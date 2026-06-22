Tránh ngay 5 sai lầm này khi đặt cây phong thủy trong nhà

Để cây chết hoặc héo úa trong nhà

Trong phong thủy, cây xanh trong nhà bị héo úa hay chết khô tượng trưng cho năng lượng tiêu cực. Chúng không chỉ làm không gian uể oải mà còn cản trở dòng chảy tài lộc, khiến gia chủ dễ gặp xui xẻo.

Cách khắc phục: Bạn hãy chọn những loại cây phong thủy khỏe mạnh như kim tiền – biểu tượng của tiền tài, hay trầu bà – mang lại sự bình yên. Một chậu cây xanh tươi tốt không chỉ làm đẹp nhà mà còn tiếp thêm sinh khí cho gia đình bạn.

Đặt cây có gai trong phòng ngủ

Ví dụ như bạn đặt cây xương rồng ngay đầu giường. Dù với dáng mạnh mẽ của cây này rất hợp với góc làm việc, nhưng trong phòng ngủ là nơi cần sự thư giãn, vì vậy cây có gai theo phong thủy lại mang năng lượng xung khắc.

Với cây có gai theo phong thủy lại mang năng lượng xung khắc.

Nếu đặt những cây có gai trong phòng ngủ, có thể ảnh hưởng đến vận may, tiền tài và sức khỏe.

Thay vào đó, bạn hãy thử thay bằng những loại cây phong thủy phòng ngủ như lan ý dịu dàng hay lưỡi hổ thanh lọc không khí. Chúng không chỉ hợp mệnh mà còn tạo cảm giác êm đềm, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc mơ đẹp sau một ngày dài.

Để cây che khuất ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên là nguồn năng lượng quý trong phong thủy. Nhưng nếu bạn không biết lại vô tình đặt cây cảnh trong nhà che kín cửa sổ hay góc sáng chính thì điều này khiến không gian bí bách, có thể luồng khí tốt bị chặn lại, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của cả gia đình.

Vì thế, bạn hãy đặt cây ở góc phòng hoặc cạnh cửa sổ, nhưng đừng để chúng "chiếm" hết ánh sáng. Ví dụ như bạn có thể đặt cây kim ngân hay cau tiểu trâm rất hợp để bố trí ở những vị trí này. Vừa đẹp mắt, vừa giúp không gian thông thoáng, cân bằng âm dương.

Chọn cây không hợp mệnh gia chủ

Theo phong thủy, mỗi mệnh trong ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) đều hợp với một loại cây phong thủy khác nhau.

Theo phong thủy, mỗi mệnh trong ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) đều hợp với một loại cây phong thủy khác nhau.

Ví dụ, người mệnh Hỏa không nên chọn cây thủy sinh quá nhiều vì nước dập lửa, có thể dễ gây mất cân bằng năng lượng, trường khí, tài lộc cũng vì thế mà không được như ý.

Chính vì vậy bạn hãy tìm hiểu mệnh của mình trước khi mua cây. Người mệnh Mộc hợp cây xanh đậm như ngọc bích, trầu bà xanh.

Mệnh Thủy nên chọn cây thủy sinh như lan bình rượu. Mệnh Kim nên chọn lan ý, bạch mã hoàng tử. Mệnh Hỏa nên chọn phú quý, trạng nguyên. Còn mệnh Thổ, hãy chọn kim tiền, vạn lộc.

Đặt quá nhiều cây trong không gian nhỏ

Cây xanh mang hành Mộc, tốt cho phong thủy, nhưng nếu nhà chật mà bạn để quá nhiều cây cảnh, thì vô tình khiến không gian ngột ngạt, làm năng lượng mất cân đối.

Cây xanh mang hành Mộc, tốt cho phong thủy, nhưng nếu nhà chật mà bạn để quá nhiều cây cảnh, thì vô tình khiến không gian ngột ngạt, làm năng lượng mất cân đối.

Vì vậy, bạn chỉ cần đặt từ 1-2 chậu cây nhỏ như phú quý hay cau tiểu trâm là đủ cho căn phòng hẹp.

Kết hợp với nội thất tối giản, bạn sẽ thấy ngôi nhà vừa thoáng đãng, vừa tràn đầy sức sống mà không bị "ngợp". Quan trọng là chọn cây phù hợp để không gian hài hòa, mang lại cảm giác dễ chịu.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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