10 mâm cơm gia đình nấu vội nhưng bổ dưỡng, đẹp mắt để quây quần ngày nghỉ lễ 2/9

3 món món chay ngon từ hoa chuối lạ miệng đổi vị cho bữa cơm gia đình những ngày sau Rằm tháng 7 GĐXH – Hoa chuối là nguyên liệu dân dã, dễ tìm và có thể chế biến được nhiều món chay ngon. Sau những ngày ăn uống nhiều món trong dịp Rằm tháng 7, mọi người có thể tham khảo 3 cách làm hoa chuối dưới đây để đổi vị cho bữa cơm gia đình.

Sau vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc: Hướng dẫn làm thịt trâu gác bếp tại nhà dễ dàng, thơm ngon và an toàn GĐXH – Vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc khiến nhiều người quan tâm hơn về nguồn gốc của món ăn. Từ vài nguyên liệu, bạn có thể làm món đặc sản này ngay tại nhà dễ dàng, thơm ngon mà không lo nguồn gốc.

Dịp Quốc khánh 2/9, sắc đỏ của cờ Tổ quốc xuất hiện trên khắp phố phường. Không khí ấy cũng được nhiều mẹ đảm mang vào căn bếp theo cách riêng. Từ những nguyên liệu tạo nên món ăn quen thuộc, các mẹ đảm nay chăm chút, biến tấu và sắp đặt khéo léo với hai gam màu đỏ, vàng tạo nên mâm cơm gia đình hấp dẫn.

Không chỉ đẹp mắt, mỗi mâm cơm còn mang theo câu chuyện và cảm xúc của người thực hiện. Đó là niềm vui khi cùng gia đình đón kỳ nghỉ lễ, là sự trân trọng đối với ngày lễ lớn của đất nước hay đơn giản là mong muốn tạo cho những người thân một bữa cơm đặc biệt.

Bên cạnh những mâm cơm mặn truyền thống, nhiều gia đình còn lựa chọn các món chay, nhất là khi tháng 7 âm lịch – mùa Vu Lan đang diễn ra. Điểm chung là các món ăn đều được chuẩn bị bằng sự tỉ mỉ và tình cảm dành cho gia đình.

Cùng ngắm 10 mâm cơm gia đình được các mẹ đảm khéo léo thực hiện, vừa ngon mắt vừa mang sắc màu của ngày Quốc khánh 2/9.

Mâm cơm gia đình 1

Mâm cơm gia đình được chị Vũ Thu Hương chuẩn bị với các món gà luộc cánh tiên ngậm hoa hồng đỏ, xôi gấc "cờ đỏ sao vàng", cua và tôm hấp nước dừa, nem rán tôm thịt truyền thống, bánh bao yêu nước và salad, canh bóng truyền thống. Các món ăn được bày biện đẹp mắt tạo không khí ngày 2/9 truyền thống. Ảnh Vũ Thu Hương (Hà Nội)

Mâm cơm gia đình 2

Mâm cơm gia đình được chị Thu Hương khéo léo chế biến với hai sắc màu vàng và đỏ. Ảnh Vũ Thu Hương (Hà Nội)

Mâm c ơm gia đ ình 3

Mâm cơm gia đình được mẹ đảm Mai Thu khéo léo bày biện các món ăn tạo thành hình chữ S

Mâm cơm gia đình 4

Mâm cơm gia đình được chế biến bắt mắt với những nguyên liệu chay. Ảnh: Minh Thu

Mâm cơm gia đình 5

Những món ăn truyền thống trong mâm cơm gia đình Việt được chị Phạm Thủy bày biện khéo léo.

Mâm cơm gia đình 6

Ảnh: Phạm Thủy

Mâm cơm gia đình 7

Ảnh: Phạm Thủy

Mâm cơm gia đìn h 8

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cơm gia đình 9

Mâm cơm gồm các món chim bồ câu hầm thuốc Bắc; Trứng gà rán; Mướp nhà xào bề bề; Đậu bắp, rau lang; Nộm đu đủ; Mướp đắng; canh bí và cà tím chao bột. Ảnh: Thu Phương

Mâm cơm gia đình 10





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