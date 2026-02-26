Mới nhất
Đi chùa có nên mang lễ lộc về không?

Thứ năm, 14:36 26/02/2026
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Đi chùa có nên mang lễ về không? Cách xin lộc từ nhà chùa đúng như thế nào? Cần lưu ý những gì khi đi chùa xin lễ? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết nhất cho bạn đọc về đi lễ chùa và xin lộc.

Đi chùa có nên mang lễ về không?

Trước khi tìm câu trả lời bạn nên hiểu cúng dường Phật, Tam Bảo, vị Tăng ở đây có nghĩa là đem tiền tài, vật phẩm đến để nuôi dưỡng, xây dựng chùa chiền. Khi cúng dường Tam Bảo thì đồ cúng được trực tiếp thuộc về Tam Bảo.

Chính vì thế mà những vật phẩm khi mang đi cúng lễ chùa xong và lấy về không phải lộc. Vậy đi chùa có nên mang lễ về không? Việc xin lộc từ chùa về là điều chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện. Tốt nhất bạn nên xin lộc từ Tăng Ni tại chùa để bày tỏ sự tôn kính và thành tâm.

Cách xin lộc của chùa đúng

Sau khi biết đi chùa có nên mang lễ về không thì cách xin lộc của chùa như thế nào mới đúng là rất quan trọng. Trong thực tế, nhiều người lên chùa và tự ý hái lộc không xin phép nhà chùa là điều không tốt. Tốt nhất chúng ta chỉ nên xin và nhận lộc từ các Tăng Ni tại chùa phát cho.

Đi chùa có nên mang lễ lộc về không? - Ảnh 1.

Sau khi biết đi chùa có nên mang lễ về không thì cách xin lộc của chùa như thế nào đúng là rất quan trọng.

Hiện nay, hầu hết các chùa đều chuẩn bị sẵn cành lộc để tặng lại cho người đi lễ chùa. Những cành lộc này chính là cách để nhà chùa bày tỏ lòng tôn kính, cầu phúc đến Phật tử.

Chúng ta không được tự tiện hái lộc gây mất đi ý nghĩa và sự tôn nghiêm khi đi cúng dường. Xin lộc từ Tăng Ni cũng chính là cách để chúng ta bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà chùa.

Những lưu ý khi đi chùa xin lễ

Trong nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt sẽ không thiếu nghi thức đi chùa cầu bình an và xin lễ. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý sau đây để việc đi chùa diễn ra ý nghĩa nhất:

Khi vào lễ chùa, không bước vào cửa chính (cổng Tam quan) mà nên vào từ cửa bên. Đồng thời, bạn không được dẫm lên bậu cửa bởi điều này là phạm phải tội bất kính. Bởi cửa chính vào chùa theo quan niệm xưa chỉ dành cho Đức Phật, Ngọc đế hay Quốc vương.

Tránh mang giày dép vào Tam Bảo, Phật đường. Việc đặt dép bên ngoài khu vực Tam Bảo, Phật đường thể hiện sự thành kính với các vị Thần.

Không tùy tiện nhét tiền công đức trên các bức tượng mà cần đặt vào hộp đựng theo quy định. Khi bạn muốn góp tiền giọt dầu, công đức cho Tăng chúng, Phật tử cần đặt ở vị trí được hướng dẫn.

Đi chùa có nên mang lễ lộc về không? - Ảnh 2.

Trong nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt sẽ không thiếu nghi thức đi chùa cầu bình an và xin lễ.

Không đi cắt ngang mặt người đang quỳ lạy tại chùa rất thất lễ. Tốt nhất bạn nên quỳ phía sau người đang thắp hương.

Không chạm và sờ vào tượng Phật để cầu nhiều lộc, sức khỏe. Đây là hành động bất kính làm nhiễu loạn không khí thanh tịnh, linh thiêng tại chùa.

Chùa là nơi linh thiêng thờ Phật nên chúng ta cần chú ý trang phục và thái độ khi lễ chùa. Tốt nhất bạn nên mặc quần áo dài, kín, sạch sẽ với màu sắc trang nhã, lịch sự. Tuyệt đối không mặc váy ngắn, quần cộc, áo hở hang khi đi chùa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Những điều cần biết khi đi lễ chùa đầu năm 2026Những điều cần biết khi đi lễ chùa đầu năm 2026

GĐXH - Có rất nhiều câu hỏi quanh việc đi lễ chùa như: Đi lễ chùa đầu năm cần chuẩn bị những gì, lưu ý khi đi lễ chùa đầu năm, những nguyên tắc khi thăm quan cảnh chùa… Hãy tìm hiểu bài viết sau.

Nhà đâm hông ảnh hưởng ra sao đến vận khí của gia chủ

Nhà đâm hông ảnh hưởng ra sao đến vận khí của gia chủ

GĐXH - Phong thủy cho biết, khi ngôi nhà rơi vào thế đâm hông, cấu trúc bảo hộ này bị phá vỡ, sát khí từ bên ngoài dễ xộc thẳng vào nội trạch. Lâu dài, tình trạng này có thể gây ra sự bất ổn về sức khỏe, vận khí của gia chủ.

Ngày vía Thần Tài 2026 vào thứ 5, chọn ngay giờ đẹp cúng lễ và thực hiện nghi thức nạp tài để cả năm đỏ như son

Ngày vía Thần Tài 2026 vào thứ 5, chọn ngay giờ đẹp cúng lễ và thực hiện nghi thức nạp tài để cả năm đỏ như son

Đây mới là những cách rắc muối trừ tà giúp xua đuổi vận xấu hiệu quả

Đây mới là những cách rắc muối trừ tà giúp xua đuổi vận xấu hiệu quả

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Những ý nghĩa bất ngờ đằng sau 2 con số Thần tài giúp gia tăng cơ hội thành công

Những ý nghĩa bất ngờ đằng sau 2 con số Thần tài giúp gia tăng cơ hội thành công

