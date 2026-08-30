Dinh dưỡng mùa khai trường: Trẻ vừa đi học đã đòi ăn vặt, phụ huynh hãy chuẩn bị 6 món phụ thay thế sau đây

Sau khi trở lại trường, lịch học và vận động khiến trẻ có thể nhanh đói giữa buổi. Đây là lý do bữa phụ vẫn có vị trí nhất định trong chế độ ăn của trẻ, đặc biệt với những bé nhỏ tuổi hoặc vận động nhiều.

Vấn đề nằm ở việc trẻ thường thích những món ăn vặt có vị ngọt, mặn hoặc giòn. Bim bim, bánh quy nhiều đường, kẹo, nước ngọt dễ trở thành lựa chọn quen thuộc vì tiện lợi và hấp dẫn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thay vì cấm hoàn toàn đồ ăn vặt, cha mẹ nên chuẩn bị những lựa chọn phù hợp hơn để trẻ có thể ăn khi đói.

Trái cây tươi

Chuối, cam, táo, lê, thanh long, dưa hấu hoặc các loại trái cây theo mùa đều có thể trở thành bữa phụ đơn giản. Thông tin trên VTC News cho thấy: Trái cây cung cấp nước, chất xơ, vitamin và nhiều hợp chất thực vật. Tuy nhiên, nên ăn trái cây nguyên miếng thay vì thường xuyên uống nước ép bởi quá trình ép có thể làm giảm lượng chất xơ và khiến trẻ dễ tiêu thụ nhiều đường tự do hơn. Với trẻ mang trái cây đến trường, cha mẹ cần lựa chọn loại phù hợp, rửa sạch và bảo quản đúng cách.

Sữa chua

Sữa chua cung cấp protein, canxi và một số dưỡng chất khác. Một số sản phẩm còn chứa các chủng vi khuẩn có lợi. Cha mẹ nên ưu tiên sản phẩm phù hợp với lứa tuổi và chú ý lượng đường. Không nên vì nghĩ sữa chua tốt mà cho trẻ ăn quá nhiều sản phẩm có đường.

Các loại hạt không muối

Hạt điều, hạnh nhân, óc chó hoặc các loại hạt khác có thể cung cấp protein, chất béo không bão hòa và một số khoáng chất. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, nguy cơ hóc là vấn đề đặc biệt quan trọng. Hạt nguyên có thể gây hóc ở trẻ nhỏ, do đó cần nghiền, xay hoặc chế biến theo hình thức phù hợp với độ tuổi. VOV đưa ra lời cảnh báo.

Trứng luộc

Một quả trứng luộc có thể trở thành bữa phụ giàu protein. Đây cũng là món dễ chuẩn bị và có thể kết hợp với một phần rau củ hoặc bánh mì nguyên cám. Trứng cần được nấu chín kỹ và bảo quản phù hợp nếu mang theo đến trường.

Khoai lang

Khoai lang chứa carbohydrate và chất xơ, tạo cảm giác no tương đối lâu. Một củ khoai nhỏ hấp hoặc luộc có thể là lựa chọn thay thế bánh ngọt trong một số bữa phụ.

Bánh mì nguyên cám hoặc bánh quy ít đường

Nếu trẻ thích ăn bánh, cha mẹ có thể lựa chọn bánh mì nguyên cám hoặc bánh quy có thành phần đơn giản, ít đường và phù hợp khẩu phần. Điều quan trọng là đọc nhãn dinh dưỡng thay vì chỉ nhìn vào những cụm từ như “ngũ cốc nguyên hạt” hay “tự nhiên” trên bao bì.

Không phải cứ ăn vặt là xấu

Bữa phụ không phải kẻ thù của trẻ. Vấn đề là món ăn nào được lựa chọn, khẩu phần bao nhiêu và có ảnh hưởng đến bữa chính hay không.

Nếu trẻ ăn bữa phụ quá lớn ngay trước bữa trưa hoặc tối, bé có thể giảm cảm giác đói và bỏ bữa chính. Ngược lại, nếu khoảng cách giữa các bữa quá dài, trẻ có thể đói quá mức và tìm đến những món ăn giàu đường hoặc chất béo.

Cha mẹ cũng nên hạn chế biến nước ngọt, trà sữa và đồ uống có đường thành “bữa phụ”. Những sản phẩm này có thể cung cấp nhiều đường nhưng không đem lại sự đa dạng dưỡng chất tương ứng.

Đặc biệt, với trẻ mang đồ ăn đến trường, an toàn thực phẩm cũng cần được đặt lên hàng đầu. Những món chứa sữa, trứng, thịt hoặc thực phẩm dễ hỏng không nên để nhiều giờ ở nhiệt độ không phù hợp. Một hộp trái cây, hộp sữa chua được bảo quản đúng cách hay củ khoai lang nhỏ đôi khi thiết thực hơn rất nhiều so với việc đưa cho con một túi bim bim để “ăn cho nhanh”.

Muốn con khỏe, học tập trung khi tựu trường, cha mẹ cần chú ý 5 nhóm thực phẩm này GĐXH - Khi trẻ trở lại trường, nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng không chỉ đến từ một món ăn hay một loại thực phẩm “siêu bổ”. Một khẩu phần đa dạng với đủ nhóm thực phẩm mới là nền tảng giúp trẻ tăng trưởng, vận động và học tập.