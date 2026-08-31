Dinh dưỡng trước ngày khai trường: Trẻ đi học hay mệt, đau đầu, khó tập trung, cha mẹ đừng bỏ qua một nguyên nhân rất đơn giản này

Không ít phụ huynh chỉ chú ý đến việc chuẩn bị sách vở, đồng phục, hộp bút mà quên mất một nhu cầu rất cơ bản của trẻ trong ngày học: uống nước.

Ở trường, trẻ có thể mải chơi, mải học hoặc ngại xin phép ra ngoài uống nước. Một số bé lại chỉ uống khi cảm thấy khát rõ rệt. Trong khi đó, trẻ vận động nhiều hoặc học tập trong môi trường nóng bức có thể cần bổ sung nước thường xuyên hơn.

Nước liên quan thế nào đến khả năng tập trung?

Nước đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của cơ thể, từ vận chuyển chất dinh dưỡng, điều hòa nhiệt độ đến hỗ trợ các quá trình sinh lý.

"Khi cơ thể bị thiếu nước, trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện như khát, khô miệng, mệt mỏi hoặc đau đầu. Mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến sự tỉnh táo và khả năng thực hiện một số nhiệm vụ cần tập trung". Thông tin trên website của Bệnh viện Vinmec cho biết.

Không nên đợi đến khi trẻ than khát mới cho uống nước. Khát là một tín hiệu của cơ thể, nhưng thói quen uống nước đều đặn trong ngày vẫn rất quan trọng.

Đừng thay nước lọc bằng nước ngọt

Một trong những thói quen cha mẹ cần điều chỉnh là cho trẻ dùng nước ngọt để giải khát.

Nước ngọt có đường có thể khiến trẻ cảm thấy dễ uống hơn, nhưng không nên trở thành nguồn cung cấp nước chính. Uống thường xuyên các loại đồ uống nhiều đường cũng làm tăng lượng đường và năng lượng đưa vào cơ thể. VTC News cho hay.

Nước lọc vẫn là lựa chọn cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày. Sữa có thể được sử dụng như một phần của chế độ ăn, nhưng cũng không nên xem sữa là nguồn nước duy nhất.

Một chiếc bình nước có thể giúp trẻ hình thành thói quen

Khi trẻ đi học trở lại, cha mẹ có thể chuẩn bị cho con một bình nước riêng, có kích thước vừa phải, dễ mở và dễ mang theo.

Quan trọng hơn, hãy hướng dẫn trẻ uống nước vào những thời điểm nhất định, chẳng hạn sau khi thức dậy, trước khi đến trường, trong các khoảng nghỉ và sau khi vận động.

Với trẻ lớn, có thể khuyến khích con tự theo dõi lượng nước uống trong ngày. Với trẻ nhỏ, cha mẹ nên nhắc nhẹ nhàng thay vì ép uống một lượng lớn cùng lúc.

Nhu cầu nước không giống nhau ở mọi trẻ. Trẻ cần nhiều hay ít còn phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, mức độ vận động, thời tiết, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe. Vì vậy, không nên áp dụng cứng nhắc một con số cho tất cả trẻ.

Ăn rau quả cũng góp phần bổ sung nước

Nước không chỉ đến từ việc uống nước lọc. Một phần nước trong khẩu phần hàng ngày đến từ thực phẩm.

Rau xanh, dưa chuột, dưa hấu, cam, bưởi, thanh long và nhiều loại trái cây khác có hàm lượng nước cao. Vì vậy, một chế độ ăn đa dạng với rau và trái cây cũng góp phần bổ sung nước cho cơ thể.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa trẻ có thể thay hoàn toàn việc uống nước bằng ăn trái cây.

Khi nào cha mẹ cần đặc biệt chú ý?

Nếu trẻ liên tục mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, tiểu ít hoặc có biểu hiện bất thường khác, cha mẹ không nên mặc định nguyên nhân chỉ là thiếu nước.

Những triệu chứng này có thể xuất hiện trong nhiều tình trạng khác nhau. Nếu kéo dài hoặc đi kèm các dấu hiệu đáng lo ngại, trẻ cần được đánh giá bởi nhân viên y tế.

Mùa tựu trường thường kéo theo nhiều thay đổi trong sinh hoạt. Cha mẹ không cần biến việc uống nước thành một “bài tập” phức tạp. Chỉ cần chuẩn bị một bình nước phù hợp, nhắc trẻ uống đều đặn và hạn chế đồ uống nhiều đường, thói quen nhỏ này đã có thể trở thành một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho con trong năm học mới.

Trẻ tựu trường ăn sáng thế nào để học tập tỉnh táo? 7 gợi ý cha mẹ nên lưu lại GĐXH - Sau kỳ nghỉ hè, trẻ quay lại trường với lịch sinh hoạt thay đổi, thời gian buổi sáng thường trở nên gấp gáp hơn. Một bữa sáng đầy đủ và cân bằng không chỉ giúp trẻ có năng lượng cho những giờ học đầu tiên mà còn góp phần duy trì sự tỉnh táo, tập trung và hạn chế thói quen ăn vặt thiếu lành mạnh.