Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Bí quyết phong thủy cho bếp: Giảm xung khắc giữa lửa và nước

Thứ hai, 19:00 04/05/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nếu không gian bếp của bạn không đủ lớn để tách biệt hoàn toàn bếp và bồn rửa hoặc bạn không thể thay đổi kết cấu của bếp, vẫn có nhiều giải pháp phong thủy bạn có thể áp dụng để giảm thiểu sự xung khắc giữa lửa và nước.

Các biện pháp giúp cân bằng năng lượng phong thủy

Sử dụng vách ngăn hoặc kệ để phân tách

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để khắc phục sự xung đột giữa bếp và bồn rửa là sử dụng vách ngăn hoặc kệ để tạo sự phân chia rõ ràng giữa hai khu vực này.

Vách ngăn không chỉ giúp ngăn cách không gian mà còn có thể tạo ra một điểm nhấn thẩm mỹ cho căn bếp. Bạn có thể chọn các loại vách ngăn nhẹ nhàng như kính, gỗ hoặc đá để vừa đảm bảo sự tách biệt vừa duy trì sự thống nhất cho không gian.

Tạo không gian mở với các mảng tường phân cách

Trong những căn bếp có không gian rộng, bạn có thể tạo ra sự phân tách bằng cách bố trí một mảng tường ngắn hoặc một chiếc bàn đảo bếp ở giữa bếp và bồn rửa.

Áp dụng biện pháp này để giảm thiểu sự xung khắc giữa lửa và nước trong bếp để gia đạo hưng thịnh - Ảnh 1.

Trong những căn bếp có không gian rộng, bạn có thể tạo ra sự phân tách bằng cách bố trí một mảng tường ngắn hoặc một chiếc bàn đảo bếp ở giữa bếp và bồn rửa.

Điều này không chỉ giúp tách biệt rõ ràng hai khu vực mà còn giúp không gian thêm phần sang trọng và hiện đại. Việc tạo không gian mở giữa bếp và bồn rửa sẽ giúp giảm bớt sự đối chọi của lửa và nước, đồng thời duy trì sự lưu thông năng lượng trong bếp.

Sử dụng cây xanh để cân bằng năng lượng

Một biện pháp khác để khắc phục sự xung đột giữa bếp và bồn rửa là sử dụng cây xanh như một yếu tố phong thủy trung gian. Cây xanh là biểu tượng của sự sống, sự sinh trưởng và thịnh vượng, đồng thời giúp điều hòa năng lượng trong không gian bếp.

Bạn có thể đặt một chậu cây xanh nhỏ hoặc cây cảnh ở giữa bếp và bồn rửa, vừa làm đẹp không gian lại giúp cân bằng năng lượng giữa lửa và nước.

Chú ý đến vị trí cửa sổ và cửa ra vào

Ngoài việc tách biệt bếp và bồn rửa, việc chú ý đến hướng cửa sổ và cửa ra vào cũng rất quan trọng trong phong thủy. Đảm bảo cửa sổ và cửa ra vào không đối diện trực tiếp với bếp hoặc bồn rửa sẽ giúp tạo ra dòng chảy năng lượng ổn định trong căn bếp.

Áp dụng biện pháp này để giảm thiểu sự xung khắc giữa lửa và nước trong bếp để gia đạo hưng thịnh - Ảnh 2.

Cửa sổ và cửa ra vào không đối diện trực tiếp với bếp hoặc bồn rửa sẽ giúp tạo ra dòng chảy năng lượng ổn định trong căn bếp.

Một hướng cửa sổ hợp lý sẽ giúp mang lại ánh sáng tự nhiên, tạo ra cảm giác thư giãn và làm dịu đi sự xung đột giữa lửa và nước.

Trong phong thủy, việc bố trí bếp và bồn rửa hợp lý không chỉ giúp cải thiện không gian sống mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc của gia đình.

Bằng cách tránh đặt bếp và bồn rửa cạnh nhau, bạn có thể tạo ra một không gian bếp hài hòa, cân bằng năng lượng, đồng thời bảo vệ sự thịnh vượng và may mắn cho gia đình.

Tại sao không nên đặt bếp và bồn rửa cạnh nhau?

Theo phong thủy, bếp và bồn rửa đại diện cho hai yếu tố đối lập trong ngũ hành lửa và nước. Lửa đại diện cho sự mạnh mẽ, nhiệt huyết và năng lượng dương, trong khi nước là biểu tượng của sự bình yên, thư giãn và năng lượng âm.

Hai yếu tố này có tính chất trái ngược nhau và khi chúng được đặt quá gần nhau sẽ gây ra sự xung đột về năng lượng, làm mất cân bằng không gian.

Áp dụng biện pháp này để giảm thiểu sự xung khắc giữa lửa và nước trong bếp để gia đạo hưng thịnh - Ảnh 3.

Việc để bếp và bồn rửa quá gần nhau có thể cản trở dòng chảy tài lộc, khiến năng lượng của sự thịnh vượng bị phá vỡ.

Việc bếp và bồn rửa đặt cạnh nhau có thể gây ra sự bất hòa trong năng lượng, điều này không chỉ ảnh hưởng đến không khí trong bếp mà còn tác động tiêu cực đến các khía cạnh khác của cuộc sống gia đình.

Phong thủy cho rằng, sự xung đột này có thể khiến gia đình gặp phải các vấn đề về sức khỏe, tài lộc và mối quan hệ. Sự xung khắc giữa lửa và nước sẽ tạo ra một cảm giác không ổn định, có thể gây căng thẳng và mệt mỏi cho những người sinh sống trong ngôi nhà.

Ngoài ra, trong phong thủy, bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là nơi thu hút tài lộc và thịnh vượng. Việc để bếp và bồn rửa quá gần nhau có thể cản trở dòng chảy tài lộc, khiến năng lượng của sự thịnh vượng bị phá vỡ.

Nước trong phong thủy có thể được xem là một yếu tố làm giảm sự mạnh mẽ của lửa, do đó bồn rửa gần bếp có thể làm giảm khả năng thu hút tài lộc, gây khó khăn trong việc duy trì sự thịnh vượng lâu dài.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Áp dụng biện pháp này để giảm thiểu sự xung khắc giữa lửa và nước trong bếp để gia đạo hưng thịnh - Ảnh 4.Vật phẩm phong thủy dành riêng cho người mệnh Hỏa mang năng lượng tốt lành, may mắn, thịnh vượng

GĐXH - Vật phẩm phong thủy là sản phẩm có tính bổ trợ cao, mang đến cho chủ nhân những điều may mắn và tích cực trong công việc cũng như tài lộc, gia đạo.

Áp dụng biện pháp này để giảm thiểu sự xung khắc giữa lửa và nước trong bếp để gia đạo hưng thịnh - Ảnh 5.Khi xây dựng nhà ở, người mệnh Hỏa nên lưu ý điều gì để sinh tài lộc, không ảnh hưởng sức khỏe

GĐXH - Phong thủy nhà ở là yếu tố quan trọng khi xây dựng nhà. Đối với nhiều người họ phải tích góp cả đời mới có thể xây một ngôi nhà. Do đó cần tìm hiểu thật kỹ để tránh những sai lầm không đáng có.

Áp dụng biện pháp này để giảm thiểu sự xung khắc giữa lửa và nước trong bếp để gia đạo hưng thịnh - Ảnh 6.Những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người?

GĐXH - Phong thủy là một quan niệm đã được nghiên cứu từ lâu đời. Những sự ảnh hưởng của địa lý, của gió và nước là các yếu tố tạo nên phong thủy. Và theo phong thủy, những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vật phẩm phong thủy dành riêng cho người mệnh Hỏa mang năng lượng tốt lành, may mắn, thịnh vượng

Vật phẩm phong thủy dành riêng cho người mệnh Hỏa mang năng lượng tốt lành, may mắn, thịnh vượng

Khi xây dựng nhà ở, người mệnh Hỏa nên lưu ý điều gì để sinh tài lộc, không ảnh hưởng sức khỏe

Khi xây dựng nhà ở, người mệnh Hỏa nên lưu ý điều gì để sinh tài lộc, không ảnh hưởng sức khỏe

Những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người?

Những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người?

Vật phẩm phong thủy theo ngũ hành cho gia chủ mệnh Thủy 2026 hóa giải sát khí

Vật phẩm phong thủy theo ngũ hành cho gia chủ mệnh Thủy 2026 hóa giải sát khí

Phong thuỷ phòng ngủ cho mệnh Thuỷ để tài lộc hanh thông, tâm an khỏe mạnh

Phong thuỷ phòng ngủ cho mệnh Thuỷ để tài lộc hanh thông, tâm an khỏe mạnh

Cùng chuyên mục

Những điều cần biết về bố trí phong thủy bếp cho nhà hướng Tây Bắc

Những điều cần biết về bố trí phong thủy bếp cho nhà hướng Tây Bắc

- 3 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy, vị trí và hướng đặt bếp là nơi giữ lửa, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và sự hòa thuận trong gia đình. Nếu nhà bạn hướng Tây Bắc, bạn cần chọn hướng bếp phù hợp để cân bằng năng lượng và mang lại may mắn.

Khám phá hoa mắt xanh: Bí quyết cải thiện tài lộc cho gia đình bạn

Khám phá hoa mắt xanh: Bí quyết cải thiện tài lộc cho gia đình bạn

- 5 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là một món quà thiên nhiên tuyệt vời, hoa mắt xanh còn mang trong mình những ý nghĩa phong thủy sâu sắc, giúp cải thiện tài lộc, may mắn và tạo không gian sống an lành.

Cách nhận biết bạn đang bị nhiễm tà khí trong người, nguyên nhân và cách hóa giải

Cách nhận biết bạn đang bị nhiễm tà khí trong người, nguyên nhân và cách hóa giải

- 7 giờ trước

GĐXH - Tà khí, không chỉ đơn thuần là năng lượng tiêu cực mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và tâm trí con người. Khi tà khí xâm nhập vào cơ thể, nó có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng như bệnh tật, rủi ro.

Thưởng thức cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tại The Grand Island – biểu tượng của Ecopark tại Nghệ An

Thưởng thức cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tại The Grand Island – biểu tượng của Ecopark tại Nghệ An

- 11 giờ trước

The Grand Island gồm 9 nhánh đảo quy hoạch đẹp nhất tại Đảo Châu Âu. Giữa không gian biệt lập đậm chất lãng mạn và cổ điển, cư dân được phục vụ bằng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe từ tổ hợp clubhouse 7.500m² - quy mô lớn nhất trong hệ thống clubhouse của nhà sáng lập Ecopark với nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga, nhà hàng, sảnh tiệc, thềm cảnh quan mặt nước ven hồ.

Cách lắp đặt đèn ngủ phong thuỷ đón tài lộc không phải ai cũng biết

Cách lắp đặt đèn ngủ phong thuỷ đón tài lộc không phải ai cũng biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Đèn ngủ có công dụng phong thủy rất tốt. Đặt đúng vị trí sẽ hỗ trợ nuôi dưỡng tình cảm và góp phần duy trì hạnh phúc gia đình.

Những bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ cho đồ gia dụng trong gia đình

Những bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ cho đồ gia dụng trong gia đình

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong mỗi gia đình thì đồ gia dùng cơ bản là không thể thiếu vì sự tiện ích của chúng. Nhưng nhiều người chưa biết sử dụng và bảo quản đúng cách khiến cho tuổi thọ của các thiết bị này không được cao.

Quả cầu đá trợ lực phong thủy cho người mệnh Thủy như thế nào?

Quả cầu đá trợ lực phong thủy cho người mệnh Thủy như thế nào?

- 1 ngày trước

GĐXH - Mang năng lượng dồi dào từ vũ trụ, quả cầu đá phong thủy mệnh thủy sẽ như món quà "trợ mệnh" giúp chủ nhân tăng cường sự sáng suốt, tập trung, giảm stress trong cuộc sống, công việc, từ đó đón nhận nhiều may mắn, thu hút tài lộc, công danh.

Xem ngày giờ tuần mới 4/5 - 10/5/2026 để khởi đầu suôn sẻ, tài lộc sau kỳ nghỉ lễ dài

Xem ngày giờ tuần mới 4/5 - 10/5/2026 để khởi đầu suôn sẻ, tài lộc sau kỳ nghỉ lễ dài

- 1 ngày trước

GĐXH – Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 4/5 - 10/5/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn nên biết các thông tin dưới đây để quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ lễ dài được thuận lợi, may mắn.

Đây là lý do vì sao cần phải che gương phòng ngủ

Đây là lý do vì sao cần phải che gương phòng ngủ

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc tiến hành che gương phòng ngủ còn phụ thuộc vào quan điểm cũng như tín ngưỡng cá nhân của mỗi người. Bài viết sau sẽ chia sẻ về những lý do cần phải che gương phòng ngủ phổ biến.

Đặt dao ở vị trí này có thể gây ra xung đột năng lượng, ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe

Đặt dao ở vị trí này có thể gây ra xung đột năng lượng, ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe

- 2 ngày trước

GĐXH - Việc đặt dao một cách tùy tiện không chỉ tiềm ẩn rủi ro về mặt an toàn mà còn có thể ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe và không khí hòa thuận trong gia đình.

Xem nhiều

Loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏe

Loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏe

GĐXH - Không phải cứ hoa đẹp là mang lại tài lộc. Trong giới chơi cây và phong thủy, có những loại bị coi là loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏe.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 3 âm lịch 2026 để khẩn cầu linh ứng, đón phước lành

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 3 âm lịch 2026 để khẩn cầu linh ứng, đón phước lành

Đây là lý do vì sao cần phải che gương phòng ngủ

Đây là lý do vì sao cần phải che gương phòng ngủ

Cách nhận biết bạn đang bị nhiễm tà khí trong người, nguyên nhân và cách hóa giải

Cách nhận biết bạn đang bị nhiễm tà khí trong người, nguyên nhân và cách hóa giải

Xem ngày giờ tuần mới 4/5 - 10/5/2026 để khởi đầu suôn sẻ, tài lộc sau kỳ nghỉ lễ dài

Xem ngày giờ tuần mới 4/5 - 10/5/2026 để khởi đầu suôn sẻ, tài lộc sau kỳ nghỉ lễ dài

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top