Loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏe

Những loài hoa "đẹp mà độc"

"Lục diệp hồng hoa câu diễm lệ, vị văn phương hương phản thương tâm" (lá xanh hoa đỏ đều kiều diễm, chưa kịp thưởng hương đã nát lòng).

Một số loài hoa tuy có ngoại hình vô cùng thu hút nhưng lại ẩn chứa những nguy hiểm không ai ngờ tới. Độc tính của chúng không chỉ đe dọa đến sức khỏe của người nhà mà còn có thể dẫn đến việc tích tụ năng lượng tiêu cực.

Ví dụ: Hoa ngũ sắc, cà độc dược cảnh... Nhựa và quả của chúng chứa độc tố, nếu lỡ ăn phải hoặc tiếp xúc với da đều có thể gây khó chịu, ngộ độc.

Trong phong thủy, những loài hoa có độc này bị coi là điềm không lành, gây cản trở sự hòa hợp và chặn đứng đường tài lộc của gia đình khiến gia chủ điêu đứng vì nợ nần, mất ăn mất ngủ.

Hoa héo úa, tàn lụi

Sức sống của hoa cỏ tượng trưng cho sinh khí của gia đình. Những cây trồng khô héo không chỉ làm giảm thẩm mỹ mà còn là biểu hiện của sự thất thoát năng lượng.

Phong thủy cho biết, việc để hoa cỏ héo úa lâu ngày trong nhà bị xem là dấu hiệu không may mắn về việc tán tài khiến gia chủ kiếm mãi không ra tiền, nếu có tiền thì cũng bay đi nhanh chóng, không thể tiết kiệm được.

Ngay khi phát hiện cây bắt đầu tàn tạ, bạn nên thay thế kịp thời để giữ cho ngôi nhà luôn xanh tươi, giúp thu hút năng lượng tích cực và vận may đến với ngôi nhà của mình.

Hoa mang ý nghĩa buồn bã

Hoa có muôn vàn chủng loại, mỗi loại lại mang một ý nghĩa riêng. Trong phong thủy, một số loài như cúc trắng, hoa bỉ ngạn... thường gắn liền với sự tang tóc, đau thương và các cảm xúc tiêu cực.

Theo phong thủy, chúng gợi sự chia ly, u ám, thu hút âm khí hoặc xui xẻo. Về tâm lý, sự hiện diện hàng ngày của chúng dễ khiến tâm trạng sa sút, buồn bã, ảnh hưởng đến năng lượng sống của gia chủ.

Sự hiện diện của chúng có thể khơi dậy cảm giác bất an, ảnh hưởng xấu đến tâm trạng và vận thế của gia đình bạn. Vì vậy, khi chọn hoa trang trí, cần cân nhắc kỹ ý nghĩa văn hóa và biểu tượng đằng sau chúng.

Hoa có mùi hương quá nồng

Hương hoa có thể nâng cao sự thoải mái cho môi trường sống, nhưng hoa có hương quá nồng lại phản tác dụng.

Ví dụ: Hoa dạ lan hương, cửu lý hương... Mùi thơm đậm đặc của chúng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà nếu tiếp xúc lâu dài còn có thể gây kích ứng hệ hô hấp khiến sức khỏe của bạn và người thân trong nhà bị ảnh hưởng.

Theo phong thủy, loại hoa này bị cho là nguyên nhân khiến "tài khí" trong nhà bị phân tán, không tụ lại được, Thần tài rất ghét những loại hoa có mùi thơm nồng.

Cây quá ưa bóng râm (tính âm quá nặng)

Có những loại cây thích sự mát mẻ, nhưng cây quá ưa bóng tối lại không phải là lựa chọn tốt trong phong thủy.

Cây trầu bà, cây kim tiền (loại nhỏ)... Dù chúng sống tốt trong môi trường thiếu sáng, nhưng nếu đặt trong nhà quá lâu sẽ khiến độ ẩm không khí quá cao, không chỉ mất đi sự thoải mái mà còn hại cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Về phong thủy, những loại cây này dễ khiến năng lượng trong nhà không thể hội tụ đủ, gây ảnh hưởng đến tài vận và sự phát triển của gia đình, khó tích tụ tiền bạc, kiếm tiền nhưng không giữ được.

Bí quyết chọn cây rước lộc vào nhà

Trồng hoa cũng là một cách tu tâm dưỡng tính cải vận. Để tổ ấm thêm hài hòa, bạn nên ưu tiên những loại cây sau đây:

Cây kim tiền: Đúng như cái tên, những chiếc lá tròn trịa như chuỗi tiền xu là biểu tượng của sự giàu sang, giúp chiêu tài tiến bảo và lọc sạch không khí.

Hoa lan quân tử: Với dáng vẻ thanh cao, sang trọng, loài hoa này đại diện cho phong thái chính trực và sự quyền quý, rất hợp để ở phòng khách hoặc phòng làm việc.

Cây ngũ gia bì: Với dáng lá độc đáo, loài cây này không chỉ làm đẹp không gian mà còn được tin là giúp gia đình gắn kết, thu hút vận may.

Cây kim ngân: Tượng trưng cho sự trường thọ và tiền tài vững chắc. Khả năng thanh lọc không khí cực tốt của nó mang lại sự bình an cho cả nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

