợi, tĩnh thì vô công. Con giáp này càng vất vả bôn ba, thì thu hoạch càng lớn, cứ chịu khó thì phần còn lại để vận may quyết định. Bên cạnh đó đây cũng là tuần lộc lá của những bạn làm du lịch, công tác xa, làm ăn ở nước ngoài, buôn bán nhỏ lẻ.

Mão sẽ phát đạt, chỉ có điều khá vất vả và lao lực nhưng bù lại quả ngọt không hề nhỏ, những người đang xa quê làm ăn được mùa bội thua. Bạn nào đang kinh doanh tự do hoặc nhận dự án ngoài giờ hành chính sẽ có khoản tiền bất ngờ ập về trong tuần, đặc biệt là khoảng thời gian cuối tuần, may mắn đỉnh cao nằm vào ngày Chủ nhật.

Trong tuần 12-18/5 có Lục Hợp xuất hiện, Mão cảm thấy hạnh phúc vì được nhiều người xung quanh quan tâm, yêu thương. Sự hy sinh của bạn vì tình yêu sẽ thực sự chạm đến trái tim người kia và cũng sẽ trở thành chất xúc tác cho sự phát triển mối quan hệ của bạn.

5. Tuổi Thìn

Thái Dương soi sáng giúp Thìn có thuận lợi về công việc trong tuần này. Nhiều thứ được hồi sinh và tái sinh, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong công việc, Thìn khá hợp vía nam mệnh trong vấn đề làm ăn tuần mới này.

Tuần này có thể thấy con giáp này sẽ tốn tiền cho nhiều việc nhưng không đạt được kết quả như ý. Bù lại bạn nào làm nghệ thuật, tâm linh, kinh doanh đồ tâm linh sẽ kiếm được khá nhiều tiền, ngày vượng lộc nhất rơi vào thứ 5.

Chuyện tình cảm của con giáp này trong tuần cũng khá tốt. Những bạn còn độc thân sẽ dễ mà bén duyên với một người không phải gu của mình, người này có tính đồng bóng, thích chuyện tâm linh.

6. Tuổi Tỵ

Tuần 12-18/5 Thái Tuế cản trở, con giáp tuổi Tỵ dễ rơi vào trạng thái buồn bã. Bạn nên linh hoạt hơn trong sự nghiệp và không nên cứng nhắc theo những cách cũ nữa. Bạn cần mở rộng tầm nhìn và chiến đấu một mình mà không cần sự giúp đỡ của người khác.

Con giáp tuổi Tỵ trong tuần này không nên nhờ vả người khác làm việc gì kẻo mất tiền. Càng không nên làm người tốt cho người khác vay vàng, vay tiền coi chừng bị quỵt. Bạn giúp nhiều người trong chuyện tiền bạc nhưng có vẻ như nhiều kẻ xem đó là điều hiển nhiên, sống rất vô ơn với bạn.

Ngày thứ 5 có Lục Hợp ghé thăm, con giáp này sẽ có những điều bất ngờ về chuyện tình cảm.

7. Tuổi Ngọ

Tuần mới có Tam Hợp quý nhân xuất hiện, Ngọ may mắn với những quyết định lớn trong công việc. Một tuần mang lại may mắn đúng nghĩa sau chuỗi ngày đen tối nhờ sự tham gia của Bách Việt. Nó tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, sự hài lòng với hoàn cảnh hiện tại và khả năng đạt được những gì bạn muốn.

Tiền bạc cũng khá ổn, có đồng ra đồng vào, không túng thiếu nhưng Ngọ cần phải xem lại cách tiêu tiền nhé. Ngoài ra, các mối quan hệ giữa các cá nhân tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của bạn, nên khéo léo một chút trong cách cư xử.

8. Tuổi Mùi

Công việc của Mùi rực rỡ trong những ngày đầu tuần nhờ ảnh hưởng của Tam Hội và có phần ảm đạm vào nửa cuối tuần.

Thiên Cẩu cản trở khiến tiền bạc của con giáp này bất ổn, mệt mỏi vì nợ nần, sức khỏe kém tốn tiền chạy chữa. Khi nói đến đầu tư, hãy thận trọng và chọn những dự án đáng tin cậy để đầu tư coi chừng mất trắng tay.

Mùi cũng nên cẩn thận để không bị người khác lợi dụng tình cảm. Bạn phải thực tế và đừng tin vào những kẻ nói suông mà không làm, những kẻ đó không xứng đáng có được tình cảm của bạn.

9. Tuổi Dậu

Tuần mới, Dậu vất vả hơn người, rối loạn lo âu, tinh thần bất ổn khi đi làm do ảnh hưởng của Bạch Hổ. Tài lộc của tuổi Dậu tuần này cũng chậm trễ.

May mắn có Tam Hợp ghé thăm nên Dậu được hậu phương hỗ trợ, an ủi rất nhiều trong cuộc sống. Hội độc thân tăng sự hấp dẫn với người khác giới và gặp may mắn trong tình yêu, sớm gặp được người mình đang mong chờ bấy lâu nay.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.