Những lý do nhiều người lo ngại mua nhà ở ngã ba đường
GĐXH - Nhiều người kiêng kỵ nhà ở ngã ba đường vì đường lớn sẽ dẫn sát khí vào nhà, ảnh hưởng tài vận, sức khỏe. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp làm nhà tại ngã ba, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, phát đạt, bình an.
Vì lo sợ vấn đề phong thuỷ
Phong thủy cho rằng nhà ở ngã ba đường, có một trục đường đâm thẳng vào trước cửa nhà là không tốt. Vì con đường sẽ dẫn sát khí từ bên ngoài vào nhà, phong thủy gọi là thương sát.
Lúc này đường được ví như con dao sắc nhọn đâm vào nhà. Nó làm ảnh hưởng đến vận khí của các thành viên, có thể khiến gia chủ gặp nhiều điều xui xẻo, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.
Nhà ở ngã ba đường tạo thành hình chữ Y. Thế đất này trực tiếp xâm phạm vào nguyên tắc yên tĩnh của phong thủy. Bởi vì ở đây luôn có xe cộ đi lại tấp nập, ồn ào, khó chịu.
Vì mua nhà ở ngã ba đường sẽ thiếu tính riêng tư, không đảm bảo an toàn
Cũng theo phong thủy, nhà ở ngã ba, có đường đâm thẳng vào cổng còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là về tai nạn xe cộ.
Những chiếc xe mất lái có thể đâm trực diện gây nguy hiểm cho người bên trong nhà. Ngoài ra, bởi nhà ở ngã ba đường nên sẽ không tránh khỏi trường hợp bị nhìn vào nhà, dù là vô tình hay cố ý.
Vì nhà ở ngã ba đường sẽ có nhiều bụi bẩn bay vào nhà
Nhà ở ngã ba đường sẽ phải đối mặt với khói bụi, cát, đất, tiếng ồn... Do đó, những căn nhà ngay ngã ba thường xuyên đóng cửa bởi chỉ cần trong 1 - 2 ngày đã xuất hiện rất nhiều bụi bẩn.
Lâu dài có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ, đặc biệt là hệ hô hấp của các thành viên trong gia đình.
Vì lo ngại yếu tố bền vững của ngôi nhà
Nhà ở khu vực ngã ba, các phương tiện đi lại tấp nập, bao gồm cả xe tải trọng nặng. Nếu mua nhà cũ, bạn cần xem xét kỹ lưỡng liệu chủ cũ có xây dựng phần nền móng chắc chắn hay không? Ngôi nhà có dễ bị rung lắc, ảnh hưởng hay thậm chí là sập đổ khi gặp phải các phương tiện đi lại quá nhiều? Bạn nên yêu cầu được xem hồ sơ thiết kế kết cấu móng.
Chưa kể đến vật liệu và tuổi thọ của ngôi nhà. Nhiều trường hợp ngôi nhà đã xuống cấp, gia chủ muốn bán tháo bán gấp bèn sơn sửa như mới che mắt người mua. Sau đó dựa vào yếu tố phong thủy không tốt mà bán với mức giá rẻ hơn.
Cách hóa giải vận khí nhà ở ngã ba đường
Nếu ngôi nhà của bạn nằm ở ngã ba đường hoặc bạn đang có ý định mua nhà ở ngã ba đường, hãy thử những cách thức hóa giải vận khí dưới dây:
Dịch chuyển cổng chính của nhà lệch sang một phía để giảm sát khí từ đường xộc thẳng vào nhà. Chọn hướng mở cửa chính của nhà hợp phong thủy, tài vận, ngăn sát khí. Thực tế có nhiều cách thiết kế linh hoạt để ngôi nhà phù hợp với thế đất mà hướng chính diện vẫn hợp với phong thủy.
Trồng cây xanh trước sân nhà để giảm thương sát từ đường lớn. Cây xanh cũng có tác dụng lọc gió, chắn bụi, điều hòa không khí. Gia chủ có thể lựa chọn cây phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh.
Trong nhà đặt bình phong ở phòng khách để đổi chiều luồng khí đi thẳng vào nhà. Gia chủ có thể treo chuông gió, sáo trúc ở cửa chính bị đường lớn đâm thẳng vào.
Mua nhà ở ngã ba đường vẫn có những ưu điểm
Nhà ở ngã ba đường rất thuận tiện cho việc kinh doanh
Nhà ở ngã ba đường là vị trí có nhiều người qua lại, dễ dàng cho việc buôn bán, quảng cáo sản phẩm. Chính vì thế, những người đang có ý định mua nhà nhằm mục đích kinh doanh thì ngã ba là sự lựa chọn phù hợp nhất.
Nhà ở ngã ba đường không hoàn toàn xấu
Theo phong thuỷ, nếu như nhà của bạn to, còn ngã ba có đường đâm thẳng vào nhà nhỏ hơn thì không ảnh hưởng đến phong thủy.
Nếu con đường chạy ngang phía trước nhà rộng lớn thì cũng có tác dụng giảm thương sát từ đường nhỏ đâm thẳng vào nhà. Không gây ảnh hưởng về mặt phong thủy cho gia chủ.
Nếu con đường phía trước nhỏ hẹp, ít xe cộ đi lại thì ngôi nhà của gia chủ còn được hưởng minh đường rộng, thoáng. Vận khí tốt lành đi vào nhà. Đồng thời tầm nhìn phía trước mặt tiền không bị che khuất, rất tốt.
Nhà ngã ba thường có mức giá hợp lý
Những căn nhà ở ngã ba đường thường được rao bán rẻ hơn so với các ngôi nhà nằm ở vị trí thông thường. Bởi vậy, chi phí mua nhà sẽ không quá lớn, giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền kinh doanh.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Lỗi phong thủy trong đời sống hàng ngày, tưởng nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến tài vận và sự ổn định của gia chủỞ - 16 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, không phải cứ thiết kế cầu kỳ hay xây dựng kiên cố là sẽ mang lại tài lộc. Thực tế, chỉ cần một vài chi tiết bố trí sai lệch, dòng khí tốt trong nhà đã có thể bị cản trở, khiến tiền bạc khó tích tụ, cơ hội đến rồi lại đi.
Lý do có tục mũ gai đai chuối và chống gậy trong đám tang, xưa nay đều phải thếỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Dù tang ma là việc đau buồn của bất kỳ gia đình nào. Thế nhưng tục mũ gai đai chuối cũng là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam ta. Dù trải qua bao sự đổi thay của xã hội thì phong tục này vẫn được duy trì cho tới tận ngày nay.
Vị trí đặt cây cảnh mang lại may mắn, hứa hẹn có nhiều tài lộc trong năm 2026Ở - 22 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy xưa, mua cây cảnh về trưng Tết và đặt ở vị trí này, cây sẽ trổ lộc không ngừng, sang năm mới gia chủ hốt vàng hốt bạc. Cùng tham khảo và chiêm nghiệm trong bài viết sau.
Những lỗi phong thủy nhà ở nên xử lý ngay trước TếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là danh sách những lỗi phổ biến thường bị bỏ qua nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và công năng sử dụng mà bạn cần kiểm tra ngay.
Những mẫu vách ngăn phòng khách và bếp độc đáoKhông gian sống - 1 ngày trước
Vách ngăn phòng khách và bếp không chỉ là giải pháp phân chia không gian hiệu quả mà còn góp phần tạo nên vẻ đẹp hiện đại cho ngôi nhà.
3 loại nước lau ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026 vừa sạch vừa hút tài lộc nhất định nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 thuộc hành Hỏa, cần giữ trường khí ổn định, hài hòa, tránh những tác động quá mạnh gây xung động năng lượng. Khi lau dọn ban thờ cuối năm, gia chủ nên chọn 3 loại nước này vừa sạch vừa hút tài lộc.
Những điều cấm kỵ phong thủy khi mua nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mua nhà là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy có những điều cấm kỵ khi mua nhà để tránh mang lại những điều không may mắn cho gia đình.
Tủ bếp inox có thực sự bền hơn các loại tủ bếp trên thị trường?Ở - 1 ngày trước
Trong nhiều năm, tủ bếp gỗ vẫn là lựa chọn quen thuộc của các gia đình Việt. Tuy nhiên, cùng với sự đa dạng của vật liệu nội thất bếp hiện nay như gỗ công nghiệp, nhựa, nhôm kính hay inox, câu hỏi về độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài ngày càng được quan tâm.
Cuộc sống của "ngọc nữ Việt" ở biệt thự 2 mặt tiền thuộc khu đắt đỏ nhất TPHCM, thu nhập 40 tỷ 1 nămỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Lý do phải che toàn bộ gương khi nhà có người mất theo quan niệm dân gianỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Che gương trong nhà khi có người mất bắt nguồn từ quan niệm dân gian. Quan niệm này cho rằng linh hồn của người mất có thể ẩn mình trong gương và không thể siêu thoát được nếu không có sự che phủ. Dưới đây là một số lý giải cho việc này.
Không phải gừng hay củ tiên ông, đây mới là cây cảnh trang trí đang hot cho ngày Tết thêm may mắnỞ
GĐXH – Không cầu kỳ chăm sóc, loại củ quen thuộc ngoài chợ bất ngờ “lên đời” thành cây cảnh trưng Tết độc lạ. Với màu đỏ may mắn, tròn đầy và ý nghĩa phong thủy tốt lành, loại cây này trở thành món décor Tết được nhiều chị em săn lùng.