Những điều cần biết về bố trí phong thủy bếp cho nhà hướng Tây Bắc

Nhà hướng Tây Bắc đặt bếp hướng nào thu hút vượng khí tài lộc?

Nguyên tắc đặt bếp cho nhà hướng Tây Bắc

Nguyên tắc "tọa hung hướng cát": Nghĩa là đặt bếp ở vị trí xấu nhưng hướng về hướng tốt để hóa giải vận xui và kích hoạt tài lộc.

Tránh đặt bếp cùng hướng nhà: Theo phong thủy, nếu nhà hướng Tây Bắc, không nên đặt bếp hướng Tây Bắc, vì có thể gây ra xung khắc và ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ.

Tránh hướng xấu theo mệnh gia chủ: Hướng bếp phải hợp với cung mệnh của gia chủ để tránh hao tài, tổn hại sức khỏe.

Hướng bếp tốt cho nhà hướng Tây Bắc

Các hướng bếp nên chọn

Hướng Đông: Đây là hướng tốt giúp gia đình thịnh vượng, sự nghiệp phát triển.

Hướng Đông Nam: Hút tài lộc, may mắn, giúp gia đạo êm ấm.

Hướng Nam: Giúp cân bằng phong thủy, mang đến nhiều cơ hội tốt.

Các hướng bếp nên tránh

Hướng Tây Bắc: Trùng với hướng nhà, dễ gây tổn hao sức khỏe, công việc trì trệ.

Hướng Tây: Thuộc Kim, đối nghịch với bếp (Hỏa), dễ gây xung khắc.

Hướng Bắc: Mang hành Thủy, khắc với bếp Hỏa, ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình.

Một số lưu ý khi đặt bếp để thu hút vượng khí

Bếp nên đặt ở vị trí thông thoáng, tránh gió trực tiếp thổi vào. Không đặt bếp đối diện cửa chính hoặc gần nhà vệ sinh, bồn rửa để tránh hao tài, mất lộc.

Nên đặt bếp có điểm tựa vững chắc, không để lơ lửng giữa không gian. Giữ bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng, tránh để đồ bẩn để không ảnh hưởng đến tài lộc.

Như vậy, nhà hướng Tây Bắc nên đặt bếp hướng Đông, Đông Nam hoặc Nam để thu hút vượng khí, tài lộc và mang lại may mắn cho gia đình.

Tránh các hướng Tây Bắc, Tây và Bắc để không gặp xui rủi, mất cân bằng phong thủy. Bố trí bếp đúng phong thủy sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào và sự nghiệp phát triển.

Những lưu ý quan trọng khi chọn màu sơn nhà bếp

Chọn màu sơn nhà bếp hợp phong thủy để thu hút may mắn

Theo phong thủy, mỗi mệnh có màu sắc phù hợp riêng giúp cân bằng năng lượng và mang lại may mắn:

Mệnh Kim: Hợp với màu trắng, xám, ánh kim giúp không gian bếp sáng sủa và sang trọng.

Mệnh Mộc: Nên chọn xanh lá, xanh dương, nâu gỗ để tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Mệnh Thủy: Phù hợp với xanh dương, đen, trắng giúp không gian thêm thư giãn.

Mệnh Hỏa: Hợp với màu đỏ, cam, hồng nhưng nên kết hợp với màu trung tính để không bị chói mắt.

Mệnh Thổ: Phù hợp với màu nâu, vàng đất, be giúp tạo sự ấm áp, vững chãi.

Ưu tiên loại sơn có độ bền cao, dễ lau chùi

Nhà bếp là nơi thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, nước và nhiệt độ cao, vì vậy bạn nên chọn sơn có khả năng chống ẩm, chống bám bẩn và dễ lau chùi. Sơn bóng hoặc bán bóng là lựa chọn tốt vì có bề mặt trơn, giúp vệ sinh dễ dàng hơn.

Tránh dùng màu quá tối hoặc quá rực rỡ

Màu tối như đen, nâu đậm có thể khiến căn bếp trông nhỏ và bí bách hơn. Nếu thích màu tối, hãy dùng cho tủ bếp hoặc chi tiết trang trí thay vì toàn bộ tường.

Màu quá rực rỡ như đỏ, cam tươi dễ gây căng thẳng và nóng bức. Nếu thích những gam màu này, bạn có thể sử dụng làm điểm nhấn thay vì phủ toàn bộ không gian.

Việc chọn màu sơn nhà bếp không chỉ giúp mở rộng không gian mà còn ảnh hưởng đến phong thủy và tính thực tế trong sử dụng.

Bằng cách chọn màu phù hợp, chất lượng sơn tốt và phối hợp hài hòa với nội thất, bạn sẽ có một căn bếp đẹp, rộng rãi và tiện nghi hơn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

