6 vị trí đặt gương theo phong thủy giúp gia chủ hút tài chiêu lộc
GĐXH - Trong phong thủy, gương có vị trí rất quan trọng, nếu treo đúng cách, gương giúp tăng gấp đôi của cải, sức khỏe và hạnh phúc.
6 vị trí nên đặt gương soi ở trong nhà
Trong phòng tắm
Nếu bạn đặt một chiếc gương trong phòng tắm sẽ giúp cho căn phòng thêm tiện lợi và nhìn sáng hơn. Sẽ có rất nhiều mẫu gương cho bạn chọn. Tuy nhiên, nên chọn một chiếc gương có kích thước nhỏ và đủ nhìn để tránh chiếm diện tích. Để gương ở vị trí ngang với tầm mắt.
Lưu ý: Không nên đặt gương phong thuỷ đối diện với bồn tắm hay tolet vì nó mang ý nghĩa tiêu cực.
Phòng ăn
Phòng ăn là nơi tu tập của gia đình bắt đầu 1 ngày mới và kết thúc ngày mệt mỏi của công việc. Vì vậy không nên để cho phòng ăn rơi vào trạng thái u tối, thiếu ánh sáng.
Bạn nên đặt một hoặc vài chiếc gương ở những vị trí mà có thể phản chiếu được ánh sáng, bàn ăn, tạo không gian rộng rãi nhìn sáng hơn. Ngoài ra còn giúp bữa ăn thêm dồi dào và sung túc.
Phòng khách
Đối với không gian phòng khách, bạn hãy tận dụng diện tích mảng tường lớn nhằm bố trí một chiếc gương soi treo tường sang trọng.
Gương lớn sẽ nhân đôi không gian, sẽ tạo hiệu ứng tốt về mặt thị giác. Nhưng đối với không gian có diện tích hạn chế thì hãy linh động đặt gương ngay bên phải cửa ra vào. Lưu ý, không nên đặt gương đối diện với cửa ra – vào.
Treo gương gần cửa sổ
Những cảnh sắc thiên nhiên ở bên ngoài sẽ phản chiếu vào bên trong, sẽ tạo ra sự giao thoa giữa con người và tự nhiên thông qua một chiếc gương soi đặt cạnh ô cửa sổ.
Bên cạnh đó, hãy lựa chọn đặt gương ở vị trí nào thuận cho việc luân chuyển nguồn năng lượng – luồng khí một cách dễ dàng để hỗ trợ yếu tố phong thủy trong ngôi nhà được tốt nhất.
Đặt gương soi chiếu về hướng Đông
Theo phong thủy, vị trí đặt gương ở nơi đâu cũng được miễn sao chiếu vào hướng Đông sẽ giúp cho gia chủ có được sức khỏe tốt, hướng Đông Nam sẽ mang đến tiền tài – phát đạt ở trong công danh sự nghiệp.
Trong trường hợp gương chiếu về hướng Đông Bắc sẽ giúp cho đường công danh sự nghiệp được thuận lợi và có nhiều bước tiến tốt đẹp ở trong tương lai.
Treo gương soi ở những góc nhỏ
Bố trí một số chiếc gương nhỏ ở các ngóc ngách nhỏ ở trong nhà được nhận định là một thủ thuật thường được phía các nhà thiết kế nội thất thường ưu tiên.
Giải pháp này được sử dụng khi có mong muốn "mở rộng" không gian cho những mẫu nhà phố, nhà liên kế với diện tích hạn chế và cũng sẽ làm tăng chiều sâu cho ngôi nhà.
Hướng đặt gương
Đặt gương soi theo hướng Bắc
Hướng Bắc được nhận định là hướng đặt gương nhằm mang đến công danh – sự nghiệp luôn được thuận lợi và tốt đẹp. Nhằm giúp cho gia chủ gặp may mắn trong công việc, sẽ đạt được những thành tựu và thăng tiến như mong đợi.
Đặt gương soi theo hướng Nam
Hướng Nam được nhận định là hướng đặt gương phong thủy không tốt. Bởi hướng Nam có chứa nguồn năng lượng của lửa, còn gương soi có thể tính đó là yếu tố của nước. Nước sẽ kỵ với lửa, bởi vậy sẽ tạo nên mức độ tương khắc và sẽ gây ra rất nhiều bất lợi cho gia chủ.
Nhưng đặt gương theo hướng Đông Nam được xem là hướng tốt. Hướng Đông Nam được đánh giá là hướng tài lộc không thịnh vượng. Do đó, nếu đặt hướng này có thể giúp cho gia chủ làm ăn phát tài – phát lộc, kinh doanh luôn được tiến triển tốt.
Đặt gương soi theo hướng Đông
Theo trong phong thủy, đặt gương soi theo hướng Đông sẽ giúp cho gia chủ nhận được sinh khí từ đất trời. Vì vậy, có thể sẽ hỗ trợ cho gia chủ có được sức khỏe tốt và chống lại bệnh tật.
Đặt gương theo hướng Tây
Đặt gương hướng này có thể làm giảm đi khí vận dương của nam chủ nhân, nhưng khí vận của nữ sẽ tăng lên một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, người nam có thể sẽ không được suôn sẻ và may mắn ở trong cuộc sống.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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