Các trường đại học kinh tế top đầu đồng loạt tăng học phí 2025

Học viện Ngân hàng công bố mức học phí dự kiến năm học 2025-2026 cho chương trình chuẩn 26,5 - 28 triệu đồng và chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế 40-50 triệu đồng/năm (năm ngoái mức thu lần lượt là 25 - 26,5 và 37 - 60 triệu đồng).

Với các chương trình liên kết với đại học của Anh và Mỹ có học phí trong các năm học tại Việt Nam từ 50 - 230 triệu đồng/năm. Trường hợp sinh viên học năm cuối tại Anh hoặc Mỹ, học phí sẽ căn cứ theo học phí của trường đối tác. Thí sinh đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.0 - 6.5 (tùy yêu cầu của từng chương trình) sẽ vào thẳng năm thứ 2 và học phí được giảm 50 triệu đồng.

Trường Đại học Thương mại dự kiến thu học phí 24-27,9 triệu đồng/năm với các chương trình đào tạo chuẩn; 38,5 triệu đồng/năm với các chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP).

Trong khi đó, học phí các chương trình đào tạo song bằng quốc tế, chương trình đào tạo tiên tiến, học phí thu từ 195 - 260 triệu đồng/khóa học. Nhà trường cho biết, mức thu học phí hàng năm tăng không quá 12,5% so với năm trước liền kề.

Nhiều trường đại học kinh tế thông báo mức học phí năm học 2025-2026. (Ảnh minh hoạ)

Học viện Tài chính chưa công bố mức học phí năm nay. Tuy nhiên, nhà trường thông tin trong trường hợp tăng không quá 10% so với năm học trước. Năm ngoái, học phí chương trình chuẩn của trường là 25 triệu đồng/năm học. Học phí chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế là 50 triệu đồng/năm học. Với diện tuyển sinh theo đặt hàng, mức học phí là 43 triệu đồng/năm học.

Với các chương trình liên kết đào tạo, học phí từ 57 - 70 triệu đồng/năm nếu học trong nước; 490 triệu đồng/năm nếu học ở nước ngoài.

Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố mức học phí cụ thể với sinh viên đại học chính quy trong nước năm học 2025 - 2026 là 46 triệu đồng/năm (tăng 2 triệu đồng so với năm ngoái), các năm sau mỗi năm tiếp tục tăng 2 triệu đồng. Với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, học phí khoảng 362 - 370 triệu đồng/khóa học.

So với năm ngoái học phí các chương trình đào tạo tại Đại học Kinh tế TP.HCM tăng hơn 200.000 đồng/tín chỉ.

Theo đó, học phí các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế) học phí Tiếng Việt là 1,3 triệu đồng/tín chỉ; tiếng Anh x 1,4; thực hành x 1,2. Học phí chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) Tiếng Việt là 1,3 triệu đồng/ tín chỉ; tiếng Anh là 1,9 triệu đồng/tín chỉ.

Các chương trình tiên tiến (khối ngành III, VII) Tiếng Việt là 1,1 triệu đồng/tín chỉ, tiếng Anh x 1,4; thực hành x 1,2. Các chương trình tiên tiến (khối ngành V) Tiếng Việt là 1,2 triệu đồng/tín chỉ; tiếng Anh x 1,4; thực hành x 1,2; Cử nhân tài năng Tiếng Việt là 1,1 triệu đồng/tín chỉ; tiếng Anh là 1,9 triệu đồng/tín chỉ.

Chương trình Asean Coop Tiếng Việt là 1,1 triệu đồng/tín chỉ; tiếng Anh là 1,9 triệu đồng/tín chỉ; Mode Coop là 3,29 triệu đồng/tín chỉ. Lộ trình tăng học phí mỗi năm không quá 10%/năm.

Các chương trình đào tạo tại cơ sở Vĩnh Long có mức học phí thấp hơn 40% so với cơ sở tại TP.HCM, với mức tăng không quá 5%/năm.

Trường Đại học Công Thương TP.HCM điều chỉnh tăng tối đa 10% so với mức học phí của khóa 2024 - 2028. Cụ thể, mức học phí tối đa cho khóa 2025 - 2029 dự kiến tối đa khoảng 132 triệu đồng cho toàn khóa (các khoa có thể ít hơn, do số tín chỉ thực hành ít) tăng khoảng 12 triệu đồng so với khóa trước.

Trường Đại học Mở TP.HCM cũng điều chỉnh học phí năm 2025, với mức tăng từ 1,5 - 2 triệu đồng/năm tùy ngành.