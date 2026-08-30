Dinh dưỡng mùa khai trường: Trẻ vừa đi học đã đòi ăn vặt, phụ huynh hãy chuẩn bị 6 món phụ thay thế sau đây
GĐXH - Bữa phụ hợp lý có thể giúp trẻ duy trì năng lượng giữa các bữa chính. Tuy nhiên, nếu thường xuyên thay bữa phụ bằng bánh kẹo, bim bim, nước ngọt hay đồ ăn nhiều muối, nhiều đường, trẻ có thể nạp vào cơ thể lượng năng lượng không cần thiết.
Sau khi trở lại trường, lịch học và vận động khiến trẻ có thể nhanh đói giữa buổi. Đây là lý do bữa phụ vẫn có vị trí nhất định trong chế độ ăn của trẻ, đặc biệt với những bé nhỏ tuổi hoặc vận động nhiều.
Vấn đề nằm ở việc trẻ thường thích những món ăn vặt có vị ngọt, mặn hoặc giòn. Bim bim, bánh quy nhiều đường, kẹo, nước ngọt dễ trở thành lựa chọn quen thuộc vì tiện lợi và hấp dẫn.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thay vì cấm hoàn toàn đồ ăn vặt, cha mẹ nên chuẩn bị những lựa chọn phù hợp hơn để trẻ có thể ăn khi đói.
Trái cây tươi
Sữa chua
Các loại hạt không muối
Trứng luộc
Khoai lang
Bánh mì nguyên cám hoặc bánh quy ít đường
Không phải cứ ăn vặt là xấu
Bữa phụ không phải kẻ thù của trẻ. Vấn đề là món ăn nào được lựa chọn, khẩu phần bao nhiêu và có ảnh hưởng đến bữa chính hay không.
Nếu trẻ ăn bữa phụ quá lớn ngay trước bữa trưa hoặc tối, bé có thể giảm cảm giác đói và bỏ bữa chính. Ngược lại, nếu khoảng cách giữa các bữa quá dài, trẻ có thể đói quá mức và tìm đến những món ăn giàu đường hoặc chất béo.
Cha mẹ cũng nên hạn chế biến nước ngọt, trà sữa và đồ uống có đường thành “bữa phụ”. Những sản phẩm này có thể cung cấp nhiều đường nhưng không đem lại sự đa dạng dưỡng chất tương ứng.
Đặc biệt, với trẻ mang đồ ăn đến trường, an toàn thực phẩm cũng cần được đặt lên hàng đầu. Những món chứa sữa, trứng, thịt hoặc thực phẩm dễ hỏng không nên để nhiều giờ ở nhiệt độ không phù hợp. Một hộp trái cây, hộp sữa chua được bảo quản đúng cách hay củ khoai lang nhỏ đôi khi thiết thực hơn rất nhiều so với việc đưa cho con một túi bim bim để “ăn cho nhanh”.