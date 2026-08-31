10 mâm cơm gia đình nấu vội nhưng bổ dưỡng, đẹp mắt để quây quần ngày nghỉ lễ 2/9
GĐXH – Không cần nguyên liệu cầu kỳ, chỉ bằng đôi bàn tay khéo léo và chút sáng tạo, các mẹ đảm đã biến những món ăn quen thuộc thành mâm cơm gia đình vừa ngon vừa đẹp mắt tạo không khí đặc biệt trong Quốc khánh 2/9.
Dịp Quốc khánh 2/9, sắc đỏ của cờ Tổ quốc xuất hiện trên khắp phố phường. Không khí ấy cũng được nhiều mẹ đảm mang vào căn bếp theo cách riêng. Từ những nguyên liệu tạo nên món ăn quen thuộc, các mẹ đảm nay chăm chút, biến tấu và sắp đặt khéo léo với hai gam màu đỏ, vàng tạo nên mâm cơm gia đình hấp dẫn.
Không chỉ đẹp mắt, mỗi mâm cơm còn mang theo câu chuyện và cảm xúc của người thực hiện. Đó là niềm vui khi cùng gia đình đón kỳ nghỉ lễ, là sự trân trọng đối với ngày lễ lớn của đất nước hay đơn giản là mong muốn tạo cho những người thân một bữa cơm đặc biệt.
Bên cạnh những mâm cơm mặn truyền thống, nhiều gia đình còn lựa chọn các món chay, nhất là khi tháng 7 âm lịch – mùa Vu Lan đang diễn ra. Điểm chung là các món ăn đều được chuẩn bị bằng sự tỉ mỉ và tình cảm dành cho gia đình.
Cùng ngắm 10 mâm cơm gia đình được các mẹ đảm khéo léo thực hiện, vừa ngon mắt vừa mang sắc màu của ngày Quốc khánh 2/9.
Mâm cơm gia đình 1
Mâm cơm gia đình 2
Mâm cơm gia đình 3
Mâm cơm gia đình 4
Mâm cơm gia đình 5
Mâm cơm gia đình 6
Mâm cơm gia đình 7
Mâm cơm gia đình 8
Mâm cơm gia đình 9
Mâm cơm gia đình 10
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