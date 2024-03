Các mốc tuyển sinh đại học dự kiến, phụ huynh và học sinh nên tham khảo

Bộ GD&ĐT công bố các mốc tuyển sinh dự kiến

Theo dự thảo Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 do Bộ GD&ĐT vừa công bố, dự kiến thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 10/7/2024.

Từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 25/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

Từ ngày 28/7 đến 17 giờ ngày 3/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trước 17 giờ ngày 18/8.

Từ tháng 9-12/2024, thí sinh đăng ký xét tuyển các đợt tiếp theo.

Dự kiến, chậm nhất ngày 31/3, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thành kết nối hệ thống HEMIS với các phần mềm quản lý phục vụ tuyển sinh.

Ngày 20/7, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khoa học sức khỏe.

Từ ngày 5/8 đến 17 giờ ngày 10/8, Bộ GD&ĐT tổ chức xử lý nguyện vọng xét tuyển.

Bộ GD&ĐT yêu cầu: Với các cơ sở đào tạo, việc ban hành công khai quy chế tuyển sinh, đề án tuyển sinh hoàn thành trước 30 ngày thí sinh đăng ký xét tuyển; hoàn thành cập nhật thông tin tuyển sinh vào hệ thống ngày 15/6.

Các cơ sở đào tạo tổ chức đăng ký và xét tuyển sớm và cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống trước 17 giờ ngày 8/7.

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2024, quy chế tuyển sinh giữ ổn định so với năm trước. Bộ GD&ĐT chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước.

Bộ GD&ĐT vừa công bố, dự kiến thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 10/7/2024. Ảnh minh họa: TL

Nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh 2024



Nhiều trường đại học chính thức công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều đổi mới.

Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.260 chỉ tiêu cho 64 chương trình đào tạo (mở thêm chương trình quản lý giáo dục), tăng 1.275 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Giữ ổn định ba phương thức xét tuyển như năm ngoái Đại học Bách khoa dành khoảng 20% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tài năng, khoảng 30% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy. Khoảng 50% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024.

Với phương thức xét tuyển tài năng, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level, AP và IB; xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Thí sinh xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế phải có điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên; có ít nhất một trong các chứng chỉ quốc tế sau: SAT, ACT, A-Level, AP và IB.

Với xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, điều kiện thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, có điểm trung bình chung học tập các môn văn hóa từng năm học lớp 10, 11 và lớp 12 đạt 8.0 trở lên. Ở phương thức này, thí sinh phải đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện: được chọn thi học sinh giỏi quốc gia; có giải thưởng cấp tỉnh môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ; được chọn thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, Đường lên đỉnh Olympia vòng tháng trở lên; là học sinh hệ chuyên.

Hoặc thí sinh có chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương được đăng ký xét tuyển vào các ngành Ngôn ngữ Anh, Kinh tế - Quản lý, Công nghệ Giáo dục, Quản lý Giáo dục.

Với phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, điều kiện dự tuyển khi thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm đánh giá tư duy do trường quy định (thông báo sau).

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh hệ chính quy với 26 ngành, chương trình liên kết. Nhà trường điều chỉnh một số nội dung về bảo lưu kết quả thi và chứng chỉ tiếng Anh.

Trường tổ chức tuyển sinh theo 5 phương thức gồm: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; xét học bạ; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu năm 2024; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; phương thức khác.

Trong phương thức khác, nhà trường chia thành 2 cách thức. Thứ nhất là xét bảo lưu điểm thi tốt nghiệp THPT của năm 2022, 2023 với các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành đại trà không có môn thi năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển.

Thứ hai, xét tuyển hồ sơ kết hợp phỏng vấn trực tiếp theo quy định của trường đối tác với các chương trình liên kết quốc tế.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển sinh 4.400 sinh viên. Đặc biệt, trường tuyển sinh thêm hai ngành mới: Sư phạm Lịch sử - Địa lý và Sư phạm Khoa học tự nhiên.

Trường tuyển sinh bằng 5 phương thức gồm: Xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng; xét học bạ THPT; thi tuyển (thi năng khiếu, thi đánh giá năng lực); kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Trường cũng xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại khoản 1, 2, điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là diện XTT1).

Thí sinh phải nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh về trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đặc biệt, nhà trường sẽ ưu tiên cộng điểm hoặc phỏng vấn xét tuyển thẳng nếu thí sinh có viết bài luận đạt kết quả tốt.

Trường Đại học Giao thông vận tải dự kiến tuyển sinh 6.000 chỉ tiêu (Hà Nội 4.500; Phân hiệu TPHCM 1.500) gồm 4 phương thức gồm: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế; xét học bạ THPT; xét điểm thi đánh giá tư duy; xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh.

Trường Đại học Huế công bố 6 phương thức tuyển sinh đại học gồm: xét học bạ; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Sư phạm TPHCM; xét học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét theo phương thức riêng của các đơn vị đào tạo trong Đại học Huế.



Trường Đại học Dược Hà Nội tuyển 940 sinh viên và thông báo dừng tuyển sinh chương trình chất lượng cao. Trường tuyển sinh theo 4 phương thức gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ SAT, ACT hoặc xét kết quả học tập với học sinh chuyên; dựa vào điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Dược Hà Nội cộng điểm khuyến khích với các thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2B, 3 và 4 nếu có chứng chỉ IELTS từ 5.5 (cộng từ 0,25 đến 2 điểm) hoặc đạt giải ở kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh; giải khuyến khích cấp quốc gia (cộng 0,25 đến 1 điểm).

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 5.200 cho cả 2 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TP.HCM (năm 2023 là 4.280 chỉ tiêu).

Về ngành tuyển sinh và đào tạo, Học viện dự kiến tuyển sinh 22 ngành, chương trình đào tạo (tăng 3 ngành, chương trình đào tạo so với năm 2023). Trong đó, dự kiến tuyển sinh mới các ngành, chương trình đào tạo sau: ngành Quan hệ công chúng, chương trình Thiết kế và phát triển game, chương trình Công nghệ thông tin Việt – Nhật.

Năm 2024, Học viện có thêm 2 chương trình chất lượng cao với nội dung, chất lượng chương trình đào tạo có nhiều ưu việt và lợi thế đối với người học. Học viện dự kiến tuyển 600 chỉ tiêu các chương trình chất lượng cao: Công nghệ thông tin, Marketing số, Kế toán theo chuẩn quốc tế ACCA.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy với tổng chỉ tiêu năm nay là 2.050, tăng 100 chỉ tiêu so với năm ngoái. Học viện tuyển sinh theo 3 phương thức tương tự năm 2023, gồm: Xét học bạ (15%), xét tuyển kết hợp (15%), xét điểm thi tốt nghiệp THPT (70%). Năm nay, Học viện dành chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất với 70%. Học viện chấp nhận quy đổi điểm môn tiếng Anh đối với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh.

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh với tổng chỉ tiêu hệ đại học chính quy dự kiến là 4.500, tăng 300 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Theo công bố chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy vào các trường đại học, học viện khối ngành Công an nhân dân năm 2024 của Bộ Công an, dự kiến tuyển 2.150 chỉ tiêu đào tạo hệ đại học chính quy phân bổ vào 8 trường đại học, học viện trực thuộc (tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023).

Nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh 2024. Ảnh minh họa: TL

Không được xác nhận nhập học sớm cho học sinh trúng tuyển sinh bất kỳ hình thức nào

Theo dự thảo hướng dẫn công tác tuyển sinh vào đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, các trường chỉ được xét tuyển sớm với các phương thức xét tuyển không sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (nếu phương thức xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thì thực hiện việc xét tuyển theo kế hoạch chung), phải có phương án để không tuyển vượt số lượng chỉ tiêu dự kiến.

Các trường thông báo cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) để thí sinh có đủ thông tin, chủ động trong việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, tuyệt đối không được xét tuyển lại (tăng hoặc giảm mức điểm trúng tuyển) để loại bớt hay tăng thêm thí sinh trúng tuyển.

Tất cả các thí sinh trúng tuyển sớm phải được đưa lên hệ thống, để xử lý nguyện vọng nếu thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Ngoài ra, các trường không được yêu cầu hay thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học dưới bất kỳ hình thức nào (nộp phí giữ chỗ, thu giữ hồ sơ…).

Các cơ sở đào tạo cần phải thông báo rõ ràng thời điểm nhận hồ sơ xét tuyển, tổ chức xét tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, bảo đảm đồng bộ giữa việc thí sinh nộp hồ sơ về cơ sở đào tạo, đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Trong đợt 1, những trường nào có thủ tục sơ tuyển, kết quả kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ… (nếu có) hoặc những hình thức khác để kết hợp với việc sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển, thì phải hoàn thành việc cập nhật kết quả vào hệ thống trước 17h ngày 28/7/2024.