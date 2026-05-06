Cách chiêu tài vào các thời điểm đặc biệt trong năm không phải ai cũng biết
GĐXH - Bài viết sau đây sẽ gợi ý cách chiêu tài vào các thời điểm đặc biệt trong năm các gia chủ có thể tham khảo.
Cách thu hút tài lộc vào ngày đặc biệt trong năm
|
Thời điểm
|
Cách thu hút tài lộc
|
Đêm giao thừa
|
Đặt các vật phẩm phong thuỷ như thỏi vàng, đồng xu dưới gầm giường hoặc trên bàn thờ. Sử dụng nến đỏ, vàng để chiếu sáng và kích thích tài lộc.
|
Mùng 1
|
Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mở cửa sổ để đón không khí mới. Đặt tiền vàng, trái cây hoặc hoa tươi ở bàn thờ, đồng thời lên hương vào giờ đẹp để cầu mong bình an, tài lộc.
|
Ngày vía thần Tài
|
Mua vàng hoặc các vật phẩm phong thuỷ liên quan đến thần Tài, đặt ở nơi dễ thấy trong nhà như phòng khách, bàn làm việc. Cúng lễ thần Tài với trái cây tươi, hoa và bánh kẹo.
Lưu ý: Nếu sử dụng các vật phẩm phong thủy, gia chủ lưu ý cần lựa chọn sao cho phù hợp với mệnh/tuổi, đồng thời tìm hiểu cách đặt hợp phong thủy, giúp thu hút năng lượng tích cực, chiêu tài, mang lại bình an cho gia đạo trong năm mới.
Mẹo thu hút tài lộc cho gia chủ trong cuộc sống, công việc
Lựa chọn hướng nhà hợp phong thủy
Để xác định được hướng nhà phù hợp với tuổi của chủ nhà, ta cần phải xác định xem chủ nhà thuộc nhóm Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch theo phong thủy Bát trạch phái. Phương pháp này chủ yếu dựa vào việc xác định Cung phi của chủ nhà và trạch chủ.
Chủ nhà thuộc nhóm Đông tứ mệnh sẽ phù hợp nhất với các hướng thuộc Đông tứ trạch, bao gồm Đông Nam, chính Nam, chính Bắc và chính Đông.
Trong khi đó, những người thuộc nhóm Tây tứ mệnh sẽ tối ưu khi sống ở các ngôi nhà có hướng Tây tứ trạch, bao gồm Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và chính Tây.
Bố trí không gian hợp lý
Mỗi khu vực như cửa chính, phòng bếp, phòng khách và cầu thang đều có vai trò đặc biệt trong việc thu hút năng lượng tích cực, tạo sự hài hòa và thịnh vượng cho gia đình.
Một không gian được sắp xếp hợp lý không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, tinh thần mà còn thu hút tài lộc, mang lại may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ:
Cửa chính: Cửa chính là "miệng" đón khí tài lộc vào nhà, cần luôn sạch sẽ và thông thoáng. Hướng cửa nên hợp với tuổi của gia chủ và cần tránh đặt gương đối diện cửa chính vì sẽ phản xạ khí, làm tài lộc không thể vào.
Phòng bếp: Bếp là nơi hội tụ năng lượng "hỏa", ảnh hưởng đến sự thịnh vượng. Nên đặt bếp ở vị trí kín đáo, không gần cửa chính hoặc cửa sổ. Tránh để bếp đối diện nhà vệ sinh. Màu sắc bếp nên chọn tông ấm như đỏ, cam hoặc vàng để kích thích tài lộc.
Phòng khách: Phòng khách là không gian đón nhận khí vào nhà, cần bố trí với màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng như vàng, kem, hoặc xanh lá cây sẽ tạo không gian thoải mái.
Các vật dụng nên đặt ở vị trí thuận lợi, không chắn lối đi. Tranh phong thủy về tài lộc, như tranh rồng hoặc cây phát lộc có thể bài trí thêm sẽ tăng cường vận khí.
Cầu thang: Cầu thang ảnh hưởng đến lưu thông năng lượng trong nhà. Không nên đặt cầu thang ngay cửa chính hoặc đối diện với nhà vệ sinh.
Trang trí nhà bằng màu sắc phù hợp
Mỗi mệnh có những màu sắc phù hợp giúp cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc. Dưới đây là phân tích về màu sắc phù hợp với từng mệnh, gia chủ có thể tham khảo để lựa chọn làm màu sơn tường, đồ nội thất chủ đạo hoặc tạo điểm nhấn:
Mệnh Kim: Trắng, bạc, vàng kim.
Mệnh Mộc: Xanh lá cây, xanh lục.
Mệnh Thủy: Màu đen, xanh dương, xanh biển.
Mệnh Hỏa: Đỏ, cam, hồng, tím.
Mệnh Thổ: Vàng, nâu, cam đất.
Bên cạnh cách chọn màu sắc theo ngũ hành niên mệnh (năm sinh) đơn giản ở trên, gia chủ có thể vận dụng Bát Tự Dụng Thần của bản mệnh nhằm chọn màu sắc phù hợp, giúp cân bằng ngũ hành và mang lại may mắn.
Theo đó, dựa vào năm tháng ngày giờ sinh của từng người mà sẽ lập một lá số gọi là "Bát Tự" nhằm xác định các hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong lá số và mối quan hệ tương sinh, tương khắc giữa chúng. Tiếp theo, hành bị khuyết thiếu hoặc bị khắc chế mạnh trong lá số cần được bổ sung để cân bằng sẽ được xác định (Dụng Thần) để lựa chọn màu sắc phù hợp, cụ thể:
Dụng Thần là Hỏa: Chọn các màu thuộc hành Hỏa như đỏ, cam, hồng, tím
Dụng Thần là Thổ: Chọn các màu thuộc hành Thổ như vàng, nâu.
Dụng Thần là Kim: Chọn các màu thuộc hành Kim như trắng, xám, bạc.
Dụng Thần là Mộc: Chọn các màu thuộc hành Mộc như xanh lá cây, xanh ngọc.
Dụng Thần là Thủy: Chọn các màu thuộc hành Thủy như đen, xanh dương.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
