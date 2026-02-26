Đi chùa có nên mang lễ lộc về không?
GĐXH - Đi chùa có nên mang lễ về không? Cách xin lộc từ nhà chùa đúng như thế nào? Cần lưu ý những gì khi đi chùa xin lễ? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết nhất cho bạn đọc về đi lễ chùa và xin lộc.
Đi chùa có nên mang lễ về không?
Trước khi tìm câu trả lời bạn nên hiểu cúng dường Phật, Tam Bảo, vị Tăng ở đây có nghĩa là đem tiền tài, vật phẩm đến để nuôi dưỡng, xây dựng chùa chiền. Khi cúng dường Tam Bảo thì đồ cúng được trực tiếp thuộc về Tam Bảo.
Chính vì thế mà những vật phẩm khi mang đi cúng lễ chùa xong và lấy về không phải lộc. Vậy đi chùa có nên mang lễ về không? Việc xin lộc từ chùa về là điều chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện. Tốt nhất bạn nên xin lộc từ Tăng Ni tại chùa để bày tỏ sự tôn kính và thành tâm.
Cách xin lộc của chùa đúng
Sau khi biết đi chùa có nên mang lễ về không thì cách xin lộc của chùa như thế nào mới đúng là rất quan trọng. Trong thực tế, nhiều người lên chùa và tự ý hái lộc không xin phép nhà chùa là điều không tốt. Tốt nhất chúng ta chỉ nên xin và nhận lộc từ các Tăng Ni tại chùa phát cho.
Hiện nay, hầu hết các chùa đều chuẩn bị sẵn cành lộc để tặng lại cho người đi lễ chùa. Những cành lộc này chính là cách để nhà chùa bày tỏ lòng tôn kính, cầu phúc đến Phật tử.
Chúng ta không được tự tiện hái lộc gây mất đi ý nghĩa và sự tôn nghiêm khi đi cúng dường. Xin lộc từ Tăng Ni cũng chính là cách để chúng ta bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà chùa.
Những lưu ý khi đi chùa xin lễ
Trong nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt sẽ không thiếu nghi thức đi chùa cầu bình an và xin lễ. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý sau đây để việc đi chùa diễn ra ý nghĩa nhất:
Khi vào lễ chùa, không bước vào cửa chính (cổng Tam quan) mà nên vào từ cửa bên. Đồng thời, bạn không được dẫm lên bậu cửa bởi điều này là phạm phải tội bất kính. Bởi cửa chính vào chùa theo quan niệm xưa chỉ dành cho Đức Phật, Ngọc đế hay Quốc vương.
Tránh mang giày dép vào Tam Bảo, Phật đường. Việc đặt dép bên ngoài khu vực Tam Bảo, Phật đường thể hiện sự thành kính với các vị Thần.
Không tùy tiện nhét tiền công đức trên các bức tượng mà cần đặt vào hộp đựng theo quy định. Khi bạn muốn góp tiền giọt dầu, công đức cho Tăng chúng, Phật tử cần đặt ở vị trí được hướng dẫn.
Không đi cắt ngang mặt người đang quỳ lạy tại chùa rất thất lễ. Tốt nhất bạn nên quỳ phía sau người đang thắp hương.
Không chạm và sờ vào tượng Phật để cầu nhiều lộc, sức khỏe. Đây là hành động bất kính làm nhiễu loạn không khí thanh tịnh, linh thiêng tại chùa.
Chùa là nơi linh thiêng thờ Phật nên chúng ta cần chú ý trang phục và thái độ khi lễ chùa. Tốt nhất bạn nên mặc quần áo dài, kín, sạch sẽ với màu sắc trang nhã, lịch sự. Tuyệt đối không mặc váy ngắn, quần cộc, áo hở hang khi đi chùa.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Thắp hương ngày vía Thần Tài bị tắt giữa chừng có phải điềm xui? Những điều đại kỵ cần tránh khi cúng để không mất lộcỞ - 2 giờ trước
GĐXH – Ngày vía Thần Tài, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị lễ cúng. Nén hương là một phương thức để kết nối với Thần Tài, gia tiên… để cầu mong tài lộc, hanh thông cả năm. Nhưng có tình trạng khiến nhiều người lo lắng là thắp hương bị tắt giữa chừng.
Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Phong thủy nhà ở rất quan trọng, có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp, tài vận, sức khỏe, hôn nhân cũng như đường con cái của gia chủ. Vì vậy khi xây nhà hay mua nhà, bạn cần phải chú ý tới yếu tố phong thủy.
Ngày vía Thần Tài làm 4 việc này để tài lộc hanh thôngỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Mùng 10 tháng Giêng âm lịch – ngày vía Thần Tài – từ lâu đã trở thành dịp quan trọng với nhiều gia đình Việt, đặc biệt là người kinh doanh, buôn bán. Nếu mùng 1 là thời khắc sum họp đầu năm, thì ngày vía Thần Tài được xem như thời điểm “mở vía” tiền bạc, cầu mong một năm làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào.
Ngày Vía Thần Tài 2026: Những việc giúp kích hoạt tài khí, giữ lộc suốt nămỞ - 19 giờ trước
GĐXH – Ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài, kích hoạt vận may đầu năm. Những việc đơn giản dưới đây được xem giúp khai mở tài khí, giữ lộc cho cả năm mọi người có thể tham khảo.
Không mua được vàng ngày vía Thần Tài thì có mất tài lộc năm mới ?Ở - 19 giờ trước
GĐXH - Không phải cứ mua được vàng ngày vía Thần Tài mới đón được tài lộc năm mới - bởi vàng không tạo ra tài lộc. Một người có thể mua rất nhiều vàng nhưng tài lộc vẫn không bền. Một người không mua vàng, nhưng vẫn có thể phát triển mạnh mẽ. Vì sao?
Cách kích hoạt cung tài lộc thu hút tiền tài hiệu quả ngay từ đầu năm mớiỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Việc kích hoạt đúng cách cung tài lộc không chỉ giúp thu hút tài khí mà còn tạo ra dòng năng lượng tích cực, mang lại may mắn trong công việc kinh doanh và đầu tư.
Còn vài ngày nữa là Rằm tháng Giêng, lưu ý những điều cấm kỵ này để tránh mất đi may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Rằm tháng Giêng còn gọi là lễ Thượng nguyên, tết Nguyên tiêu. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng. Do đó, dân gian lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ và nên làm trong ngày Rằm tháng Giêng để cả năm may mắn.
Ngày giờ đẹp và những ngày nên tránh khi mua vàng cưới để thu hút tài lộc, vận mayỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu gia đình và cặp đôi mong muốn kết hợp giữa yếu tố phong thủy và sự thuận tiện, việc chọn thời điểm mua vàng cưới có thể linh hoạt theo những gợi ý mang tính tham khảo dưới đây.
Ngày vía Thần Tài không phải nút bấm tài lộc mà phải làm việc này để tài lộc tự tớiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày vía Thần Tài không phải là nút bấm tài lộc, nhưng một niềm tin đúng sẽ làm được điều đó. Hiểu đúng để không chạy theo số đông, không phụ thuộc may rủi và khi đã vững từ bên trong, tài lộc sẽ tự thu hút về.
Vì sao cần thay nước, dâng nước trên bàn thờ khi thắp hương?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nước không phải là lễ vật chính nhưng đóng vai trò không thể thiếu trong nghi thức thờ cúng. Việc dâng nước và thay nước khi thắp hương ẩn chứa những ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa tâm linh của người Việt.
Nhà đâm hông ảnh hưởng ra sao đến vận khí của gia chủỞ
GĐXH - Phong thủy cho biết, khi ngôi nhà rơi vào thế đâm hông, cấu trúc bảo hộ này bị phá vỡ, sát khí từ bên ngoài dễ xộc thẳng vào nội trạch. Lâu dài, tình trạng này có thể gây ra sự bất ổn về sức khỏe, vận khí của gia chủ.