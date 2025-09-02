Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được gọi là “tháng cô hồn” và nhiều người tin rằng đây là giai đoạn phải kiêng kỵ để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, chia sẻ của chuyên gia dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ.

1. Con giáp Tỵ

Xem tử vi tuần mới từ ngày 1/9 đến ngày 7/9/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tỵ dự báo có những sự kiện trọng đại, đặc biệt nếu bạn vừa bắt đầu một dự án mới. Bạn sẽ thấy những lĩnh vực đang là cơ hội của mình để nắm bắt. Con giáp này sẽ thấy mình có nhiều năng lượng hơn. Thời điểm này, hãy nghiêm túc hơn với bản thân, viết ra những suy nghĩ của mình để phấn đấu trong những tháng cuối năm.

Con giáp Tỵ có quý nhân hỗ trợ

Trong chuyện tình cảm, Thái Âm cát tinh chiếu nên tốt, phù trợ cho cả công việc và nhân duyên. Nhờ đó, người độc thân tuổi Tỵ có cơ hội cao tìm được một nửa của mình trong thời gian này.

Hãy tận dụng thời gian nghỉ để tìm hiểu về những sự kiện sắp tới mà bạn cảm thấy phù hợp với các thành viên trong gia đình. Tài lộc trong tuần cũng là điểm sáng với con giáp Tỵ khi đón những cơ hội mới và sự trợ giúp từ các quý nhân.

2. Con giáp Mùi

Bước sang tuần mới này, con giáp Mùi sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và tươi trẻ hơn. Đây là thời điểm tuyệt vời để tập trung vào những gì bạn muốn đạt được trong tháng 9. Hãy tận dụng thời điểm này để thiết lập các mục tiêu và triển khai cùng những người bạn đồng hành, sẽ sớm đạt được kết quả.

Tuần mới, bạn nên tự chúc mừng bản thân vì đã đưa ra những quyết định khó khăn vào đầu tuần để có được mối quan hệ như ý vì thực ra việc này không hề dễ dàng chút nào. Nếu bạn phải đưa ra bất kỳ quyết định khó khăn nào với người yêu, bạn bè hoặc con cái, hãy lên kế hoạch ghi nhận nỗ lực của mình và dành thời gian thảo luận về vấn đề đó.

Con giáp Mùi cũng thuộc top con giáp may mắn trong tuần này

Về tài lộc của con giáp Mùi cũng rất tốt trong tuần mới. Thái Dương mang đến những cơ hội tốt để bản mệnh cải thiện khía cạnh tài chính. Con giáp Mùi bản chất thông minh, bền bỉ nên hãy tận dụng thời điểm này để làm các công việc.

3. Con giáp Hợi

Tuần mới đến với con giáp Hợi khá bình yên. Mọi thứ đến với con giáp Hợi một cách dễ dàng, cuộc sống yên ổn nhưng con giáp này đừng ngủ quên. Hãy đảm bảo không để bản thân bị quá tải, vì điều đó có thể cản trở khả năng nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng. Sẽ rất tốt nếu có con giáp này có được một người đồng hành đáng tin cậy trong cuộc sống, nhất là nếu bạn có xu hướng đưa ra quyết định dựa trên sự bốc đồng.

Cuộc sống bận rộn chỉ là cái cớ cho việc bạn trốn tránh tình cảm của ai đó, có thể họ nhiệt tình nhưng cảm xúc của bạn chưa tới. Những cặp đôi thì nên trân trọng khoảng thời gian bên nhau trong kỳ nghỉ, hãy xóa bỏ những rào cản trong lịch trình nghỉ lễ của bạn.

Thiên Đức hỗ trợ để bản mệnh có cơ hội phát tài phát lộc, tiền bạc rủng rỉnh hơn nên con giáp Mùi có nhiều thuận lợi để cải thiện chất lượng sống của mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

