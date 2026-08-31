10 món đặc sản Hà Nội nhất định phải thử khi tới Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội sở hữu nền ẩm thực đặc trưng với những món ăn không quá nhiều gia vị nhưng chú trọng sự cân bằng và tinh tế. Nhiều món đã trở thành thương hiệu của thành phố và được nhắc tới trong các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch.

Trong các chương trình giới thiệu ẩm thực Hà Nội, thành phố từng nhấn mạnh nhiều món đặc trưng như phở, bún chả, bánh cuốn, bánh tôm, cà phê, trà sen, chè...; đồng thời các làng nghề truyền thống cũng gắn với những sản phẩm như cốm Làng Vòng, xôi, giò chả, bánh chưng.

Phở Hà Nội - món ăn không thể bỏ qua

Nếu chỉ có thể chọn một món để bắt đầu hành trình ẩm thực Hà Nội, phở gần như luôn là lựa chọn đầu tiên.





Phở Hà Nội được biết đến đầu tiên qua những gánh hàng rong. Thời điểm đó mọi người hay gọi món ăn này “phở gánh”, tạo nên nét đặc trưng riêng. Những gánh phở đi qua từng con phố, len lỏi vào trong ngõ nhỏ cùng với tiếng rao vặt đem đến nét đẹp của một Hà Thành rất xưa.

Hiện nay, những gánh phở như này không còn nhiều, chỉ xuất hiện một số ít ở phố cổ, rất khó để bắt gặp được. Tuy nhiên, giá trị và hương vị của phở Hà Nội vẫn còn đó, không bị phai mờ theo thời gian. VTC News đưa tin.



Một bát phở ngon nằm ở sự cân bằng giữa nước dùng, bánh phở, thịt và rau thơm. Nước dùng trong, thơm, không quá béo; bánh phở mềm; thịt vừa chín tới. Thưởng thức phở vào buổi sáng cũng là một trải nghiệm thú vị. Khi phố phường vừa thức giấc, một bát phở nóng có thể giúp du khách bắt đầu ngày mới theo đúng nhịp sống Hà Nội.





Bún chả - hương vị của than hoa

Bún chả hấp dẫn bởi mùi thơm của thịt nướng trên than. Những miếng chả viên và thịt thái miếng được nướng vàng, ăn cùng bún, rau sống và nước chấm. Điểm quan trọng của món ăn nằm ở nước chấm. Vị chua, cay, mặn, ngọt được điều chỉnh vừa phải để cân bằng với độ béo của thịt. Đây là món phù hợp cho bữa trưa, đặc biệt sau một buổi sáng đi bộ quanh phố cổ.

Bánh cuốn Thanh Trì - mềm mỏng nhưng tinh tế

Bánh cuốn Thanh Trì là một trong những món ăn gắn với văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Nội. Thành phố hiện cũng nghiên cứu, xây dựng hồ sơ nghề làm bánh cuốn Thanh Trì trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể. Lớp bánh mỏng, mềm, trắng trong, ăn cùng hành phi, chả quế và nước chấm tạo nên hương vị thanh nhẹ. Đây là món ăn phù hợp cho bữa sáng hoặc một bữa ăn nhẹ.

Chả cá - món ngon gắn với phố cổ

Chả cá là món ăn đặc trưng khác của Hà Nội. Trong đó, được nhắc đến nhiều là Chả cá Lã Vọng. "Từ một món đặc sản gia truyền tại phố Chả Cá, chả cá Lã Vọng đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Hà Nội và được truyền thông quốc tế ca ngợi. Chả cá Lã Vọng đã xuất hiện trên CNN, New York Times, trong sách “1.000 nơi nên đến trước khi chết” và thực đơn nhà hàng Mỹ - Âu". Thông tin trên Lao Động cho hay.

Cá được chế biến thành những miếng vừa ăn, áp chảo cùng thì là, hành lá rồi thưởng thức nóng. Món ăn không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn bởi cách thưởng thức. Khi chả cá được đặt trên bếp nhỏ ngay tại bàn, thực khách có thể tự điều chỉnh độ nóng và trộn cùng các loại rau, bún, lạc và gia vị. Nghề làm chả cá Hà Nội cũng nằm trong danh sách những nghề ẩm thực được thành phố khảo sát, nghiên cứu để xây dựng hồ sơ di sản.

Bún thang - cầu kỳ trong từng thành phần

Bún thang là món ăn thể hiện rõ sự tinh tế của ẩm thực Hà Nội. Một bát bún có nhiều thành phần như thịt gà, trứng, giò, nấm và rau thơm. Mỗi nguyên liệu được chuẩn bị riêng rồi kết hợp trong một tổng thể hài hòa. Món ăn phù hợp với những người muốn trải nghiệm một hương vị Hà Nội nhẹ nhàng nhưng nhiều lớp.

Bún ốc - vị chua thanh đặc trưng

Bún ốc hấp dẫn bởi nước dùng có vị chua thanh, ốc giòn và rau ăn kèm. Đây là món ăn mang đậm dấu ấn của ẩm thực dân dã Hà Nội. Từ một món ăn bình thường, bún ốc đã trở thành một phần trong bản đồ ẩm thực mà du khách có thể tìm kiếm khi đến Thủ đô.

Bánh tôm Hồ Tây - giòn thơm bên mặt nước

Bánh tôm là món ăn quen thuộc khi nhắc đến khu vực Hồ Tây. Tôm được đặt trên lớp bột rồi chiên vàng, tạo nên phần vỏ giòn bên ngoài trong khi tôm giữ được vị ngọt. Ăn cùng rau sống và nước chấm, món bánh tạo cảm giác vừa béo vừa thanh. Đây cũng là một trong những món được Hà Nội đưa vào các không gian giới thiệu ẩm thực truyền thống của Thủ đô.

Xôi - món ăn sáng bình dị

Xôi tưởng như đơn giản nhưng lại có rất nhiều biến thể. Xôi xéo, xôi ngô, xôi đỗ hay xôi cốm đều có thể xuất hiện trong đời sống ẩm thực Hà Nội. Một gói xôi nóng vào buổi sáng vừa tiện lợi vừa gợi cảm giác thân thuộc. Với nhiều người Hà Nội, đây không chỉ là món ăn mà còn là ký ức về những buổi sáng đi học, đi làm.

Cốm - hương vị mùa thu Hà Nội

Chè và các món quà vặt

Cuối cùng, một chuyến khám phá ẩm thực Hà Nội khó trọn vẹn nếu thiếu những món chè và quà vặt. Chè sen, chè đỗ đen, chè cốm hay các loại bánh dân gian đều phù hợp để thưởng thức sau bữa chính. Đặc biệt, với du khách trẻ, việc ngồi trong một quán nhỏ hoặc bên vỉa hè, gọi một món chè rồi ngắm phố phường cũng là một cách rất Hà Nội để kết thúc hành trình.

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