Tuyệt đối không được bố trí cửa phòng ngủ như này
GĐXH - Khi cửa phòng ngủ phạm đại kỵ, dòng khí đi vào không gian nghỉ ngơi sẽ bị nhiễu loạn, từ đó tác động tiêu cực đến giấc ngủ, sức khỏe và cả vận trình của gia chủ.
Cửa phòng ngủ đối diện cửa chính
Cửa chính là nơi nạp khí mạnh nhất của ngôi nhà. Khi cửa phòng ngủ đối diện trực tiếp với cửa chính, dòng khí sẽ xuyên thẳng từ ngoài vào trong, không có điểm dừng hay điều tiết. Điều này khiến sinh khí và tài lộc khó tụ lại, dễ bị cuốn đi nhanh, lâu dài có thể gây hao tài và suy giảm sức khỏe.
Về mặt cảm nhận, người ở trong phòng thường dễ bị giật mình, ngủ không sâu giấc. Để hóa giải, có thể sử dụng bình phong, rèm dày hoặc bố trí cửa phòng lệch trục so với cửa chính nhằm làm chậm và chuyển hướng dòng khí.
Cửa phòng ngủ đối diện nhà vệ sinh
Nhà vệ sinh là khu vực tích tụ uế khí và âm khí, mang tính xả thải trong phong thủy. Khi cửa phòng ngủ đối diện trực tiếp với nhà vệ sinh, luồng khí xấu dễ xâm nhập vào không gian nghỉ ngơi, gây ảnh hưởng rõ rệt đến giấc ngủ, hệ hô hấp và sức khỏe tổng thể.
Về lâu dài, thế này còn có thể dễ tạo cảm giác nặng nề, mệt mỏi khi bước vào phòng. Cách xử lý phổ biến là đóng cửa nhà vệ sinh thường xuyên, kết hợp dùng rèm che, vách ngăn hoặc thảm hút khí để giảm tác động tiêu cực.
Cửa phòng ngủ đối diện bếp
Trong phong thủy, bếp thuộc Hỏa, mang năng lượng mạnh và tính động cao. Nếu cửa phòng ngủ đối diện bếp, Hỏa khí dễ xung thẳng vào phòng ngủ, nơi cần sự yên tĩnh và cân bằng. Sự xung đột này có thể khiến người ở dễ nóng nảy, khó ngủ, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và các mối quan hệ trong gia đình.
Để giảm xung khắc, nên dùng vách ngăn, rèm che hoặc điều chỉnh lại hướng cửa để tránh đối diện trực tiếp với khu vực bếp.
Cửa phòng ngủ đối diện giường ngủ
Cửa phòng ngủ mở ra nhìn thẳng vào giường là thế bố trí khá phổ biến nhưng lại không tốt về phong thủy. Khi cửa mở, luồng khí từ bên ngoài xông thẳng vào giường, tạo cảm giác bất an, dễ giật mình và khó ngủ sâu.
Về lâu dài, thế này còn khiến tinh thần có thể luôn ở trạng thái cảnh giác, khó thư giãn hoàn toàn. Cách khắc phục là điều chỉnh vị trí giường, hoặc sử dụng rèm, tủ thấp, bình phong để làm vật chắn trung gian.
Cửa phòng ngủ đối diện gương
Gương có tính phản xạ mạnh, trong phong thủy được xem là vật dễ làm đảo chiều dòng khí. Khi cửa phòng ngủ đối diện gương, năng lượng vừa đi vào phòng sẽ bị phản chiếu ngược lại, gây rối loạn trường khí và ảnh hưởng đến tâm lý người ngủ.
Biểu hiện thường gặp là mất ngủ, lo âu, ngủ hay mơ. Gia chủ nên di chuyển gương sang vị trí khác hoặc che gương lại khi không sử dụng, đặc biệt vào ban đêm.
Hai cửa phòng ngủ đối diện nhau
Hai cửa phòng ngủ đối diện nhau tạo thành thế "đấu khẩu sát", khiến dòng khí giữa hai phòng liên tục va chạm. Điều này dễ gây mâu thuẫn, bất hòa, đặc biệt nếu là phòng của vợ chồng, anh chị em hoặc các thành viên thường xuyên tiếp xúc.
Để hóa giải, có thể treo rèm trước cửa, đặt bình phong hoặc điều chỉnh cửa lệch nhau để giảm sự đối xung trực tiếp.
Cửa phòng ngủ bị góc nhọn chiếu thẳng
Góc nhọn từ tường, cột, cầu thang hoặc đồ nội thất chiếu thẳng vào cửa phòng ngủ tạo ra sát khí mạnh, gây cảm giác áp lực vô hình. Thế này thường liên quan đến các vấn đề về sức khỏe, tinh thần và tài lộc.
Giải pháp là che chắn góc nhọn bằng cây xanh, vật trang trí mềm, hoặc điều chỉnh lại bố cục nội thất để tránh hướng chiếu trực tiếp.
Cửa phòng ngủ đối diện bàn thờ
Bàn thờ là không gian tâm linh, cần sự trang nghiêm và tĩnh tại. Khi cửa phòng ngủ đối diện bàn thờ, phong thủy xem đây là thế bất kính, dễ gây bất ổn về tinh thần và vận trình của người ở.
Cách xử lý phù hợp là tạo không gian riêng cho khu vực thờ cúng bằng vách ngăn, rèm hoặc thay đổi hướng cửa phòng ngủ nếu có điều kiện.
Cửa phòng ngủ đối diện cầu thang
Cầu thang là nơi khí di chuyển nhanh và liên tục. Khi cửa phòng ngủ đối diện cầu thang, sinh khí dễ bị cuốn trôi, không kịp tụ lại trong phòng, gây cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng.
Gia chủ có thể sử dụng rèm dày, bình phong hoặc bố trí ánh sáng dịu để làm chậm dòng khí đi vào phòng.
Cửa phòng ngủ nằm dưới xà ngang
Xà ngang tạo ra áp lực phong thủy vô hình, đặc biệt khi nằm ngay trên cửa phòng ngủ. Thế này dễ khiến người ở cảm thấy căng thẳng, nặng đầu, lâu dài ảnh hưởng đến giấc ngủ và tinh thần.
Giải pháp thường dùng là ốp trần giả hoặc che xà ngang, giúp giảm cảm giác đè nén và ổn định năng lượng.
Cửa phòng ngủ quá nhỏ hoặc quá lớn
Cửa phòng ngủ quá nhỏ khiến dòng khí khó lưu thông, gây tù đọng và bí bách. Ngược lại, cửa quá lớn lại làm khí phân tán nhanh, giảm tính riêng tư và khó giữ năng lượng tĩnh cần thiết cho phòng ngủ.
Trong trường hợp không thể thay đổi kích thước, có thể dùng rèm cửa, bố trí nội thất hợp lý để điều tiết dòng khí cho cân bằng hơn.
Cửa phòng ngủ bị hỏng hoặc phát ra tiếng kêu
Cửa phòng ngủ bị kẹt, cong vênh hoặc phát ra tiếng kêu khi đóng mở là dấu hiệu khí vận không thông suốt. Điều này dễ tạo cảm giác bất an, ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng nghỉ ngơi.
Gia chủ nên sửa chữa hoặc thay thế kịp thời, đảm bảo cửa đóng mở êm ái để phong thủy phòng ngủ luôn ở trạng thái ổn định.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Muốn vượng khí vào nhà, tài lộc hanh thông thì gia chủ nên tránh trồng loại cây này trong nhàỞ - 8 phút trước
GĐXH - Để duy trì vượng khí và tạo môi trường sống hài hòa, gia chủ nên lựa chọn các loại cây mang năng lượng tích cực, phù hợp với phong thủy.
Hướng nhà không hợp tuổi có phạm phong thủy và cách hóa giải hiệu quả, dễ áp dụngỞ - 5 giờ trước
GĐXH – Khi mua đất, xây nhà, nhiều gia chủ thường lo lắng nếu hướng nhà không hợp tuổi sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe. Tuy nhiên, trong phong thủy nhà ở, đây không phải là tiêu chí quyết định mà nằm ở những yếu tố dưới đây.
Cách thu hút tài lộc vào nhà đơn giản, hiệu quả cho gia chủ năm 2026Ở - 7 giờ trước
GĐXH - Để được an khang thịnh vượng, việc tìm hiểu những cách thu hút tài lộc vào nhà là điều rất quan trọng. Trong bài viết này sẽ chia sẻ những phương pháp phong thủy đơn giản, vừa tạo ra môi trường sống tích cực, vừa giúp chiêu tài hiệu quả.
Thứ tự thắp hương trong nhà có nhiều bàn thờ bạn nên biếtỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều gia đình có nhiều bàn thờ khác nhau để thờ cúng các vị thần linh, tổ tiên, và các vong linh. Việc thắp hương đúng thứ tự không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong phong tục thờ cúng của người Việt.
Bí quyết phong thủy cho bếp: Giảm xung khắc giữa lửa và nướcỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Nếu không gian bếp của bạn không đủ lớn để tách biệt hoàn toàn bếp và bồn rửa hoặc bạn không thể thay đổi kết cấu của bếp, vẫn có nhiều giải pháp phong thủy bạn có thể áp dụng để giảm thiểu sự xung khắc giữa lửa và nước.
Những điều cần biết về bố trí phong thủy bếp cho nhà hướng Tây BắcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, vị trí và hướng đặt bếp là nơi giữ lửa, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và sự hòa thuận trong gia đình. Nếu nhà bạn hướng Tây Bắc, bạn cần chọn hướng bếp phù hợp để cân bằng năng lượng và mang lại may mắn.
Khám phá hoa mắt xanh: Bí quyết cải thiện tài lộc cho gia đình bạnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là một món quà thiên nhiên tuyệt vời, hoa mắt xanh còn mang trong mình những ý nghĩa phong thủy sâu sắc, giúp cải thiện tài lộc, may mắn và tạo không gian sống an lành.
Cách nhận biết bạn đang bị nhiễm tà khí trong người, nguyên nhân và cách hóa giảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tà khí, không chỉ đơn thuần là năng lượng tiêu cực mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và tâm trí con người. Khi tà khí xâm nhập vào cơ thể, nó có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng như bệnh tật, rủi ro.
Thưởng thức cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tại The Grand Island – biểu tượng của Ecopark tại Nghệ AnỞ - 1 ngày trước
The Grand Island gồm 9 nhánh đảo quy hoạch đẹp nhất tại Đảo Châu Âu. Giữa không gian biệt lập đậm chất lãng mạn và cổ điển, cư dân được phục vụ bằng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe từ tổ hợp clubhouse 7.500m² - quy mô lớn nhất trong hệ thống clubhouse của nhà sáng lập Ecopark với nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga, nhà hàng, sảnh tiệc, thềm cảnh quan mặt nước ven hồ.
Cách lắp đặt đèn ngủ phong thuỷ đón tài lộc không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đèn ngủ có công dụng phong thủy rất tốt. Đặt đúng vị trí sẽ hỗ trợ nuôi dưỡng tình cảm và góp phần duy trì hạnh phúc gia đình.
Loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏeỞ
GĐXH - Không phải cứ hoa đẹp là mang lại tài lộc. Trong giới chơi cây và phong thủy, có những loại bị coi là loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏe.