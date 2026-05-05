Cách thu hút tài lộc vào nhà đơn giản, hiệu quả cho gia chủ năm 2026

Thứ ba, 09:01 05/05/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Để được an khang thịnh vượng, việc tìm hiểu những cách thu hút tài lộc vào nhà là điều rất quan trọng. Trong bài viết này sẽ chia sẻ những phương pháp phong thủy đơn giản, vừa tạo ra môi trường sống tích cực, vừa giúp chiêu tài hiệu quả.

Bài trí không gian nhà hợp lý

Không gian sống nếu được bố trí đúng phong thủy sẽ giúp dẫn khí cát, giữ năng lượng tích cực, từ đó góp phần ổn định tài lộc, sức khỏe và gia đạo. Dưới đây là những yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trường khí tổng thể của ngôi nhà:

Phòng tắm: Phòng tắm mang tính Thủy âm, nếu đặt sai vị trí sẽ phát sinh uế khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận:

Tuyệt đối không bố trí đối diện cửa chính – tránh việc uế khí xâm nhập và phá vỡ dòng khí chính.

Luôn giữ khô thoáng, sạch sẽ, không để nước đọng – điều này giúp ngăn khí xấu tích tụ và duy trì dòng năng lượng sạch trong nhà.

Cầu thang: Cầu thang là đường dẫn khí lên các tầng, liên quan đến sự luân chuyển vận khí trong toàn bộ Dương trạch: Tránh đặt đối diện cửa chính hoặc cửa phòng ngủ, vì dễ gây thất tán khí và tạo cảm giác bất an.

Không gian sống nếu được bố trí đúng phong thủy sẽ giúp dẫn khí cát, giữ năng lượng tích cực, từ đó góp phần ổn định tài lộc, sức khỏe và gia đạo.

Khu vực cầu thang cần được chiếu sáng đầy đủ, thể hiện dương khí vượng – giúp luân chuyển năng lượng thuận lợi.

Gương: Gương có khả năng khuếch đại hoặc phản xạ trường khí, nên cần sử dụng đúng cách: Không đặt gương đối diện cửa chính hoặc cửa phòng ngủ, vì dễ làm "thoát tài, tán khí".

Nên đặt gương ở các vị trí mở rộng không gian như khu vực hẹp, thiếu ánh sáng – nhưng cần tránh phản chiếu giường ngủ, bếp hay bàn thờ.

Cửa sổ: Cửa sổ là nơi đón ánh sáng và khí trời – giúp kích hoạt dương khí và thanh lọc không gian sống:

Nên mở cửa sổ mỗi ngày để kích hoạt lưu thông khí tự nhiên, tiếp nhận năng lượng tích cực từ thiên nhiên.

Tránh để vật cản như cây lớn hoặc đồ vật che chắn phía trước, vì sẽ gây cản trở dòng khí và làm suy giảm năng lượng lưu thông trong nhà.

Chọn màu sắc hợp phong thủy

Mỗi mệnh trong ngũ hành có những màu sắc phù hợp, giúp cân bằng năng lượng và thu hút vận khí tốt. Dưới đây là gợi ý chọn màu sơn và đồ nội thất theo từng mệnh:

Mỗi mệnh trong ngũ hành có những màu sắc phù hợp, giúp cân bằng năng lượng và thu hút vận khí tốt.

Mệnh Kim

Màu sắc hợp: Màu trắng, bạc, vàng, xám, ánh kim.

Gợi ý chọn màu sơn, đồ nội thất: Sơn tường màu trắng, xám nhạt hoặc vàng nhạt để tạo không gian sáng sủa, sạch sẽ và đầy năng lượng. Chọn đồ nội thất bằng kim loại (như bàn, ghế inox, sắt sơn tĩnh điện) hoặc màu sắc ánh kim, bạc để thu hút tài lộc.

Mệnh Mộc

Màu sắc hợp: Màu xanh lá cây, xanh dương, nâu gỗ.

Gợi ý chọn màu sơn, đồ nội thất: Điểm xuyết tường bằng sơn màu xanh lá cây hoặc màu xanh dương. Nên lựa chọn đồ nội thất bằng gỗ tự nhiên, màu nâu gỗ, hoặc có họa tiết cây cỏ để mang lại sự hòa hợp và bình yên.

Mệnh Thủy

Màu sắc hợp: Màu đen, xanh dương, xám, trắng.

Gợi ý chọn màu sơn, đồ nội thất: Sơn tường màu trắng và có thể điểm xuyết cùng màu xanh dương. Gia chủ mệnh Thủy nên sử dụng đồ nội thất bằng kính, thủy tinh, gỗ sơn màu tối hoặc xám để hỗ trợ năng lượng phong thủy của mệnh Thủy.

Mệnh Hỏa

Màu sắc hợp: Màu đỏ, cam, hồng, tím, xanh lá cây.

Gợi ý chọn màu sơn, đồ nội thất: Nên sử dụng màu đỏ hoặc cam làm điểm nhấn trang trí trên tường và cũng ưu tiên sử dụng đồ nội thất mang hai tông màu này.

Mệnh Thổ

Màu sắc hợp: Màu vàng, nâu, cam đất, hồng, tím.

Gợi ý chọn màu sơn, đồ nội thất: Lựa chọn màu vàng nhạt, nâu đất hoặc cam đất tạo điểm nhấn cho không gian, đồng thời chọn đồ nội thất bằng gỗ hoặc chất liệu đất nung, gạch men, hoặc những đồ vật có tông màu đất, vàng, nâu để bổ trợ cho phong thủy.

Hành bị khuyết thiếu hoặc bị khắc chế mạnh trong lá số cần được bổ sung để cân bằng sẽ được xác định (Dụng Thần) để lựa chọn màu sắc phù hợp.

Bên cạnh cách chọn màu sắc theo ngũ hành niên mệnh (năm sinh) đơn giản ở trên, có thể tham khảo thêm cách chọn dựa theo Bát Tự Dụng Thần của bản mệnh, giúp cân bằng ngũ hành và mang lại may mắn.

Theo đó, dựa vào năm tháng ngày giờ sinh của từng người mà sẽ lập một lá số gọi là "Bát Tự" nhằm xác định các hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong lá số và mối quan hệ tương sinh, tương khắc giữa chúng. Tiếp theo, hành bị khuyết thiếu hoặc bị khắc chế mạnh trong lá số cần được bổ sung để cân bằng sẽ được xác định (Dụng Thần) để lựa chọn màu sắc phù hợp, cụ thể:

Dụng thần là Hỏa: Chọn các màu thuộc hành Hỏa như đỏ, cam, hồng, tím

Dụng thần là Thổ: Chọn các màu thuộc hành Thổ như vàng, nâu.

Dụng thần là Kim: Chọn các màu thuộc hành Kim như trắng, xám, bạc.

Dụng thần là Mộc: Chọn các màu thuộc hành Mộc như xanh lá cây, xanh ngọc.

Dụng thần là Thủy: Chọn các màu thuộc hành Thủy như đen, xanh dương.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

GĐXH - Theo phong thủy, chọn ngày khởi công không chỉ là tín ngưỡng mà còn là cách đón dòng năng lượng thuận lợi cho công trình và gia đạo. Vậy, trước khi động thổ, gia chủ nên đối chiếu những tiêu chí quan trọng này để chọn được ngày đại cát.

GĐXH - Bạc đặc biệt quan trong trong phong thủy cũng như trong đời sống ngày thường. Hầu như, ai cũng mang bên mình 1 chiếc vòng, 1 vật bằng bạc để giúp bảo vệ bản thân. Công dụng của bạc trong phong thủy như thế nào, cùng tham khảo bài viết này.

