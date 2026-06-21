Muốn gia đình hưng vượng, áp dụng ngay mẹo chọn kệ tivi phong thủy này

Nguyên tắc cơ bản của phong thủy khi đặt kệ tivi

Nguyên tắc "Tam Cung"

Trong phong thủy, "Tam Cung" (Cung Địa, Cung Thái Dương, Cung Thái Âm) là ba khu vực quan trọng phản ánh sức khỏe, tài lộc và danh vọng. Khi đặt kệ tivi, cần lưu ý:

Cung Địa (cung sức khỏe): Tránh đặt tivi trực tiếp đối diện hoặc quá gần cửa ra vào chính, vì sẽ làm mất năng lượng sinh khí, gây cảm giác bối rối, lo lắng.

Cung Thái Dương (cung danh vọng): Tivi nên đặt ở vị trí cao hơn mắt người khi ngồi, tạo cảm giác "cầm quyền", giúp gia chủ phát triển sự nghiệp.

Một kệ tivi được sắp xếp hợp phong thủy không chỉ giúp nâng cao thẩm mỹ, tiện nghi mà còn góp phần cân bằng năng lượng, tránh các "tắc nghẽn" khí xấu, đồng thời thu hút tài lộc và may mắn cho gia chủ.

Cung Thái Âm (cung tình cảm, gia đình): Đảm bảo kệ tivi không chắn ánh sáng tự nhiên vào phòng ngủ hoặc phòng khách, tránh ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ gia đình.

"Ngũ Hành"

Ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi hành tương ứng với màu sắc, chất liệu và vị trí trong nhà. Khi chọn kệ tivi, bạn cần cân nhắc:

Ngũ hành Màu sắc Chất liệu Vị trí phù hợp Kim Trắng, bạc, kim loại Kim loại, kính Phòng khách, phòng làm việc Mộc Xanh lá, xanh ngọc Gỗ, nhựa Phòng sinh hoạt gia đình Thủy Đen, xanh dương Gốm sứ, đá Gần cửa sổ, khu vực thoáng Hỏa Đỏ, hồng, cam Gốm, đá cẩm thạch Tránh đặt gần tivi (đốt lửa) Thổ Nâu, vàng, đất Gỗ, đá, gạch Phòng khách trung tâm

Hướng đặt kệ tivi hợp mệnh gia chủ

Hướng đặt kệ tivi đúng phong thủy không những giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào mà còn tạo ra trật tự vững chắc trong không gian sống.

Hướng đặt kệ tivi đúng phong thủy không những giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào mà còn tạo ra trật tự vững chắc trong không gian sống.

Việc xác định hướng phù hợp dựa trên mệnh của gia chủ là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự hài hòa.

Hướng phù hợp cho từng mệnh

Mỗi mệnh trong phong thủy có hướng tốt xấu riêng, đặc biệt khi chọn hướng đặt kệ tivi. Ví dụ, người mệnh Kim nên đặt kệ hướng Tây, Tây Bắc hoặc Tây Nam; mệnh Mộc thích hợp với hướng Đông hoặc Đông Nam. Những hướng này giúp kích hoạt tài lộc, thúc đẩy công danh và sức khỏe.

Trong khi đó, mệnh Hỏa nên đặt hướng Nam hoặc Bắc, còn mệnh Thổ phù hợp với hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc. Việc lựa chọn đúng hướng không chỉ mang lại thuận lợi mà còn giúp thúc đẩy năng lượng tích cực, giảm thiểu các điều xấu trong phong thủy.

Cách tránh hướng xấu

Hướng xấu, như hướng đối diện với hướng khí không tốt hoặc hướng trùng với các sao xấu, có thể gây ra những bất lợi về tinh thần, sức khỏe và tài lộc. Để tránh hướng xấu, cần có sự tư vấn chính xác từ phong thủy học hoặc tránh bố trí kệ tivi theo hướng đó.

Việc lựa chọn đúng hướng không chỉ mang lại thuận lợi mà còn giúp thúc đẩy năng lượng tích cực, giảm thiểu các điều xấu trong phong thủy.

Ngoài ra, có thể hóa giải hướng xấu bằng cách sử dụng các vật phẩm phong thủy như bình phong, cây cảnh hoặc sơn lại màu sắc phù hợp để cân bằng dòng năng lượng. Việc này giúp hạn chế tối đa tác động tiêu cực của hướng không tốt và duy trì sự cân bằng trong không gian nội thất.

Cách sắp xếp đồ trên kệ hợp phong thủy

Việc sắp xếp đồ đạc trên kệ tivi theo nguyên tắc phong thủy giúp dòng năng lượng tích cực lưu thông thuận lợi. Không chỉ đơn giản về mặt thẩm mỹ, mà còn thúc đẩy sự thịnh vượng và may mắn cho gia đình.

Nguyên tắc cân bằng âm dương

Trong phong thủy, cân bằng âm dương là yếu tố chủ đạo. Đặt các vật trang trí, đồ dùng sao cho không quá nhiều đồ nhọn, góc cạnh hoặc quá trống trải, giúp đảm bảo sự hài hòa. Khi đó, không khí trong phòng sẽ dễ lưu thông, tạo cảm giác dễ chịu và tràn đầy sinh khí.

Bạn có thể bố trí các vật phẩm trang trí nhỏ gọn, hài hòa về màu sắc và kiểu dáng để cân bằng sự năng động của không gian. Hạn chế các vật dụng cáu cạnh, sắc nhọn hoặc quá nặng trịch hướng ra ngoài, làm ảnh hưởng tới dòng khí tích cực.

Tránh để vật nhọn hướng ra ngoài

Vật nhọn, góc cạnh hướng trực tiếp ra ngoài kệ tivi hoặc hướng vào vị trí ngồi của gia đình có thể làm tăng khí xung, gây căng thẳng, bất an. Thay vào đó, cần bố trí các vật thể có dạng hình tròn hoặc mềm mại để giữ cho năng lượng trong nhà luôn thoải mái, dễ chịu.

Theo phong thủy, khoảng cách lý tưởng để xem tivi là khi hình ảnh rõ nét mà không gây mỏi mắt hoặc chật chội. Thông thường, khoảng cách từ tivi đến sofa nên khoảng 2-3 lần chiều cao màn hình để đảm bảo tầm nhìn thoải mái.

Sử dụng các vật trang trí như cây cảnh, tượng Phật hoặc bình hoa giúp làm dịu bớt khí xấu, tạo nên bề mặt mềm mại, góp phần điều hòa dòng khí và nâng cao phong thủy của không gian.

Khoảng cách giữa tivi và sofa

Khoảng cách giữa tivi và sofa không chỉ đơn thuần về mặt tiện nghi mà còn là yếu tố trọng điểm trong phong thủy nội thất. Một bố trí phù hợp sẽ giúp gia đình cảm thấy thoải mái, dễ chịu, đồng thời thúc đẩy dòng khí tốt lưu thông.

Giữ tỷ lệ hợp lý cho tầm nhìn

Theo phong thủy, khoảng cách lý tưởng để xem tivi là khi hình ảnh rõ nét mà không gây mỏi mắt hoặc chật chội. Thông thường, khoảng cách từ tivi đến sofa nên khoảng 2-3 lần chiều cao màn hình để đảm bảo tầm nhìn thoải mái.

Việc duy trì khoảng cách hợp lý còn giúp cân bằng năng lượng trong phòng. Không để tivi quá gần hoặc quá xa gây cảm giác mất cân đối, làm giảm sinh khí trong không gian sinh hoạt chung.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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