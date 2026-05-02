Loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏe
GĐXH - Không phải cứ hoa đẹp là mang lại tài lộc. Trong giới chơi cây và phong thủy, có những loại bị coi là loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏe.
Những loài hoa "đẹp mà độc"
"Lục diệp hồng hoa câu diễm lệ, vị văn phương hương phản thương tâm" (lá xanh hoa đỏ đều kiều diễm, chưa kịp thưởng hương đã nát lòng).
Một số loài hoa tuy có ngoại hình vô cùng thu hút nhưng lại ẩn chứa những nguy hiểm không ai ngờ tới. Độc tính của chúng không chỉ đe dọa đến sức khỏe của người nhà mà còn có thể dẫn đến việc tích tụ năng lượng tiêu cực.
Ví dụ: Hoa ngũ sắc, cà độc dược cảnh... Nhựa và quả của chúng chứa độc tố, nếu lỡ ăn phải hoặc tiếp xúc với da đều có thể gây khó chịu, ngộ độc.
Trong phong thủy, những loài hoa có độc này bị coi là điềm không lành, gây cản trở sự hòa hợp và chặn đứng đường tài lộc của gia đình khiến gia chủ điêu đứng vì nợ nần, mất ăn mất ngủ.
Hoa héo úa, tàn lụi
Sức sống của hoa cỏ tượng trưng cho sinh khí của gia đình. Những cây trồng khô héo không chỉ làm giảm thẩm mỹ mà còn là biểu hiện của sự thất thoát năng lượng.
Phong thủy cho biết, việc để hoa cỏ héo úa lâu ngày trong nhà bị xem là dấu hiệu không may mắn về việc tán tài khiến gia chủ kiếm mãi không ra tiền, nếu có tiền thì cũng bay đi nhanh chóng, không thể tiết kiệm được.
Ngay khi phát hiện cây bắt đầu tàn tạ, bạn nên thay thế kịp thời để giữ cho ngôi nhà luôn xanh tươi, giúp thu hút năng lượng tích cực và vận may đến với ngôi nhà của mình.
Hoa mang ý nghĩa buồn bã
Hoa có muôn vàn chủng loại, mỗi loại lại mang một ý nghĩa riêng. Trong phong thủy, một số loài như cúc trắng, hoa bỉ ngạn... thường gắn liền với sự tang tóc, đau thương và các cảm xúc tiêu cực.
Theo phong thủy, chúng gợi sự chia ly, u ám, thu hút âm khí hoặc xui xẻo. Về tâm lý, sự hiện diện hàng ngày của chúng dễ khiến tâm trạng sa sút, buồn bã, ảnh hưởng đến năng lượng sống của gia chủ.
Sự hiện diện của chúng có thể khơi dậy cảm giác bất an, ảnh hưởng xấu đến tâm trạng và vận thế của gia đình bạn. Vì vậy, khi chọn hoa trang trí, cần cân nhắc kỹ ý nghĩa văn hóa và biểu tượng đằng sau chúng.
Hoa có mùi hương quá nồng
Hương hoa có thể nâng cao sự thoải mái cho môi trường sống, nhưng hoa có hương quá nồng lại phản tác dụng.
Ví dụ: Hoa dạ lan hương, cửu lý hương... Mùi thơm đậm đặc của chúng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà nếu tiếp xúc lâu dài còn có thể gây kích ứng hệ hô hấp khiến sức khỏe của bạn và người thân trong nhà bị ảnh hưởng.
Theo phong thủy, loại hoa này bị cho là nguyên nhân khiến "tài khí" trong nhà bị phân tán, không tụ lại được, Thần tài rất ghét những loại hoa có mùi thơm nồng.
Cây quá ưa bóng râm (tính âm quá nặng)
Có những loại cây thích sự mát mẻ, nhưng cây quá ưa bóng tối lại không phải là lựa chọn tốt trong phong thủy.
Ví dụ: Cây trầu bà, cây kim tiền (loại nhỏ)... Dù chúng sống tốt trong môi trường thiếu sáng, nhưng nếu đặt trong nhà quá lâu sẽ khiến độ ẩm không khí quá cao, không chỉ mất đi sự thoải mái mà còn hại cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.
Về phong thủy, những loại cây này dễ khiến năng lượng trong nhà không thể hội tụ đủ, gây ảnh hưởng đến tài vận và sự phát triển của gia đình, khó tích tụ tiền bạc, kiếm tiền nhưng không giữ được.
Bí quyết chọn cây rước lộc vào nhà
Trồng hoa cũng là một cách tu tâm dưỡng tính cải vận. Để tổ ấm thêm hài hòa, bạn nên ưu tiên những loại cây sau đây:
Cây kim tiền: Đúng như cái tên, những chiếc lá tròn trịa như chuỗi tiền xu là biểu tượng của sự giàu sang, giúp chiêu tài tiến bảo và lọc sạch không khí.
Cây ngũ gia bì: Với dáng lá độc đáo, loài cây này không chỉ làm đẹp không gian mà còn được tin là giúp gia đình gắn kết, thu hút vận may.
Cây kim ngân: Tượng trưng cho sự trường thọ và tiền tài vững chắc. Khả năng thanh lọc không khí cực tốt của nó mang lại sự bình an cho cả nhà.
Hoa lan quân tử: Với dáng vẻ thanh cao, sang trọng, loài hoa này đại diện cho phong thái chính trực và sự quyền quý, rất hợp để ở phòng khách hoặc phòng làm việc.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Treo tranh phong thủy: Treo đúng thì tài lộc đi lên, treo sai có thể ảnh hưởng vận khíỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Trong thiết kế nội thất, tranh phong thủy treo tường đóng vai trò quan trọng khiến cho ngôi nhà trở nên có sức sống và sinh động hơn. Nhất là những bức tranh có thể mang lại may mắn.
Món đồ đặt ở đầu giường của nhà giàu mà bạn nên học theo để thu hút tài lộcỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Bài trí khu vực này đúng cách chính là cách bạn tăng cường vận may và tư duy thịnh vượng cho bản thân. Trong đó có những món đồ đặt ở đầu giường của nhà giàu mà bạn nên học theo để thu hút tài lộc.
Ý tưởng trang trí phòng khách nhà ống 5m có cầu thangỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nhằm tạo được không gian thoáng và đạt tính thẩm mỹ – tiện nghi cho những thiết kế phòng khách nhà ống có cầu thang thì cần phải lưu ý đến quá trình lựa chọn nội thất – bố trí cầu thang – tone màu trang trí.
Cầm 50k đi chợ lúc 5 giờ chiều: Tôi đã "vét" được những gì để có bữa tối thịnh soạn cho cả nhà!Ở - 1 ngày trước
Vị ngọt đậm của hến quyện với mùi thơm đặc trưng của lá lốt khiến món này "vét sạch nồi cơm" trong vòng một nốt nhạc.
Tượng hổ phong thủy để bàn làm việc mang tới lợi ích gì cho gia chủỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Có thể nói, tượng hổ để bàn làm việc là vị trí thích hợp nhất trong phong thủy. Để tượng hổ trên bàn làm việc mang lại nhiều lợi lộc, cát khí cho gia chủ. Ngoài ra, tượng hổ còn có ý nghĩa trấn yểm, xua đuổi tà khí và bảo vệ gia chủ.
Tác dụng bất ngờ của việc để baking soda trong nhà tắm không phải ai cũng biếtKhông gian sống - 1 ngày trước
GĐXH - Baking soda là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp nhưng ít ai biết baking soda còn có vô vàn công dụng tuyệt vời khi vệ sinh và khử mùi trong không gian nhà tắm.
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 3 âm lịch 2026 để khẩn cầu linh ứng, đón phước lànhỞ - 2 ngày trước
GĐXH- Ngày mai 1/5 dương lịch là 15/3 âm lịch năm 2026. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên chọn giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 3 âm lịch 2026 vào hai khung giờ và văn khấn chuẩn sau để đón phước lành.
Yếu tố phong thủy khi xây dựng nhà ở, nhằm đảm bảo vận khí, tài lộc cho người mệnh MộcPhong thủy - 2 ngày trước
GĐXH - Phong thủy nhà ở là vấn đề rất được quan tâm. Trước khi xây nhà hầu như ai cũng tìm hiểu và xem xét bố trí sao cho hợp phong thủy. Hãy cùng hiểu xem phong thủy nhà ở cho người mệnh Mộc như thế nào qua bài viết này.
Cây phong thủy tuổi Mùi hút tài lộc, mang may mắnPhong thủy - 2 ngày trước
GĐXH - Đối với người tuổi Mùi, việc lựa chọn cây phong thủy phù hợp không chỉ giúp trang trí không gian sống mà còn giúp thu hút tài lộc, gia tăng vận may và hỗ trợ phát triển sự nghiệp.
Bật mí tiêu chí quan trọng khi chọn ngày đại cát làm nhàỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, chọn ngày khởi công không chỉ là tín ngưỡng mà còn là cách đón dòng năng lượng thuận lợi cho công trình và gia đạo. Vậy, trước khi động thổ, gia chủ nên đối chiếu những tiêu chí quan trọng này để chọn được ngày đại cát.
Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5Ở
GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.