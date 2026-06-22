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Top 7 cây cảnh dễ trồng ngoài trời mang tài lộc, may mắn

Thứ hai, 10:01 22/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Các loại cây cảnh dễ trồng ngoài trời nào mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, may mắn? Nếu bạn đang phân vân không biết chọn loại cây nào cho khuôn viên sân vườn của mình thì đừng nên bỏ qua bài viết dưới đây.

Đặc điểm của những loại cây cảnh ngoài trời

Cây trồng ngoài trời thường được phân chia thành các loại chính như cây dáng thế, cây cảnh quan và cây bonsai.

Cây trồng ngoài trời cần có những đặc điểm sao cho phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng… tại khu vực sinh sống. Các loại cây này thường có những đặc điểm sau: Có khả năng thích nghi với sự thay đổi của thời tiết như mưa, nắng, bão, gió…

Có khả năng tự tích giữ nước trong điều kiện nắng nóng, khô hạn với các đặc điểm như có gai nhọn, lá mọng nước. Cây có bộ rễ chắc khỏe, khả năng hút nước tốt. Cây có thế dáng đẹp hoặc thân mềm, có thể uốn cong để tạo dáng.

Cây phong thủy trồng ngoài trời đẹp, may mắn mang đến tài lộc

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ là một trong các loại cây cảnh dễ trồng ngoài trời được nhiều gia chủ ưa chuộng. Đây là một loại cây nhiệt đới, có khả năng chịu hạn rất tốt. 

Top 7 cây cảnh dễ trồng ngoài trời mang tài lộc, may mắn - Ảnh 1.

Cây lưỡi hổ là một trong các loại cây cảnh dễ trồng ngoài trời được nhiều gia chủ ưa chuộng. Đây là một loại cây nhiệt đới, có khả năng chịu hạn rất tốt.

Vì vậy bạn sẽ không cần phải tưới quá nhiều nước cho cây, phù hợp trồng ở điều kiện ngoài trời. Lưu ý không nên trồng cây ở vị trí có ánh nắng quá gay gắt vì có thể sẽ gây cháy lá.

Cây có 2 gam màu chủ đạo là xanh và vàng. Lá cây thẳng tắp, mọc trực tiếp từ gốc. Hoa của cây có màu trắng, mọc thành chùm rất đẹp.

Loại cây này mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, giúp gia đình bạn tránh được những điều xui xẻo, tiêu cực.

Cây cau vua

Loại cây cau vua này có tác dụng chính là cho bóng mát. Cây có thân thẳng, ở giữa hơi phình ra, bẹ lá tập trung ở ngọn cây tạo ra thế dáng đẹp mắt, thú vị. Hoa cau có màu trắng, hương thơm nhẹ nhàng, thơm mát dễ chịu.

Top 7 cây cảnh dễ trồng ngoài trời mang tài lộc, may mắn - Ảnh 2.

Về phong thủy, loại cây này mang đến luồng khí tốt lành, tích cực, sự ổn định cho gia chủ.

Loại cây này không quá cao nên nếu trồng ở sân nhà sẽ không che đi nguồn ánh sáng tự nhiên, tránh gây cảm giác âm u cho không gian sống. Đặc biệt, về phong thủy, loại cây này mang đến luồng khí tốt lành, tích cực, sự ổn định cho gia chủ.

Cây hoa chiều tím

Hoa chiều tím có tên gọi khác là cỏ nổ. Chiều tím là loại cây thân thảo, có chiều cao lớn, lá xanh đậm, hoa màu tím lãng mạn, nên thơ. Hoa chiều tím đại diện cho tình yêu thủy chung, lâu bền.

Cây bạch trinh biển

Bạch trinh biển là một trong các loại cây cảnh dễ trồng ngoài trời nổi bật với vẻ đẹp tinh khiết, thanh thuần. Đây là loại cây thân bụi sống lâu năm, chiều cao trung bình từ 30 – 50cm.

Hoa của cây bạch trinh biển có màu trắng, lá màu xanh bóng thu hút. Loài cây này cũng có sức sống rất mãnh liệt, chịu được thời tiết môi trường khắc nghiệt.

Top 7 cây cảnh dễ trồng ngoài trời mang tài lộc, may mắn - Ảnh 3.

Bạch trinh biển là một trong các loại cây cảnh dễ trồng ngoài trời nổi bật với vẻ đẹp tinh khiết, thanh thuần. Đây là loại cây thân bụi sống lâu năm, chiều cao trung bình từ 30 – 50cm.

Mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nên thường được trồng thành bồn, chậu dưới các bóng cây ở các công viên, trường học…

Cây chuối rẻ quạt

Chuối rẻ quạt cũng là một trong các loại cây cảnh dễ trồng ngoài trời mà bạn có thể tham khảo. Loại cây này cũng có khả năng giữ nước, chống ngập úng rất tốt.

Tuy cây chuối rẻ quạt ưa sáng song không nên trồng ở vị trí có ánh nắng quá gay gắt, gây ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng của cây.

Loại cây này đặc trưng bởi thân cao 5 – 7m, lá có hình rẻ quạt đối xứng đẹp mắt. Hoa của cây có màu trắng, hình dáng như những chú chim thiên điểu kiêu sa, cuốn hút vô cùng.

Với vẻ đẹp độc đáo như vậy, chuối rẻ quạt rất được ưa chuộng cho những không gian như biệt thự vườn, khách sạn, khu nghỉ dưỡng…

Cây lựu kiểng

Chắc hẳn mọi người đã quá quen thuộc với cây lựu – một loại trái cây ngọt thơm, hấp dẫn. Tuy nhiên cây lựu kiểng cũng được lựa chọn khá nhiều để làm cây cảnh ngoài sân vườn.

Top 7 cây cảnh dễ trồng ngoài trời mang tài lộc, may mắn - Ảnh 4.

Nhiều hộ gia đình đều yêu thích trồng loại cây này trong sân vườn.

Loại cây này có chiều cao từ 1 – 2m, gốc đẹp, lá xanh bóng. Những quả lựu đỏ trĩu nặng nhìn vô cùng đẹp mắt, thu hút. Cây có thể trồng trong chậu hoặc trực tiếp ngoài vườn đều được.

Hình ảnh những trái lựu căng mọng, đỏ rực đại diện cho hạnh phúc, sung túc, đủ đầy. Vì vậy mà rất nhiều hộ gia đình đều yêu thích trồng loại cây này trong sân vườn.

Cây xương rồng

Cây xương rồng có sức sống mãnh liệt, dễ dàng thích ứng với những thay đổi của thời tiết, rất phù hợp để trồng ngoài trời. Chúng có những đặc điểm tiêu biểu để dự trữ nước như lá biến thành gai, thân cây mọng nước… Vì vậy bạn sẽ không cần tốn quá nhiều thời gian để chăm sóc, tưới bón.

Không những vậy, hiện nay có rất nhiều những giống cây xương rồng đẹp, đa dạng như xương rồng tai thỏ, bát tiên, thanh sơn, kim hổ… tô điểm thêm cho không gian sân vườn của bạn.

Về mặt phong thủy, loại cây này biểu trưng cho sức mạnh, những điều tốt lành, đại cát đại lợi, tình yêu thủy chung mãnh liệt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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