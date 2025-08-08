Cách chọn cây phong thủy để bàn theo từng mệnh giúp thăng tiến, may mắn và tài lộc
GĐXH - Cây phong thủy để bàn đang được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi vẻ đẹp tự nhiên, thu hút tài lộc và may mắn. Tuy nhiên, chỉ khi bạn lựa chọn loại cây phù hợp với bản mệnh của mình mới có thể đem lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống, cho công việc.
Chọn cây phong thủy để bàn cho người mệnh Kim
Theo lý thuyết tương sinh, hành Thổ sinh ra hành Kim. Vì vậy, khi bạn chọn cây phong thủy hợp mệnh Kim để đặt trên bàn làm việc, bạn có thể cân nhắc giữa các loại cây thuộc hành Kim hoặc thuộc hành Thổ.
Màu sắc phù hợp với mệnh Kim thường bao gồm màu nâu đất và màu vàng đại diện cho hành Thổ, cũng như màu trắng và bạc đại diện cho mệnh Kim. Nếu bạn muốn thêm sự kết hợp, bạn cũng có thể sử dụng màu xanh lá cây hoặc xanh da trời, bởi vì hành Kim có khả năng chế khắc hành Mộc.
Tuy nhiên, vì mệnh Kim thường được liên kết với sự thuần khiết và lạnh lẽo nên màu trắng là lựa chọn tốt nhất. Hãy tránh sử dụng màu hồng và đỏ vì những màu này tương ứng với hành Hỏa và hành Hỏa thường khắc hành Kim.
Chọn cây phong thủy để bàn cho người mệnh Mộc
Thực tế, nhiều người thuộc mệnh Mộc thường yêu thích màu xanh và đây cũng là màu sắc phù hợp với mệnh của họ. Các cây cảnh màu xanh lục thường mang lại cảm giác thoải mái và hạnh phúc cho người mệnh Mộc.
Ngoài màu xanh, người mệnh Mộc cũng hợp với màu đen hoặc xanh đen, đại diện cho hành Thủy, vì Thủy sinh Mộc. Tuy nhiên, họ nên tránh màu trắng, bởi vì màu trắng tượng trưng cho hành Kim, và Kim khắc Mộc. Nếu người mệnh Mộc thích màu trắng, họ có thể kết hợp nó với các phụ kiện có màu sắc khác để giảm bớt tương khắc và tạo sự cân bằng.
Chọn cây phong thủy để bàn cho người mệnh Thủy
Màu đen thường được liên kết với hành Thủy và dễ dàng nhận biết rằng người mệnh Thủy thường thích màu đen.
Ngoài ra, các loại cây cảnh có màu trắng rất phù hợp với mệnh Thủy, vì hành Kim sinh Thủy. Tuy nhiên, người mệnh Thủy nên tránh sử dụng cây cảnh có sắc vàng và vàng đất, vì Thổ tương khắc với Thủy.
Khi bạn sắp xếp những mẫu cây cảnh thích hợp, nó sẽ tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong không gian của người mệnh Thủy.
Chọn cây phong thủy để bàn cho người mệnh Hỏa
Màu chủ đạo cho người mệnh Hỏa là đỏ, cam và hồng. Những gam màu này có thể thúc đẩy đam mê và nhiệt huyết trong họ, giúp họ dễ dàng đạt được thành công trong công việc.
Hành Mộc là hành tương hợp với Hỏa, vì vậy khi chọn cây phong thủy để bàn làm việc cho người mệnh Hỏa, bạn có thể lựa chọn những cây có màu xanh lá cây hoặc xanh da trời. Những màu sắc nhẹ nhàng và tươi mát này có thể làm dịu bớt tính nóng nảy và tâm hồn bất thường của người mệnh Hỏa.
Tuy nhiên, Hỏa tương khắc với Thủy, vì vậy bạn nên tránh những loại cây có màu xanh đậm hoặc đen, vì chúng tượng trưng cho hành Thủy, điều này có thể gây xung đột với mệnh Hỏa.
Chọn cây phong thủy để bàn cho người mệnh Thổ
Cây phong thủy màu vàng có khả năng thúc đẩy tinh thần và mang đến sự thoải mái cho tâm hồn. Màu vàng thường được liên kết với mặt trời, sự sống, và năng lượng. Đặt cây có màu này trên bàn làm việc có thể giúp khám phá thêm tiềm năng và cơ hội trong công việc và sự nghiệp.
Cây phong thủy màu nâu thường phù hợp với bản mệnh của người mệnh Thổ. Chúng tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển sự nghiệp, hứa hẹn sự ổn định và an toàn. Màu nâu còn mang đến cảm giác bình yên và tự tin khi làm việc. Nó cũng kết hợp tốt với màu đỏ và màu hồng, bởi Hỏa sinh Thổ. Tuy nhiên, người mệnh Thổ nên tránh sử dụng những cây thuộc hành Mộc để tránh xung đột trong phong thủy.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
