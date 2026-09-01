Các con vừa về nghỉ lễ, tôi đãi mâm cơm quê chỉ vài chục nghìn mà chúng nó tấm tắc lạ miệng

Mấy đứa con vừa về nghỉ lễ, tôi hỏi muốn ăn gì thì đứa nào cũng bảo “mẹ nấu gì cũng được”. Nghĩ bụng chúng ở thành phố ngày thường ăn đủ thứ, về nhà lại hay thèm những món đơn giản nên tôi chẳng đi chợ mua thịt bò, hải sản hay món gì cầu kỳ.

Chỉ với hơn 80.000 đồng, tôi làm một mâm cơm quê gồm tép đồng rang khế, đậu phụ nướng mỡ hành, rau muống luộc chấm tương bần và bát canh hến nấu bầu. Toàn những nguyên liệu quen thuộc, giá rẻ nhưng khi đặt lên mâm lại đủ màu sắc, ăn miếng nào ra miếng nấy.

Tép đồng rang khế – món rẻ nhưng cực đưa cơm

Tép đồng mua khoảng 25.000-30.000 đồng là đủ cho cả nhà ăn. Tép nhỏ nhưng ngọt thịt, khi rang cùng khế chua lại rất hợp, vị mặn ngọt của tép được cân bằng nên ăn không hề ngấy.

Tép mua về cắt bớt râu, rửa sạch rồi để thật ráo. Khế chua chọn quả vừa, thái lát mỏng, bóp nhẹ với chút muối rồi rửa qua để bớt chua gắt.

Ảnh minh họa

Phi thơm hành khô, cho tép vào đảo trên lửa lớn đến khi chuyển màu đỏ đẹp. Lúc này mới nêm nước mắm, chút đường và tiêu. Khi tép gần khô, cho khế vào đảo nhanh.

Mẹo để món này ngon là không cho khế vào quá sớm. Khế chín nhanh, nếu rang lâu sẽ nát và ra nhiều nước, làm tép mất độ săn. Chỉ cần cho vào ở bước cuối, đảo vài phút để khế vừa ngấm gia vị vừa giữ được độ tươi.

Rắc thêm hành lá và vài lát ớt, món tép rang khế có đủ màu đỏ, xanh, vàng, nhìn đã thấy hấp dẫn.

Đậu phụ nướng mỡ hành – đổi cách làm là khác hẳn món rán quen thuộc

Đậu phụ chỉ vài chục nghìn nhưng nếu cứ rán mãi cũng dễ chán. Lần này tôi cắt đậu thành miếng vuông lớn, thấm khô rồi áp chảo cho hai mặt vàng nhẹ.

Sau đó pha một bát nhỏ gồm hành lá thái nhỏ, chút dầu nóng, nước mắm và tiêu. Rưới hỗn hợp lên mặt đậu rồi cho vào nồi chiên không dầu hoặc lò nướng khoảng 5-7 phút.

Đậu bên ngoài có lớp vàng nhẹ, bên trong vẫn mềm. Phần hành lá thơm, có chút dầu nóng thấm xuống mặt đậu khiến món ăn béo nhưng không ngấy.

Muốn đậu đẹp mắt, nên dùng đậu trắng, chắc, cắt miếng đều nhau. Không rưới quá nhiều nước mắm vì mặt đậu dễ bị sẫm màu.

Món này ăn cùng cơm nóng rất ngon, nhưng nếu còn thừa có thể dùng với bún hoặc rau sống cũng hợp.

Rau muống luộc, nhưng nước chấm phải làm khác một chút

Đĩa rau xanh chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng giúp cả mâm cơm nhẹ nhàng hơn.

Rau muống nhặt sạch, rửa kỹ. Đun nước thật sôi rồi mới cho rau vào, thêm chút muối. Rau vừa chín tới thì vớt ngay ra đĩa.

Tôi pha nước chấm bằng tương bần, ớt và một chút đường. Có thể vắt thêm vài giọt chanh nếu thích vị chua.

Mẹo để rau xanh đẹp: không đậy vung quá lâu và không luộc rau khi nước chưa sôi mạnh. Rau chín nhanh sẽ giữ được màu xanh và độ giòn.

Tương bần chấm rau muống rất ngon

Canh hến nấu bầu – bát canh ngọt thanh cho ngày nghỉ

Hến làm sạch, xào nhanh với hành khô rồi cho nước vào đun sôi. Bầu thái sợi hoặc cắt miếng vừa ăn, cho vào khi nước canh đã sôi.

Bầu rất nhanh chín nên chỉ cần nấu vài phút. Cuối cùng thêm hành lá, rau răm và chút tiêu.

Bát canh ngọt tự nhiên từ hến, bầu mềm nhưng không nát, ăn cùng những món rang, nướng rất vừa miệng.

Tính ra cả mâm chỉ khoảng hơn 80.000 đồng, tùy giá thực phẩm từng nơi. Nhưng điều tôi thích là các món không bị trùng vị: tép mặn ngọt có vị chua nhẹ của khế, đậu béo thơm mùi hành, rau xanh thanh mát và canh hến ngọt dịu.

Bọn trẻ vừa ăn vừa xuýt xoa, bảo ở thành phố giờ muốn ăn một mâm cơm như vậy cũng không dễ. Có lẽ vì những món này quá quen với người lớn nhưng lại khá lạ với những đứa trẻ đã quen đồ ăn nhanh, đồ nướng và các món nhiều sốt.

Nghỉ lễ, đôi khi không cần phải đi nhà hàng hay chuẩn bị mâm cơm thật nhiều tiền. Chỉ cần vài món đúng kiểu quê nhà, nấu nóng hổi và bày gọn gàng, cũng đủ để một bữa cơm trở thành thứ khiến các con nhớ mãi sau khi quay lại thành phố.