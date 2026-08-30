Công thức tuyệt vời cho món miến xào thơm lừng, cực ngon

Sau một ngày bận rộn, khi trở về nhà chúng ta thường chỉ muốn nấu một món gì đó nhanh chóng, đơn giản mà vẫn đảm bảo trọn vẹn dinh dưỡng để thưởng thức. Miền xào là một trong những món ăn đơn giản mà ngon miệng. Bạn có thể xào miến với nhiều nguyên liệu khác nhau, đều nhanh chóng và ngon miệng. Hôm nay chúng ta hãy làm món miến xào theo kiểu Hàn Quốc. Món ăn là sự kết hợp hài hòa giữa những sợi miến dai mướt, chả cá chiên vàng ươm, đậm vị cùng các loại nấm tươi ngon.

Sức hút của món ăn nằm ở sự cân bằng hoàn hảo giữa sợi miến dai mướt, chả cá chiên vàng đậm đà cùng vị ngọt thanh tự nhiên từ rau củ và các loại nấm tạo nên một tổng thể vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, bạn chỉ mất khoảng 15-20 phút chuẩn bị và chế biến vì chả cá đã được làm chín sẵn, giúp tiết kiệm tối đa thời gian đứng bếp. Một đĩa miến xào nóng hổi, thơm phức mùi nấm, hành và tiêu xay không chỉ cung cấp đầy đủ tinh bột, đạm và xơ cho cả gia đình, mà còn mang lại cảm giác ngon miệng, chống ngấy hiệu quả sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Chuẩn bị nguyên liệu làm món miến xào nấm và chả cá kiểu Hàn

150g miến khoai lang, ½ củ hành tây, ¼ củ cà rốt, 1 nắm lá hẹ, 100g nấm sò, 2-3 cây nấm hương tươi, 150g chả cá, một chút muối và bột tiêu, 250g nước lọc, 100g nước tương, 15g đường nâu, lượng dầu ăn vừa phải, 15ml rượu mirin, 15ml dầu mè, một ít mè rang.

Cách làm món miến xào nấm và chả cá kiểu Hàn

Bước 1: Đầu tiên bạn ngâm miến khoai lang (hoặc miến dong sợi to) trong nước ấm khoảng 30 phút rồi rửa sạch, để ráo nước.

Bước 2: Bóc bỏ vỏ hành tây rồi thái thành dạng sợi. Cà rốt đem bào bỏ vỏ rồi rửa sạch và thái sợi. Rau hẹ rửa sạch rồi cắt khúc.

Bước 3: Rửa sạch nấm sò và nấm hương sau đó để rao. Dùng tay xé sợi nấm sò, còn nấm hương bạn dùng dao thái lát có độ dày vừa phải.

Bước 4: Lấy chả cá ra, thái thành các miếng dạng sợi.

Bước 5: Đặt chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn vào, đun nóng. Khi dầu nóng khoảng 80% thì thêm chả cá, hành tây, cà rốt, nấm sò, nấm hương cùng chút muối và bột tiêu vào. Xào và đảo nấm nhanh tay ở mức lửa lớn cho đến khi hành tây chuyển màu trong suốt. Tiếp đó thêm hẹ vào rồi đảo đều trong 10 giây. Sau đó trút chả cá xào nấm ra bát.

Bước 5: Cho miến đã ráo nước vào chảo, thêm một chút đường, nước lọc, nước tương, dầu ăn, rượu nấu ăn vào xào ở lửa lớn cho đến khi cạn nước trong chảo và miến thấm gia vị.

Bước 6: Đổ chả cá xào nấm vào chảo miến rồi thêm chút dầu mè, mè trắng rang vào đảo đều rồi tắt bếp. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món miến xào nấm và chả cá kiểu Hàn

Món miến xào được chế biến theo công thức này sẽ mang lại cảm giác khá thú vị, mới lạ so với cách chế biến quen thuộc mà trước đây bạn vẫn làm. Công thức này sẽ làm cho sợi miến vừa có vị mặn ngọt đậm đà lại vừa dai ngon hấp dẫn. Món miến được xào với nấm, rau củ và chả cá thơm ngon giàu dinh dưỡng mà không hề cảm thấy tạo cảm giác ngán ngấy khi ăn.

Chúc bạn ngon miệng với món xào nấm và chả cá kiểu Hàn!