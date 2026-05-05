Muốn vượng khí vào nhà, tài lộc hanh thông thì gia chủ nên tránh trồng loại cây này trong nhà

Thứ ba, 16:29 05/05/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Để duy trì vượng khí và tạo môi trường sống hài hòa, gia chủ nên lựa chọn các loại cây mang năng lượng tích cực, phù hợp với phong thủy.

Vượng khí có quan trọng cho nhà ở không?

Vượng khí trong phong thủy được hiểu là nguồn năng lượng tích cực, mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe cho gia chủ. Một ngôi nhà có vượng khí tốt giúp các thành viên trong gia đình có tinh thần thoải mái, công việc thuận lợi và tránh những điều xui rủi.

Để tăng cường vượng khí, cần chú ý đến hướng nhà, bố trí nội thất hợp lý, sử dụng cây phong thủy như kim tiền, phát tài và giữ nhà cửa luôn sạch sẽ, thông thoáng. Tránh các yếu tố gây sát khí như cửa chính đối diện gương, nhà quá tối tăm hoặc lộn xộn.

Những loại cây không nên trồng trong nhà, tránh làm giảm vượng khí?

Việc lựa chọn cây cảnh để trồng trong nhà không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động đến phong thủy và vượng khí của gia đình.

Một số loại cây, mặc dù phổ biến và dễ trồng, nhưng theo quan niệm phong thủy, có thể mang đến năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến tài lộc và sức khỏe của các thành viên trong nhà. Dưới đây là những loại cây nên tránh trồng trong nhà để duy trì vượng khí:

Cây xương rồng

Xương rồng được nhiều người ưa chuộng vì dễ chăm sóc và hình dáng độc đáo. Tuy nhiên, theo phong thủy, các gai nhọn trên thân xương rồng được cho là mang sát khí, có thể tiêu tán năng lượng tích cực trong nhà.

Đặt xương rồng trong nhà, đặc biệt là ở phòng khách hay phòng ngủ, có thể dẫn đến mâu thuẫn giữa các thành viên và cản trở tài lộc.

Cây liễu

Cây liễu với dáng vẻ mềm mại thường được trồng để tạo cảnh quan. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, liễu mang âm khí mạnh và thường được liên kết với sự u buồn, tang tóc.

Trồng liễu trong nhà có thể dẫn dụ năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của gia đình.

Cây dâu tằm

Theo tiếng Hán, "dâu" phát âm là "tang", liên quan đến tang lễ, nên cây dâu tằm được cho là mang lại điềm xấu.

Trồng dâu tằm trong nhà có thể tạo cảm giác lạnh lẽo, hiu quạnh và tác động tiêu cực đến tinh thần của các thành viên.

Cây đa Bonsai

Cây đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo và được coi là nơi cư ngụ của các linh hồn. Trồng cây đa bonsai trong nhà có thể mang đến âm khí, làm mất cân bằng năng lượng và ảnh hưởng đến vượng khí của gia đình.

Cây bách Bonsai

Cây bách thường được trồng trên các ngôi mộ, nên khi trồng trong nhà, nó có thể mang đến sự lạnh lẽo và âm khí. Điều này có thể dẫn đến xui xẻo và làm ăn không thuận lợi cho gia chủ.

Cây môn kiểng

Mặc dù có lá đẹp và màu sắc bắt mắt, cây môn kiểng chứa chất độc canxi oxalat, có thể gây hại nếu chạm hoặc ăn phải.

Ngoài ra, theo phong thủy, cây này có thể mang năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Cây thủy tiên

Hoa thủy tiên vàng tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng, nhưng toàn bộ thân cây chứa chất độc alkaloid, đặc biệt là ở rễ.

Nếu vô tình ăn phải, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng. Do đó, cây thủy tiên không nên trồng trong nhà, đặc biệt là khi có trẻ nhỏ.

Cây có lá dài, nhọn

Các loại cây có lá dài và nhọn, như một số loài thuộc họ quyết, thường mang âm khí nặng. Trồng những cây này trong nhà có thể tạo ra hung khí, dẫn đến mâu thuẫn và xui xẻo cho gia đình.

Cây tó tán lớn, rậm rạp

Những cây có tán rộng và rậm rạp có thể cản trở ánh sáng tự nhiên, làm cho không gian trong nhà trở nên tối tăm, thiếu sinh khí.

Điều này không tốt cho phong thủy, vì không gian sáng sủa, thoáng đãng giúp tăng cường dương khí và năng lượng tích cực.

Để duy trì vượng khí và tạo môi trường sống hài hòa, gia chủ nên lựa chọn các loại cây mang năng lượng tích cực, phù hợp với phong thủy. Tránh trồng những loại cây kể trên để đảm bảo sức khỏe, tài lộc và sự hòa thuận trong gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Các điểm vui chơi đẹp và ý nghĩa dịp 30/4 tại Hà Nội

