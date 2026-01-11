Những lý do nhiều người lo ngại mua nhà ở ngã ba đường

Vì lo sợ vấn đề phong thuỷ

Phong thủy cho rằng nhà ở ngã ba đường, có một trục đường đâm thẳng vào trước cửa nhà là không tốt. Vì con đường sẽ dẫn sát khí từ bên ngoài vào nhà, phong thủy gọi là thương sát.

Lúc này đường được ví như con dao sắc nhọn đâm vào nhà. Nó làm ảnh hưởng đến vận khí của các thành viên, có thể khiến gia chủ gặp nhiều điều xui xẻo, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhà ở ngã ba đường tạo thành hình chữ Y. Thế đất này trực tiếp xâm phạm vào nguyên tắc yên tĩnh của phong thủy. Bởi vì ở đây luôn có xe cộ đi lại tấp nập, ồn ào, khó chịu.

Vì mua nhà ở ngã ba đường sẽ thiếu tính riêng tư, không đảm bảo an toàn

Cũng theo phong thủy, nhà ở ngã ba, có đường đâm thẳng vào cổng còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là về tai nạn xe cộ.

Những chiếc xe mất lái có thể đâm trực diện gây nguy hiểm cho người bên trong nhà. Ngoài ra, bởi nhà ở ngã ba đường nên sẽ không tránh khỏi trường hợp bị nhìn vào nhà, dù là vô tình hay cố ý.

Vì nhà ở ngã ba đường sẽ có nhiều bụi bẩn bay vào nhà

Nhà ở ngã ba đường sẽ phải đối mặt với khói bụi, cát, đất, tiếng ồn... Do đó, những căn nhà ngay ngã ba thường xuyên đóng cửa bởi chỉ cần trong 1 - 2 ngày đã xuất hiện rất nhiều bụi bẩn.

Lâu dài có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ, đặc biệt là hệ hô hấp của các thành viên trong gia đình.

Vì lo ngại yếu tố bền vững của ngôi nhà

Nhà ở khu vực ngã ba, các phương tiện đi lại tấp nập, bao gồm cả xe tải trọng nặng. Nếu mua nhà cũ, bạn cần xem xét kỹ lưỡng liệu chủ cũ có xây dựng phần nền móng chắc chắn hay không? Ngôi nhà có dễ bị rung lắc, ảnh hưởng hay thậm chí là sập đổ khi gặp phải các phương tiện đi lại quá nhiều? Bạn nên yêu cầu được xem hồ sơ thiết kế kết cấu móng.

Chưa kể đến vật liệu và tuổi thọ của ngôi nhà. Nhiều trường hợp ngôi nhà đã xuống cấp, gia chủ muốn bán tháo bán gấp bèn sơn sửa như mới che mắt người mua. Sau đó dựa vào yếu tố phong thủy không tốt mà bán với mức giá rẻ hơn.

Cách hóa giải vận khí nhà ở ngã ba đường

Nếu ngôi nhà của bạn nằm ở ngã ba đường hoặc bạn đang có ý định mua nhà ở ngã ba đường, hãy thử những cách thức hóa giải vận khí dưới dây:

Trồng cây xanh trước sân nhà để giảm thương sát từ đường lớn.

Dịch chuyển cổng chính của nhà lệch sang một phía để giảm sát khí từ đường xộc thẳng vào nhà. Chọn hướng mở cửa chính của nhà hợp phong thủy, tài vận, ngăn sát khí. Thực tế có nhiều cách thiết kế linh hoạt để ngôi nhà phù hợp với thế đất mà hướng chính diện vẫn hợp với phong thủy.

Cây xanh cũng có tác dụng lọc gió, chắn bụi, điều hòa không khí. Gia chủ có thể lựa chọn cây phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh.

Trong nhà đặt bình phong ở phòng khách để đổi chiều luồng khí đi thẳng vào nhà. Gia chủ có thể treo chuông gió, sáo trúc ở cửa chính bị đường lớn đâm thẳng vào.

Mua nhà ở ngã ba đường vẫn có những ưu điểm

Nhà ở ngã ba đường rất thuận tiện cho việc kinh doanh

Nhà ở ngã ba đường là vị trí có nhiều người qua lại, dễ dàng cho việc buôn bán, quảng cáo sản phẩm. Chính vì thế, những người đang có ý định mua nhà nhằm mục đích kinh doanh thì ngã ba là sự lựa chọn phù hợp nhất.

Nhà ở ngã ba đường không hoàn toàn xấu

Theo phong thuỷ, nếu như nhà của bạn to, còn ngã ba có đường đâm thẳng vào nhà nhỏ hơn thì không ảnh hưởng đến phong thủy.

Nếu con đường chạy ngang phía trước nhà rộng lớn thì cũng có tác dụng giảm thương sát từ đường nhỏ đâm thẳng vào nhà. Không gây ảnh hưởng về mặt phong thủy cho gia chủ.

Nếu con đường phía trước nhỏ hẹp, ít xe cộ đi lại thì ngôi nhà của gia chủ còn được hưởng minh đường rộng, thoáng. Vận khí tốt lành đi vào nhà. Đồng thời tầm nhìn phía trước mặt tiền không bị che khuất, rất tốt.

Nhà ngã ba thường có mức giá hợp lý

Những căn nhà ở ngã ba đường thường được rao bán rẻ hơn so với các ngôi nhà nằm ở vị trí thông thường. Bởi vậy, chi phí mua nhà sẽ không quá lớn, giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền kinh doanh.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.