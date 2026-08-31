Có một bước mẹ luôn làm trước khi xào sườn, nhờ vậy thịt mềm mà sốt bám óng từng miếng

| Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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Bí quyết không nằm ở việc chiên sườn thật kỹ mà ở cách xử lý trước khi xào.

Sườn xào chua ngọt là món quen thuộc nhưng để miếng sườn vừa mềm vừa thơm, bên ngoài phủ một lớp sốt óng đẹp không phải ai cũng làm được. Mẹ tôi làm món này nhiều năm và luôn có một bước trước khi xào mà tôi từng nghĩ không cần thiết.

Đó là chần sườn thật nhanh rồi mới chế biến.

Ảnh minh họa

Chần sườn trước khi xào

Sườn non chặt miếng vừa ăn, rửa sạch rồi ngâm với nước khoảng 10 phút. Đun một nồi nước với vài lát gừng, khi nước sôi cho sườn vào chần khoảng 2-3 phút.

Vớt sườn ra, rửa lại bằng nước sạch rồi để thật ráo.

Bước này giúp loại bỏ phần máu và tạp chất còn sót lại, đồng thời làm sườn sạch mùi hơn. Tuy nhiên không nên chần quá lâu vì thịt dễ mất vị ngọt và bị khô.

Áp chảo sườn trước khi làm sốt

Sườn để ráo, có thể ướp với một chút nước mắm, tiêu và hành tím trong khoảng 10-15 phút.

Làm nóng chảo với một ít dầu, cho sườn vào áp chảo trên lửa vừa đến khi các mặt vàng nhẹ. Không cần chiên sườn quá kỹ, chỉ cần tạo lớp ngoài săn lại.

Mẹo này giúp miếng sườn giữ nước bên trong tốt hơn khi áo sốt, đồng thời bề mặt sườn cũng dễ bám gia vị.

Pha sốt chua ngọt riêng

Phần sốt gồm nước mắm, đường, tương cà và nước cốt chanh hoặc giấm. Có thể thêm một chút nước lọc để vị dịu hơn.

Tỷ lệ có thể điều chỉnh theo khẩu vị, nhưng nên giữ vị mặn - ngọt trước, chua nhẹ ở sau để món ăn không bị gắt.

Phi thơm hành tỏi, đổ phần sốt vào chảo rồi đun nhỏ lửa đến khi bắt đầu sánh lại.

Ảnh minh họa

Cho sườn vào áo sốt ở bước cuối

Khi phần sốt đã hơi sánh, cho sườn đã áp chảo vào đảo đều.

Đun nhỏ lửa khoảng 3-5 phút, đảo nhẹ để nước sốt phủ quanh từng miếng sườn. Khi sốt chuyển sang màu đỏ nâu óng, bám đều lên bề mặt thì tắt bếp.

Không nên để sườn trong sốt quá lâu vì phần thịt dễ bị khô.

Rắc thêm mè rang hoặc hành lá trước khi dọn ra đĩa. Miếng sườn có màu nâu đỏ bóng đẹp, bên ngoài đậm đà, bên trong vẫn mềm và có vị ngọt của thịt.

Bí quyết không nằm ở việc chiên sườn thật kỹ mà ở cách xử lý trước khi xào: chần nhanh, để ráo, áp chảo vừa đủ rồi mới cho vào phần sốt đã được nấu sánh. Nhờ vậy món sườn vừa mềm, vừa đậm vị mà phần sốt vẫn bám óng quanh từng miếng.

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