Lỗi phong thủy trong đời sống hàng ngày, tưởng nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến tài vận và sự ổn định của gia chủ
GĐXH - Trong phong thủy, không phải cứ thiết kế cầu kỳ hay xây dựng kiên cố là sẽ mang lại tài lộc. Thực tế, chỉ cần một vài chi tiết bố trí sai lệch, dòng khí tốt trong nhà đã có thể bị cản trở, khiến tiền bạc khó tích tụ, cơ hội đến rồi lại đi.
Vì sao bố cục nhà ở lại ảnh hưởng đến tài vận?
Theo phong thủy, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là "vỏ bọc năng lượng" của cả gia đình. Dòng khí đi vào - lưu lại - rồi phân bổ trong nhà được xem như dòng chảy của cơ hội, sức khỏe và tiền bạc.
Khi bố cục quá bí bách, quá thông thẳng hoặc xung đột giữa các khu chức năng, khí tốt khó tụ, khí xấu dễ lan. Điều này về lâu dài sẽ tạo cảm giác làm nhiều mà khó dư, tiền vào rồi lại phải chi ra liên tục.
Tường rào xây quá cao khiến sinh khí bị "giam giữ"
Nhiều gia đình chọn xây tường rào cao để tăng cảm giác an toàn và riêng tư. Ở mức độ vừa phải, tường rào giúp tạo ranh giới, giữ sinh khí và tài khí cho ngôi nhà. Tuy nhiên, khi tường rào quá cao và kín, không gian sống lại dễ rơi vào trạng thái nặng nề, bí bách.
Về mặt phong thủy, tường cao kín hoàn toàn khiến dòng khí khó lưu thông, sinh khí khó vào mà khí cũ cũng không thoát ra được. Ngôi nhà vì thế dễ mang cảm giác "đóng kín", thiếu giao hòa với môi trường xung quanh.
Về thị giác, mặt tiền có thể trông trở nên tù túng, kém thân thiện, vô tình làm giảm vận may tiếp cận gia chủ.
Nguyên tắc được nhiều chuyên gia phong thủy nhắc tới là tường rào chỉ nên cao vừa phải, thường không quá khoảng 1,5m, để giữ được sự cân bằng giữa an toàn và thoáng đãng.
Cách điều chỉnh: Hạ thấp phần tường đặc, kết hợp hàng rào sắt, lam gỗ hoặc khung trang trí. Tạo các khoảng hở, ô thoáng hoặc trồng cây leo để gió và ánh sáng vẫn đi qua. Bố trí đèn mặt tiền để tăng cảm giác cởi mở, minh bạch cho không gian phía trước nhà.
Nhà phạm xuyên tâm sát - cửa thẳng cửa, gió thẳng gió
Xuyên tâm sát, hay còn gọi là trực xung, là tình trạng cửa trước - cửa sau, hoặc cửa chính - cửa phòng - cửa sổ nằm thẳng hàng trên một trục. Khi đó, luồng khí đi vào nhà theo đường thẳng, không có điểm dừng hay chuyển hướng.
Trong phong thủy, thế nhà này được ví như "tiền vào cửa trước, ra cửa sau". Khí tốt khó lưu lại, kéo theo cảm giác tiền bạc khó giữ, công việc thiếu ổn định, cơ hội đến nhanh nhưng cũng đi nhanh. Về mặt sinh hoạt, nhà xuyên tâm sát còn có thể dễ bị gió lùa mạnh, gây bất tiện và cảm giác thiếu ấm cúng.
Cách xử lý không nhất thiết phải sửa lại toàn bộ kết cấu, mà có thể điều chỉnh bằng nội thất và bố trí mềm. Có thể hóa giải bằng cách: Dùng bình phong thấp, vách kính mờ hoặc kệ giày để làm gián đoạn đường thẳng.
Đặt thảm lối vào, chậu cây hoặc bình hoa ở vị trí trung gian để dòng khí chuyển hướng nhẹ. Tránh để cửa trước và cửa sau mở cùng lúc trong thời gian dài.
Bếp đặt sát hoặc đối diện nhà vệ sinh
Trong phong thủy, bếp được xem là khu vực liên quan trực tiếp đến tài chính và sức khỏe, bởi đây là nơi nuôi dưỡng cả gia đình. Khi bếp đặt sát hoặc đối diện nhà vệ sinh, hai khu chức năng có tính chất hoàn toàn đối lập lại xung đột với nhau.
Nhà vệ sinh mang yếu tố ẩm, uế và tĩnh, trong khi bếp cần sự khô ráo, sạch sẽ và ấm áp. Sự đối diện này không chỉ bị xem là bất lợi về phong thủy mà còn rất dễ nhận thấy bất tiện trong thực tế: Mùi, hơi ẩm và vi khuẩn có thể ảnh hưởng đến không gian nấu nướng.
Nếu để lâu dài, bố cục này thường tạo cảm giác chi tiêu khó kiểm soát, tiền vào nhưng hay phát sinh khoản chi ngoài dự tính.
Gợi ý khắc phục: Dùng vách ngăn, cửa lùa hoặc tủ cao để tách bếp và nhà vệ sinh. Luôn đóng cửa nhà vệ sinh, đảm bảo quạt hút hoạt động tốt và khử mùi thường xuyên. Giữ khu vực bếp khô ráo, sạch sẽ, tránh đặt bếp nấu ngay sát tường chung với nhà vệ sinh.
Lối vào bừa bộn, cửa chính bị che khuất
Phong thủy cho biết, cửa chính được xem là "miệng khí" của ngôi nhà - nơi đón dòng năng lượng đầu tiên. Khi lối vào bị bừa bộn bởi giày dép, đồ đạc hoặc cửa chính bị che khuất bởi tủ lớn, chậu cây quá cỡ, năng lượng tốt khó tiếp cận không gian sống bên trong.
Với một lối vào chật chội, thiếu sáng cũng khiến người sống trong nhà dễ cảm thấy mệt mỏi, thiếu động lực. Về lâu dài, cảm giác này có thể ảnh hưởng đến tinh thần làm việc và các mối quan hệ bên ngoài.
Phong thủy cũng cho rằng, cửa chính càng thông thoáng, sáng sủa thì cơ hội, khách quý và vận may càng dễ "gõ cửa".
Cách cải thiện: Dọn gọn lối vào, giữ khoảng trống trước cửa chính tối thiểu 1,5-2m nếu có thể. Chọn tủ giày kín, kích thước vừa phải, không che khuất cửa.
Đặt thảm chào ở vị trí hợp lý để tạo điểm dừng cho dòng khí. Bổ sung ánh sáng mặt tiền bằng đèn có ánh sáng ấm, tạo cảm giác chào đón.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
