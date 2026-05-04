Cách nhận biết bạn đang bị nhiễm tà khí trong người, nguyên nhân và cách hóa giải

Cách nhận biết bạn đang bị nhiễm tà khí trong người

Tâm lý bất ổn

Tâm lý bất ổn cũng là một dấu hiệu quan trọng cho thấy bạn có thể đang bị tà khí. Bạn có thể cảm thấy lo lắng, sợ hãi vô cớ, hay cáu gắt, bực bội và mất kiểm soát cảm xúc.

Những cảm xúc tiêu cực này có thể xuất hiện mà không có nguyên nhân rõ ràng và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu trong suốt cả ngày. Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên cảm thấy chán nản, buồn bã hoặc mất hứng thú với những điều mà trước đây bạn yêu thích, đó cũng có thể là một dấu hiệu của tà khí.

Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn và khiến bạn trở nên xa lánh với mọi người xung quanh.

Suy giảm sức khỏe

Thường xuyên đau đầu, chóng mặt, hoa mắt là những triệu chứng thể hiện sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề. Dễ bị bệnh, sức đề kháng yếu cũng là dấu hiệu cho thấy tà khí đang ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Bạn có thể gặp phải những bệnh lý khó giải thích, khó chữa trị mà không rõ nguyên nhân.

Ngoài ra, thường xuyên bị tai nạn, rủi ro cũng là một dấu hiệu đáng lưu ý. Nếu bạn cảm thấy cơ thể mình dễ bị nhiễm lạnh, hay gặp vấn đề về da, đây có thể là dấu hiệu của tà khí.

Giấc ngủ không ngon

Giấc ngủ không ngon cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang bị tà khí. Nếu bạn thường xuyên mơ ác mộng, khó ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc thường xuyên thức dậy giữa đêm, điều này có thể là một tín hiệu cho thấy năng lượng tiêu cực đang tác động đến bạn.

Công việc và cuộc sống gặp nhiều trở ngại

Nếu bạn thường xuyên gặp phải những rắc rối, khó khăn trong công việc và cuộc sống, mọi việc không suôn sẻ, đây cũng có thể là dấu hiệu của tà khí. Bạn có thể cảm thấy như mọi thứ đều chống lại bạn, từ những điều nhỏ nhặt đến những vấn đề lớn hơn.

Khi tà khí xâm nhập vào cuộc sống của bạn, nó có thể tạo ra những trở ngại không mong muốn, khiến bạn cảm thấy bế tắc và không thể tiến lên.

Nguyên nhân gây ra tà khí trong người

Do môi trường sống

Môi trường sống ô nhiễm, xung quanh có nhiều âm khí, nơi đất đai bị đào bới, công trình xây dựng, nghĩa địa, nhà thờ, chùa chiền có thể là những nguyên nhân chính gây ra tà khí.

Những nơi này thường chứa đựng năng lượng tiêu cực, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của bạn.

Do ảnh hưởng từ người khác

Tiếp xúc với người có tà khí, bị người khác hãm hại, nguyền rủa, trúng tà hoặc bị ám ảnh bởi những điều tiêu cực cũng là những nguyên nhân phổ biến gây ra tà khí.

Năng lượng tiêu cực có thể lan truyền từ người này sang người khác, khiến bạn dễ dàng bị ảnh hưởng. Nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với những người có tâm lý tiêu cực, họ có thể vô tình truyền tải năng lượng xấu đến bạn.

Do bản thân

Cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày như hận thù, ghen ghét, oán trách, tâm lý bất ổn, suy nghĩ tiêu cực cũng là nguyên nhân gây ra tà khí.

Khi bạn giữ trong lòng những cảm xúc tiêu cực này, chúng có thể tạo ra một loại năng lượng xấu, khiến bạn dễ bị tà khí xâm nhập.

Những cách giải trừ tà khí trong người

Tắm nước ấm hoặc nước muối

Tắm nước ấm là một cách trừ tà khí trong người đơn giản nhưng hiệu quả. Nước ấm giúp cơ thể thư giãn, đồng thời loại bỏ năng lượng tiêu cực.

Bạn có thể thêm một chút muối vào nước tắm để tăng cường khả năng thanh lọc. Sau khi tắm, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều.

Sử dụng hương trầm, nhang

Hương trầm và nhang có mùi thơm dễ chịu là cách trừ tà khí trong người rất tốt giúp thanh lọc không khí và xua đuổi tà khí. Bạn nên lựa chọn hương trầm và nhang có nguồn gốc tự nhiên, chất lượng tốt để đạt hiệu quả tốt nhất.

Đốt hương trầm trong không gian sống sẽ giúp tạo ra một môi trường tích cực, đồng thời xua tan đi những năng lượng tiêu cực. Bạn cũng có thể kết hợp với việc mở cửa sổ để không khí lưu thông tốt hơn.

Sử dụng bùa hộ mệnh

Bùa hộ mệnh được tin là bảo vệ con người khỏi tà khí và mang lại may mắn. Bạn nên chọn bùa hộ mệnh phù hợp với tuổi, mệnh và mục đích của mình.

Việc mang theo bùa hộ mệnh sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là một cách trừ tà khí trong người thường được nhiều người sử dụng.

Sử dụng các vật phẩm phong thủy

Sử dụng các vật phẩm phong thủy như đá thạch anh, vòng tay đá,.. để tạo năng lượng dương và hóa giải tà khí là cách trừ tà khí trong người đơn giản nhất. Những vật phẩm này không chỉ mang lại may mắn mà còn giúp bảo vệ bạn khỏi năng lượng tiêu cực.

Hãy tìm hiểu kỹ về các vật phẩm phong thủy và lựa chọn những món đồ phù hợp với bản thân. Việc sử dụng đúng cách sẽ giúp bạn thu hút năng lượng tích cực và hóa giải tà khí xấu.

Thực hành thiền định

Thiền định là một phương pháp tuyệt vời để loại bỏ tà khí và nâng cao tinh thần. Khi thiền, bạn sẽ tập trung vào hơi thở, giúp tâm trí trở nên tĩnh lặng và thanh thản.

Điều này không chỉ giúp bạn loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà còn giúp bạn kết nối với bản thân. Bạn có thể thực hành thiền định hàng ngày để duy trì trạng thái tinh thần tích cực. Hãy dành ít nhất 10-15 phút mỗi ngày để thiền và cảm nhận sự thay đổi trong tâm trí và cơ thể.

* Thông tin phong thuy trong bài mang tính tham khảo.

