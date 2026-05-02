Đây là lý do vì sao cần phải che gương phòng ngủ
GĐXH - Việc tiến hành che gương phòng ngủ còn phụ thuộc vào quan điểm cũng như tín ngưỡng cá nhân của mỗi người. Bài viết sau sẽ chia sẻ về những lý do cần phải che gương phòng ngủ phổ biến.
Tránh xung đột nguồn năng lượng
Theo phong thủy, gương có thể tạo ra nguồn năng lượng mạnh và đặc biệt. Khi che gương phòng ngủ sẽ tránh phản chiếu nguồn năng lượng xấu giữa gương – người ngủ. Một số người cũng tin rằng, sẽ có khả năng làm giảm sự xao lạc tinh thần và bảo đảm có được giấc ngủ yên tĩnh hơn.
Tránh xem thấy hình ảnh khi tỉnh dậy
Một số người cũng có thể sẽ không thích thấy hình ảnh của mình sau khi tỉnh dậy. Họ cũng có tin việc không thấy hình ảnh của mình từ gương ở trong không gian phòng ngủ sẽ hỗ trợ duy trì sự tự tin và tạo được không gian riêng tư.
Tránh huyết thống hóa
Trong một số các quan điểm tâm linh, che gương phòng ngủ có thể sẽ tránh huyết thống hóa, nghĩa là tránh việc bắt chước hình ảnh của người đã khuất hoặc là những linh hồn khác. Chính điều này sẽ đảm bảo sự thanh tịnh – bình yên cho người ngủ.
Đảm bảo yếu tố phong thủy
Một số người che gương trong không gian phòng ngủ còn dựa vào nguyên tắc thiết kế nội thất – phong thủy. Họ sẽ xem việc che gương chính là cách tạo nên mức độ cân bằng, tạo được không gian thuận lợi cho năng lượng dương ở trong phòng ngủ.
Những cách che gương phòng ngủ hợp phong thủy nhất
Đặt gương trong tủ
Một trong số những cách đơn giản nhất để che gương đó là đặt ở trong tủ. Khi không dùng đến, hãy đóng cửa tủ để che kín gương. Việc làm này sẽ giúp cho bạn tránh nhìn thấy được hình ảnh của mình khi ngủ.
Dùng màn hoặc tranh để che
Mọi người có thể tiến hành treo bức tranh hoặc là một màn che lên trước gương. Chọn một bức tranh hoặc là màn che phù hợp với phong cách và không gian nội thất của phòng ngủ.
Việc làm này không chỉ giúp che gương mà còn tạo thêm điểm nhấn nghệ thuật ở trong không gian.
Dùng rèm che
Trong trường hợp gương của bạn được đặt ở gần khu vực cửa sổ hoặc khu vực có rèm cửa, các bạn có thể kéo rèm xuống để che gương những khi cần.
Việc làm này không chỉ che gương mà còn mang đến không gian tối và yên tĩnh hơn cho giấc ngủ.
Đặt gương ở những nơi không dễ nhìn
Nếu như mọi người không muốn che gương lại hoặc là thay đổi nội thất, hãy đặt gương tại vị trí không dễ dàng nhìn thấy khi bạn nằm ở trên giường. Ví dụ như, đặt gương ở trong một góc phòng hoặc là đối diện với cửa vào.
Cần phải lưu ý che gương phòng ngủ còn tùy thuộc vào sở thích cá nhân cũng như quan điểm của mỗi người. Cần lựa chọn phương pháp phù hợp với không gian và tạo ra được môi trường thoải mái đối với giấc ngủ của bạn.
Lựa chọn hướng đặt gương trong phòng ngủ
Việc làm đầu tiên khi biết được đặt gương trong phòng ngủ như thế nào cho đúng thì bạn cần phải biết đến hướng đặt gương trong phòng ngủ. Hướng phù hợp nhất để đặt gương trong không gian phòng ngủ đó là hướng Đông Nam, hướng Đông và hướng Bắc, cụ thể: Đặt gương theo hướng Đông sẽ khiến cho căn phòng hấp thụ được những nguồn sinh khí của đất trời, giúp cho gia chủ cải thiện sức khỏe và sẽ hạn chế được bệnh tật.
Đặt gương hướng Đông Nam tượng trưng cho tài lộc – cát tường. Gia chủ đặt gương theo hướng này sẽ khiến cho công việc kinh doanh được thuận lợi hơn rất nhiều.
Đặt gương hướng Bắc có công dụng trong việc mang lại may mắn, hanh thông cho chính gia chủ và ngày càng thuận lợi hơn trên con đường công danh sự nghiệp.
Lưu ý: Theo phong thủy, gương sẽ tượng trưng cho nước mà hướng Nam sẽ tượng trưng cho lửa. Vì vậy, không nên đặt gương theo hướng Nam bởi sẽ sinh ra xung khắc, phạm phải phong thủy và gia chủ dễ ảnh hưởng đến tiền tài, vật chất và sẽ mang đến nhiều điều bất lợi cho gia chủ.
Vì vậy, khi đặt gương ở trong không gian phòng ngủ cần phải xem xét tính phong thủy nhằm mang đến nhiều điều may mắn và vượng khí cho gia chủ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
