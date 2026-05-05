Cách thu hút tài lộc vào nhà đơn giản, hiệu quả cho gia chủ năm 2026
GĐXH - Để được an khang thịnh vượng, việc tìm hiểu những cách thu hút tài lộc vào nhà là điều rất quan trọng. Trong bài viết này sẽ chia sẻ những phương pháp phong thủy đơn giản, vừa tạo ra môi trường sống tích cực, vừa giúp chiêu tài hiệu quả.
Bài trí không gian nhà hợp lý
Không gian sống nếu được bố trí đúng phong thủy sẽ giúp dẫn khí cát, giữ năng lượng tích cực, từ đó góp phần ổn định tài lộc, sức khỏe và gia đạo. Dưới đây là những yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trường khí tổng thể của ngôi nhà:
Phòng tắm: Phòng tắm mang tính Thủy âm, nếu đặt sai vị trí sẽ phát sinh uế khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận:
Tuyệt đối không bố trí đối diện cửa chính – tránh việc uế khí xâm nhập và phá vỡ dòng khí chính.
Luôn giữ khô thoáng, sạch sẽ, không để nước đọng – điều này giúp ngăn khí xấu tích tụ và duy trì dòng năng lượng sạch trong nhà.
Cầu thang: Cầu thang là đường dẫn khí lên các tầng, liên quan đến sự luân chuyển vận khí trong toàn bộ Dương trạch: Tránh đặt đối diện cửa chính hoặc cửa phòng ngủ, vì dễ gây thất tán khí và tạo cảm giác bất an.
Khu vực cầu thang cần được chiếu sáng đầy đủ, thể hiện dương khí vượng – giúp luân chuyển năng lượng thuận lợi.
Gương: Gương có khả năng khuếch đại hoặc phản xạ trường khí, nên cần sử dụng đúng cách: Không đặt gương đối diện cửa chính hoặc cửa phòng ngủ, vì dễ làm "thoát tài, tán khí".
Nên đặt gương ở các vị trí mở rộng không gian như khu vực hẹp, thiếu ánh sáng – nhưng cần tránh phản chiếu giường ngủ, bếp hay bàn thờ.
Cửa sổ: Cửa sổ là nơi đón ánh sáng và khí trời – giúp kích hoạt dương khí và thanh lọc không gian sống:
Nên mở cửa sổ mỗi ngày để kích hoạt lưu thông khí tự nhiên, tiếp nhận năng lượng tích cực từ thiên nhiên.
Tránh để vật cản như cây lớn hoặc đồ vật che chắn phía trước, vì sẽ gây cản trở dòng khí và làm suy giảm năng lượng lưu thông trong nhà.
Chọn màu sắc hợp phong thủy
Mỗi mệnh trong ngũ hành có những màu sắc phù hợp, giúp cân bằng năng lượng và thu hút vận khí tốt. Dưới đây là gợi ý chọn màu sơn và đồ nội thất theo từng mệnh:
Mệnh Kim
Màu sắc hợp: Màu trắng, bạc, vàng, xám, ánh kim.
Gợi ý chọn màu sơn, đồ nội thất: Sơn tường màu trắng, xám nhạt hoặc vàng nhạt để tạo không gian sáng sủa, sạch sẽ và đầy năng lượng. Chọn đồ nội thất bằng kim loại (như bàn, ghế inox, sắt sơn tĩnh điện) hoặc màu sắc ánh kim, bạc để thu hút tài lộc.
Mệnh Mộc
Màu sắc hợp: Màu xanh lá cây, xanh dương, nâu gỗ.
Gợi ý chọn màu sơn, đồ nội thất: Điểm xuyết tường bằng sơn màu xanh lá cây hoặc màu xanh dương. Nên lựa chọn đồ nội thất bằng gỗ tự nhiên, màu nâu gỗ, hoặc có họa tiết cây cỏ để mang lại sự hòa hợp và bình yên.
Mệnh Thủy
Màu sắc hợp: Màu đen, xanh dương, xám, trắng.
Gợi ý chọn màu sơn, đồ nội thất: Sơn tường màu trắng và có thể điểm xuyết cùng màu xanh dương. Gia chủ mệnh Thủy nên sử dụng đồ nội thất bằng kính, thủy tinh, gỗ sơn màu tối hoặc xám để hỗ trợ năng lượng phong thủy của mệnh Thủy.
Mệnh Hỏa
Màu sắc hợp: Màu đỏ, cam, hồng, tím, xanh lá cây.
Gợi ý chọn màu sơn, đồ nội thất: Nên sử dụng màu đỏ hoặc cam làm điểm nhấn trang trí trên tường và cũng ưu tiên sử dụng đồ nội thất mang hai tông màu này.
Mệnh Thổ
Màu sắc hợp: Màu vàng, nâu, cam đất, hồng, tím.
Gợi ý chọn màu sơn, đồ nội thất: Lựa chọn màu vàng nhạt, nâu đất hoặc cam đất tạo điểm nhấn cho không gian, đồng thời chọn đồ nội thất bằng gỗ hoặc chất liệu đất nung, gạch men, hoặc những đồ vật có tông màu đất, vàng, nâu để bổ trợ cho phong thủy.
Bên cạnh cách chọn màu sắc theo ngũ hành niên mệnh (năm sinh) đơn giản ở trên, có thể tham khảo thêm cách chọn dựa theo Bát Tự Dụng Thần của bản mệnh, giúp cân bằng ngũ hành và mang lại may mắn.
Theo đó, dựa vào năm tháng ngày giờ sinh của từng người mà sẽ lập một lá số gọi là "Bát Tự" nhằm xác định các hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong lá số và mối quan hệ tương sinh, tương khắc giữa chúng. Tiếp theo, hành bị khuyết thiếu hoặc bị khắc chế mạnh trong lá số cần được bổ sung để cân bằng sẽ được xác định (Dụng Thần) để lựa chọn màu sắc phù hợp, cụ thể:
Dụng thần là Hỏa: Chọn các màu thuộc hành Hỏa như đỏ, cam, hồng, tím
Dụng thần là Thổ: Chọn các màu thuộc hành Thổ như vàng, nâu.
Dụng thần là Kim: Chọn các màu thuộc hành Kim như trắng, xám, bạc.
Dụng thần là Mộc: Chọn các màu thuộc hành Mộc như xanh lá cây, xanh ngọc.
Dụng thần là Thủy: Chọn các màu thuộc hành Thủy như đen, xanh dương.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Thứ tự thắp hương trong nhà có nhiều bàn thờ bạn nên biếtỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiều gia đình có nhiều bàn thờ khác nhau để thờ cúng các vị thần linh, tổ tiên, và các vong linh. Việc thắp hương đúng thứ tự không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong phong tục thờ cúng của người Việt.
Bí quyết phong thủy cho bếp: Giảm xung khắc giữa lửa và nướcỞ - 15 giờ trước
GĐXH - Nếu không gian bếp của bạn không đủ lớn để tách biệt hoàn toàn bếp và bồn rửa hoặc bạn không thể thay đổi kết cấu của bếp, vẫn có nhiều giải pháp phong thủy bạn có thể áp dụng để giảm thiểu sự xung khắc giữa lửa và nước.
Những điều cần biết về bố trí phong thủy bếp cho nhà hướng Tây BắcỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, vị trí và hướng đặt bếp là nơi giữ lửa, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và sự hòa thuận trong gia đình. Nếu nhà bạn hướng Tây Bắc, bạn cần chọn hướng bếp phù hợp để cân bằng năng lượng và mang lại may mắn.
Khám phá hoa mắt xanh: Bí quyết cải thiện tài lộc cho gia đình bạnỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là một món quà thiên nhiên tuyệt vời, hoa mắt xanh còn mang trong mình những ý nghĩa phong thủy sâu sắc, giúp cải thiện tài lộc, may mắn và tạo không gian sống an lành.
Cách nhận biết bạn đang bị nhiễm tà khí trong người, nguyên nhân và cách hóa giảiỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Tà khí, không chỉ đơn thuần là năng lượng tiêu cực mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và tâm trí con người. Khi tà khí xâm nhập vào cơ thể, nó có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng như bệnh tật, rủi ro.
Thưởng thức cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tại The Grand Island – biểu tượng của Ecopark tại Nghệ AnỞ - 1 ngày trước
The Grand Island gồm 9 nhánh đảo quy hoạch đẹp nhất tại Đảo Châu Âu. Giữa không gian biệt lập đậm chất lãng mạn và cổ điển, cư dân được phục vụ bằng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe từ tổ hợp clubhouse 7.500m² - quy mô lớn nhất trong hệ thống clubhouse của nhà sáng lập Ecopark với nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga, nhà hàng, sảnh tiệc, thềm cảnh quan mặt nước ven hồ.
Cách lắp đặt đèn ngủ phong thuỷ đón tài lộc không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đèn ngủ có công dụng phong thủy rất tốt. Đặt đúng vị trí sẽ hỗ trợ nuôi dưỡng tình cảm và góp phần duy trì hạnh phúc gia đình.
Những bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ cho đồ gia dụng trong gia đìnhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong mỗi gia đình thì đồ gia dùng cơ bản là không thể thiếu vì sự tiện ích của chúng. Nhưng nhiều người chưa biết sử dụng và bảo quản đúng cách khiến cho tuổi thọ của các thiết bị này không được cao.
Quả cầu đá trợ lực phong thủy cho người mệnh Thủy như thế nào?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Mang năng lượng dồi dào từ vũ trụ, quả cầu đá phong thủy mệnh thủy sẽ như món quà "trợ mệnh" giúp chủ nhân tăng cường sự sáng suốt, tập trung, giảm stress trong cuộc sống, công việc, từ đó đón nhận nhiều may mắn, thu hút tài lộc, công danh.
Xem ngày giờ tuần mới 4/5 - 10/5/2026 để khởi đầu suôn sẻ, tài lộc sau kỳ nghỉ lễ dàiỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 4/5 - 10/5/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn nên biết các thông tin dưới đây để quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ lễ dài được thuận lợi, may mắn.
Loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏeỞ
GĐXH - Không phải cứ hoa đẹp là mang lại tài lộc. Trong giới chơi cây và phong thủy, có những loại bị coi là loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏe.