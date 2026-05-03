Cách lắp đặt đèn ngủ phong thuỷ đón tài lộc không phải ai cũng biết

Những nguyên tắc bố trí đèn ngủ phong thuỷ

Bố trí đèn ngủ phong thuỷ theo hướng giường

Bố trí đèn ngủ theo hướng giường chính là yếu tố quan trọng nhất trong phong thủy. Đèn đầu giường nên đặt tại vị trí không chiếu trực tiếp vào mặt người nằm, thay vào đó sẽ tạo ra nguồn ánh sáng gián tiếp nhẹ nhàng.

Lý tưởng nhất đó là đặt đèn bàn đầu giường cao hơn đầu giường khoảng tầm 50 – 60cm và tạo góc chiếu sáng 30 – 45 độ.

Lưu ý, tuyệt đối tránh treo đèn chùm ngay ở phía trên đầu giường bởi chính điều này sẽ tạo áp lực tâm lý và sẽ gây mất ngủ. Thay vào đó, đèn trang trí phòng ngủ nên được bố trí ở hai bên khu vực đầu giường một cách đối xứng và tạo sự cân bằng – hài hòa.

Lựa chọn tone màu ánh sáng phù hợp

Tone màu đèn ngủ phong thủy sẽ đóng vai trò trong quá trình tạo không gian thư giãn. Ánh sáng vàng ấm chính là sự chọn lựa hoàn hảo cho không gian phòng ngủ phòng ngủ.

Đối với loại ánh sáng này sẽ kích thích sản xuất ra hormone melatonin và sẽ giúp cho cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Cân bằng âm dương trong cách bố trí đèn ngủ phong thủy

Nguyên tắc cân bằng âm dương chính là yếu tố cốt lõi trong phong thủy phòng ngủ ánh sáng. Không gian phòng ngủ cũng cần phải có sự chuyển tiếp nhẹ từ vùng sáng cho đến vùng tối, tạo ra nhiều tầng ánh sáng khác nhau.

Điểm nhấn ánh sáng có thể sẽ là chiếc đèn trang trí nhỏ ở phía góc phòng hoặc có thể là dải đèn led ẩn ở sau đầu giường.

Lưu ý, hãy tạo ra ít nhất 3 nguồn ánh sáng khác nhau ở trong căn phòng: ánh sáng tổng thể (đèn trần) – ánh sáng nhiệm vụ (đèn đọc sách) – ánh sáng trang trí (đèn mood lighting). Với sự kết hợp này sẽ giúp cho không gian phòng ngủ trở nên sinh động – linh hoạt theo từng thời điểm ở trong ngày.

Hướng dẫn cách lắp đặt đèn ngủ phong thuỷ đón tài lộc

Khi tiến hành lắp đặt đèn ngủ phong thủy cần phải tránh những vị trí đặt ở khu vực đầu giường ngủ, vị trí trần nhà chiếu xuống giường ngủ.

Đèn ngủ có công dụng phong thủy rất tốt. Đặt đúng vị trí sẽ hỗ trợ nuôi dưỡng tình cảm và góp phần duy trì hạnh phúc gia đình.

Vì hai vị trí này đều không mang đến những điều không được may mắn – thuận lợi, hay thậm chí còn ảnh hưởng lớn đến tình trạng sức khỏe của từng thành viên ở trong gia đình.

Bố trí đèn phòng ngủ như thế nghĩa là vi phạm vào điều kiêng kỵ của phong thủy về xà ngang đè giường, điều này có thể sẽ mang đến những điều xui xẻo. Hay thậm chí, trong quá trình nghỉ ngơi mọi người dễ bị giật mình – gặp phải ác mộng và trong tâm trí lúc nào cũng cảm thấy áp lực, căng thẳng.

Vì vậy, tốt nhất là mọi người nên đặt đèn bàn phòng ngủ chiếu ra nguồn ánh sáng nhẹ ở hai bên cạnh giường.

Đây được xem là không gian trung tâm phòng ngủ mà mọi người cần phải lưu ý khi trang trí căn phòng. Ngoài ra, cách bố trí này còn giúp cho mọi người thuận tiện trong quá trình sử dụng, bật – tắt đèn khi tỉnh giấc vào ban đêm.

Bên cạnh đó, mọi người nên bố trí thêm công tắc cho cả hệ thống đèn ngủ phong thủy một cách hợp lý nhất. Có thể lắp đặt công tắc ở phía trên đầu giường – vừa với tầm tay.

Điều tốt nhất là mọi người dùng công tắc đảo chiều nhằm dễ dàng tắt đèn khi đi ngủ hoặc khi bật đèn khi bước vào căn phòng.

Những lưu ý khi chọn đèn ngủ phong thuỷ

Lựa chọn kích thước phù hợp

Trước khi lựa chọn mua đèn ngủ phong thuỷ mọi người cần phải lưu ý đến kích thước của đèn cần phải phù hợp với nội thất ở trong phòng ngủ – diện tích của căn phòng.

Bên cạnh đó, phòng ngủ rộng nên lựa chọn loại đèn chùm để ánh sáng sẽ buông tỏa khắp căn phòng. Còn không gian phòng ngủ nhỏ thì nên lựa chọn mẫu đèn cây/ đèn ốp tường.

Lựa chọn đèn có hỗ trợ chế độ tùy chỉnh

Chọn đèn phòng ngủ thông minh nhất đó chính là loại đèn có tùy chỉnh ánh sáng theo tâm trạng cũng như điều kiện sử dụng.

Nên lưu ý không lựa chọn những mẫu bóng quá sáng, chỉ nên để ánh sáng ở mức độ nhẹ – êm dịu để giúp cho căn phòng phù hợp với chức năng nghỉ ngơi. Lưu ý, số lượng đèn ở trong không gian phòng ngủ thông thường sẽ là 1 và 6 sẽ mang đến may mắn cho gia đình.

Màu sắc đèn ngủ

Dù đa số đèn ngủ có tone vàng – hồng đều tốt, nhưng cũng có thể lựa chọn màu sắc theo mạng để hỗ trợ phong thủy được tốt nhất. Ví dụ: hành Mộc thì đèn nghiêng về tone màu xanh, Thủy – đen, Thổ – vang, Kim – trắng…

Lưu ý, không nên dùng ánh sáng có tone đỏ bởi theo phong thủy ánh đèn đỏ có thể tạo ra không gian u ẩn và khiến cho con người sinh ra những muộn phiền.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

