Các loài hoa nên sử dụng trong tang lễ

Theo phong thủy, hoa lan được xem như một biểu tượng của sự hoàn hảo và thịnh vượng, loài hoa này toát lên nét đẹp tinh tế trong việc tưởng nhớ và chia buồn đối với các gia đình đang có tang sự.

Màu sắc hài hòa kết hợp cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa lan ắt hẳn sẽ mang lại cảm giác an ủi trong không gian tang lễ một cách hiệu quả, đồng thời góp phần tạo nên một khung cảnh tôn nghiêm và linh thiêng cho ngày đặc biệt này.

Hoa cúc vàng trong đám tang

Hoa cúc vàng - có lẽ nếu nói tới hoa tươi tang lễ thì đây chính là bông hoa đầu tiên mà chúng ta phải nhắc tới.

Người ta thường dùng hoa cúc vàng để như tỏ lòng hiếu thảo của mình đến với người đã khuất

Chắc hẳn ở đây chúng ta đã từng được nghe đến câu chuyện em bé vào rừng sâu tìm hoa chữa bệnh cho mẹ, vì thế, từ đó cho tới nay bông hoa cúc vàng nghiễm nhiên trở thành hoa của sự hiếu thảo.

Vậy nên trong các tang lễ, người ta thường dùng hoa cúc vàng để tỏ lòng hiếu thảo của mình đến với người đã khuất, và bông hoa ấy thường dùng trong tang lễ của người già yếu bị mất.

Hoa cúc trắng trong tang lễ

Tương tự như ý nhĩa của những bông hoa cúc vàng được dùng trong tang lễ, bông hoa cúc trắng này cũng mang trên mình những cánh hoa mỏng mảnh, nhỏ xinh và trắng tinh giống với màu của những chiếc khăn tang hay bộ quần áo tang lễ sử dụng cho gia quyến người đã khuất.

Hoa cúc trắng là bông hoa tượng trưng cho tâm hồn của những người trẻ tuổi không may phải ra đi quá vội vàng.

Và điều đó cũng chính là thể hiện lòng tôn trọng, hiếu thảo dành cho người đã khuất, đặc biệt nó còn là bông hoa tượng trưng cho tâm hồn của những người trẻ tuổi không may phải ra đi quá vội vàng.

Hoa hồng trắng

Hoa hồng trắng thường được sử dụng trong các dịp tang lễ để biểu hiện sự trong sáng, vẻ đẹp tinh khôi và tình yêu thương vô điều kiện dành cho người đã ra đi.

Phong thủy cho hay, màu trắng của hoa hồng còn thể hiện được thái độ biết ơn và niềm kính trọng đối với những gì mà người khuất bóng dương thế đã đóng góp và chia sẻ cho cuộc đời này.

Hoa ly

Hoa ly thường được đánh giá là biểu tượng của sự tinh khiết và mang vẻ đẹp hoàn hảo. Nét kiêu sa và thanh nhã của hoa ly trắng sẽ mang đến cảm giác yên bình và ấm áp, chia sớt nỗi buồn trong không gian tang lễ một cách hữu hiệu.

Nét kiêu sa và thanh nhã của hoa ly trắng sẽ mang đến cảm giác yên bình và ấm áp, chia sớt nỗi buồn trong không gian tang lễ một cách hữu hiệu.

Hoa huệ tây

Hoa huệ tây cũng có ý nghĩa tương tự khi mà hoa có hương thơm thật ngào ngạt cùng với màu trắng tinh khôi - là những bông hoa đại diện cho những tâm hồn trong sáng của người đã khuất, hay cũng là sự hiếu thảo của những người ở lại dành cho những con người xấu số.

Vậy nên nếu thấy trong táng có bông hoa này, thì bạn cũng đừng vội chỉ tay bạn nhé, bởi đó là những bông hoa đang gửi gắm lòng thành kính của chúng ta đến với người vội ra đi đó.

