Vị trí đặt tủ lạnh chuẩn phong thủy: Tiền tài hanh thông, gia đạo êm ấm
GĐXH - Tủ lạnh cũng giống như các thiết bị khác như tivi, máy giặt… chọn đúng vị trí đặt chuẩn theo phong thủy sẽ giúp cho gia chủ và thành viên khác trong gia đình khỏe mạnh, mang tài lộc về nhà.
Vị trí đặt tủ lạnh theo mệnh gia chủ
Theo phong thủy, tủ lạnh thuộc Kim và Thủy, chính vì vậy vị trí không thể tốt hơn đó là phòng bếp bởi bếp thuộc Hỏa nó sẽ cân bằng tạo ra không gian thịnh nhất giúp gia chủ gặp nhiều mắn, tài lộc. Ngoài ra, gia chủ có thể đặt ở vị trí phòng khách nhưng phải chọn hướng thích hợp.
Tủ lạnh liên tục hoạt động, phải đặt hướng lành thì tủ lạnh có không gian thoáng để bảo quản được thực phẩm một cách tốt nhất. Việc đặt tủ lạnh hướng lành còn giúp cho tài lộc gia chủ được tăng lên.
Trong phong thủy, hướng đặt tủ lạnh hợp nhất là hướng Bắc và hướng Đông Nam bởi đây được coi là hướng lành. Với những người mệnh Thủy nên đặt tủ lạnh ở nơi làm việc nhưng ở hướng Bắc, chúng tượng trưng cho sự nghiệp hưng thịnh của gia chủ đang tăng tiến.
Với những người mệnh Mộc nên đặt tủ lạnh ở những nơi có góc khuất nhưng theo hướng Đông Nam để tránh đi được những tai họa trong công việc, sức khỏe. Nếu bạn là chủ công ty, nhà hàng… thì hãy đặt tủ lạnh trên vật có gỗ để việc làm ăn thêm thuận lợi.
Đặt tủ lạnh trong phòng khách
Có nhiều gia đình trang bị 2 tủ lạnh để ở nhiều vị trí khác nhau, có thể là phòng khách và cả phòng bếp.
Tuy nhiên, theo phong thủy, phòng khách là một vị trí không nên đặt tủ lạnh. Bởi tủ lạnh thuộc Kim và phòng khách cũng là Kim nên Kim gặp Kim không tốt và dễ ảnh hưởng tới gia chủ.
Mặt khác, nếu gia chủ vẫn muốn đặt tủ lạnh trong phòng khách thì hãy lưu ý vị trí kiêng để tủ lạnh trong phòng khách như sau: Đặt ở vị trí gần cửa ra vào. Không nên đặt đối diện phòng khách.
Hãy đặt theo hướng Đông Nam bởi khi gia chủ có thiếu Kim thì đặt đúng hướng này sẽ giúp gia chủ gặp may mắn và thịnh vượng hơn. Không nên để tủ lạnh đặt đối diện cửa chính bởi nó sẽ mang đến điều xui cho gia đình.
Vị trí đặt tủ lạnh trong bếp
Tủ lạnh thuộc Kim nên vị trí đặt tốt nhất là phòng bếp. Bởi phòng bếp thuộc Hỏa, nó là một nơi cân bằng nhất, vượng Hỏa thì cần sự xuất hiện của Kim tạo ra một không gian thịnh.
Việc chọn hướng đặt tủ lạnh trong phòng bếp làm sao để hợp phong thủy nhất thì không phải ai cũng biết. Bạn có thể đặt tủ lạnh tại các vị trí trong bếp thuận tiện cho việc sử dụng và bố trí không gian nhưng nên tránh những kiêng kỵ về phong thủy và đặt ở những vị trí sinh lợi.
Những vị trí đặt tủ lạnh trong bếp tốt
Nên đặt tủ lạnh hướng Bắc để hút lộc vào nhà. Nên đặt tủ lạnh ở vị trí bếp nhưng hãy đặt cửa tủ lạnh quay về hướng Bắc hoặc hướng Đông Nam, bởi theo quan niệm phong thủy đây là hướng lành. Tủ lạnh thuộc Kim, lại hoạt động 24/24h cần phải chọn hướng phù hợp để không bị chấn động.
Kê tủ lạnh ở vị trí bên phải phía cửa ra vào hợp với gia chủ mệnh Thủy bởi nó sẽ giúp cho sự nghiệp của gia chủ được thăng tiến và tiền vận hanh thông.
Kê tủ lạnh ở vị trí bên trái phía cửa ra vào rất hợp với gia chủ mệnh Mộc, nó sẽ giúp cho gia chủ của ngôi nhà được nhiều lộc, của.
Nên đặt vị trí tủ lạnh ở bên phải bếp hoặc phía bên trái bếp, điều đó sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh, gia đình luôn vui vẻ và hòa thuận.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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