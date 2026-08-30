3 món cá hấp dễ làm, lạ miệng, đậm vị cho mâm cơm ngày nghỉ lễ 2/9

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Những ngày nghỉ lễ 2/9 dài ngày là dịp để các thành viên quây quần bên mâm cơm gia đình. Thay vì mất nhiều thời gian chuẩn bị những món cầu kỳ, các bà nội trợ có thể chọn những món ngon chế biến từ cá.

Những món cá hấp vừa dễ chế biến, tiết kiệm thời gian và dễ kết hợp với nhiều loại rau thơm, gia vị tạo thành các món ăn thơm ngon cho bữa ăn sum vầy trọn vẹn.

Dưới đây là 3 gợi ý giúp các mẹ đảm có thể tham khảo để làm cho mâm cơm gia đình dịp 2/9 thêm hấp dẫn

Món cá hấp dễ làm với cá trắm hấp lá ngải cứu thơm ngon và bổ dưỡng

Nguyên liệu làm cá trắm hấp lá ngải cứu

+ 1 khúc cá trắm lớn hoặc cả con tùy theo số lượng người ăn.

+ Lá ngải cứu tươi

+ Hành lá, thì là, gừng

+ Bột nghệ

+ Hạt nêm, hạt tiêu, nước mắm, dầu ăn

+ 1 lon bia

Cá trắm hấp lá ngải cứu dễ làm, ăn ngon

Cách làm cá trắm hấp lá ngải cứu

Bước 1: Cá trắm đem làm sạch, dùng gừng và rượu trắng để khử mùi tanh hiệu quả hơn. Sau đó, rửa lại, để ráo nước rồi khứa vài đường chéo ở trên thân cá cho gia vị dễ ngấm.

Cho cá vào bát, ướp gia vị gồm hạt nêm, tiêu, bột nghệ, dầu ăn, hành lá và thì là thái nhỏ. Xoa đều gia vị lên mình của cá và vào những đường khứa, để khoảng 15 phút.

Tiếp đó, lót một lớp lá ngải cứu tươi xuống dưới đáy nồi, sau đó đặt khúc cá đã ướp lên trên. Để cá thơm hơn từ bên trong, mọi người nhét ít lá ngải cứu vào trong bụng cá. Đổ lon bia vào, đậy kín nắp và hấp cá trong khoảng 30 phút.

Khi cá chín, thịt cá tách dễ dàng và không còn trong là có thể lấy ra.

Trong lúc chờ cá chín làm nước chấm. Nước chấm pha theo công thức: 1.5 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh giấm, 1 muỗng canh tương ớt và 3 muỗng canh nước lọc. Thêm tỏi, ớt và gừng băm nhỏ cho vào khuấy đều cho các gia vị hòa quyện.

Cá hấp chín sẽ có màu vàng nhẹ từ nghệ. Thịt cá bên mềm, ngọt và có mùi thơm đặc trưng của lá ngải cứu. Món ăn này có thể ăn nóng cùng rau thơm và nước mắm chua ngọt.

Món cá hấp xì dầu kiểu Hồng Kong

Nguyên liệu cá hấp xì dầu kiểu Hồng Kong:

+ 1 con cá mú, cá diêu hồng hoặc cá chẽm

+ 2 thìa canh xì dầu

+ 1 thìa cà phê dầu hào và thìa dầu mè

+ Gừng tươi, hành lá, sả

+ Ớt sừng

+ Nấm hương

+ Đường, tiêu

Cá hấp xì dầu kiểu Hồng Kong đậm vị, không tanh

Cách làm

Cá làm sạch, khứa vài đường trên thân để gia vị thấm đều. Dùng muối, gừng chà nhẹ lên cá để khử mùi tanh, sau đó rửa sạch lại và để ráo nước.

Gừng thái lát và thái sợi; hành lá cắt khúc; ớt thái sợi; nấm hương ngâm mềm. Sả đập dập, xếp dưới đáy xửng hấp.

Đặt cá lên đĩa chịu nhiệt, xếp gừng và một phần hành lá lên trên. Cho cá vào xửng khi nước đã sôi, đậy kín nắp và hấp khoảng 15–20 phút tùy kích thước của con cá. Trong quá trình hấp lưu ý không mở nắp quá nhiều để đảm bảo cá chín đều và giữ được độ mềm ngọt.

Nếu dùng nồi chiên hơi nước: Làm nóng nồi trước ở 120°C trong 3 – 5 phút. Đặt cá vào khay hấp, thêm gừng, hành lá và ớt lên trên. Chọn chế độ hấp hơi nước ở 120°C trong 15 – 18 phút. Kiểm tra cá bằng cách dùng đũa chọc nhẹ vào phần thịt dày, nếu thịt cá dễ dàng tách ra mà không còn màu trong là cá đã chín.

Trong lúc chờ cá chín thực hiện pha nước xì dầu. Theo đó pha xì dầu, dầu hào, đường và một chút nước ấm đem khuấy đều cho đường tan. Đun nóng một ít dầu mè trên chảo, khi dầu bắt đầu nóng lên, bạn đổ vào bát nước sốt đã pha sẵn giúp nước sốt có hương thơm đặc trưng và tăng bóng đẹp khi rưới lên cá.

Khi cá chín, lấy đĩa ra và chắt bớt phần nước tiết ra trong quá trình hấp nếu cần. Rưới hỗn hợp xì dầu lên cá. Cuối cùng, rắc hành lá, gừng thái sợi và ớt lên trên. Có thể đun nóng một ít dầu ăn rồi rưới lên phần hành, gừng để tăng mùi thơm.

Món cá hấp xì dầu kiểu Hồng Kông thịt cá mềm, không bị khô, kết hợp cùng gừng và hành tạo nên hương vị tinh tế, hấp dẫn như tại nhà hàng. Ăn nóng món này sẽ ngon, mọi người có thể ăn kèm cùng bún chấm thêm nước sốt.

Món cá hấp dễ làm cùng tía tô

Nguyên liệu làm món cá hấp tía tô

+ 1 con cá diêu hồng, rô phi hoặc trắm

+ 1 nắm lá tía tô

+ Gừng, hành lá, ớt

+ Gia vị: Muối, tiêu, nước mắm ngon, chút rượu trắng, dầu ăn.

Cá hấp tía tô lạ miệng

Cách làm món cá hấp tía tô

Theo hướng dẫn của Bếp Giang, bước đầu tiên cần làm là đem cá làm sạch, dùng muối hạt chà nhẹ để khử mùi tanh hoặc dùng gừng, rượu. Sau đó, rửa lại để ráo, khứa vài đường chéo trên thân cá.

Ướp cá với một chút muối, tiêu, gừng băm và nước mắm trong khoảng 15–20 phút.

Xếp một phần lá tía tô xuống đáy đĩa hấp, đặt cá lên trên rồi rải gừng thái sợi, hành lá và ớt. Phủ thêm phần lá tía tô còn lại lên mình cá và ở trong bụng cá.

Đặt đĩa cá vào xửng hấp để tiến hành hấp cá. Khi thịt cá chuyển sang màu trắng, dễ tách khỏi xương là đã chín.

Cá hấp tía tô nên ăn nóng, chấm cùng nước mắm gừng hoặc nước mắm tỏi ớt. Thịt cá mềm ngọt, thơm mùi tía tô, gừng và hành, thích hợp với những bữa cơm gia đình muốn đổi vị.

Mẹo để món cá hấp không tanh và thơm ngon hơn

Để món cá hấp thơm ngon, khâu chọn nguyên liệu cá ban đầu phải chú ý. Cá cần chọn còn tươi, mắt trong, mang đỏ, thịt săn chắc. Khi sơ chế, có thể dùng muối hạt, gừng hoặc một lượng nhỏ rượu trắng để làm sạch cá và giảm mùi tanh.

Cá nên được hấp khi nước đã sôi để nhiệt độ ổn định và hạn chế mở nắp khi đang hấp. Thời gian hấp điều chỉnh tùy thuộc vào loại cá, kích thước, không nên hấp quá lâu sẽ khiến cho thịt của cá mất đi độ ngọt.

Với cá hấp tía tô, ngải cứu hay các loại rau thơm khác, nên sử dụng lá tươi, rửa sạch và để ráo trước khi chế biến để giữ được mùi thơm tự nhiên.

Những món cá hấp này giàu dinh dưỡng, ít dầu mỡ, rất thích hợp cho bữa cơm gia đình trong ngày nghỉ lễ. Đặc biệt là với những ai thích món ăn thanh nhẹ nhưng vẫn đậm đà hương vị.

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