Cách để có một căn bếp vừa sang vừa 'hốt lộc về nhà' bạn nên biết

Lựa chọn phối màu

Như chúng ta vẫn biết, vai trò chính của phòng bếp là nơi để nấu nướng và vì thế theo phong thủy phòng bếp thuộc tính Hỏa.

Trong không gian bếp cần bổ sung một vài cây xanh. Sự kết hợp của cây xanh với không gian bến vừa đảm bảo tính tương sinh cho căn bếp lại vừa giúp tạo ra một không gian nhẹ nhàng, mềm mại, mang tính thư giãn.

Phòng bếp thường được xem như là trái tim của ngôi nhà, là nơi giữ lửa cho mỗi gia đình.

Ngoài ra, màu trắng cũng là một phương án có thể lựa chọn, màu sắc này vừa mang lại cảm giác sạch sẽ, đánh thức giác quan, lại vừa giúp tạo cảm giác không gian bếp mở rộng hơn. Đặc biệt, đây cũng là màu nền hoàn hảo để phối hợp với các nội thất và phụ kiện bếp.

Bên cạnh đó, gam màu vàng cũng có thể được lựa chọn, nó đem đến sự tươi mới, gắn kết vui vẻ giữa các thành viên trong bữa ăn. Tuy nhiêu cần chú ý chọn tông vàng nhạt, tránh chọn tông quá chói chang dễ làm bầu không khí căng thẳng.

Các gam màu như nâu đất, mà be… thuộc nhóm màu trung tính nên cũng có thể thích hợp dùng cho khu vực này. Theo quan niệm phong thủy, những màu này mang đến sự bền vững, ổn định, giúp bếp lúc nào cũng có cảm giác ấm áp và sung túc.

Lựa chọn loại vật liệu bề mặt nổi

Căn cứ chính để lựa chọn các loại vật liệu này là mệnh của gia chủ. Trước hết, cần có kiến thức cơ bản về thuộc tính phong thủy của các vật liệu này. Thông thường, gạch, đá granite có màu xanh biển, màu đen thuộc tính Thủy, nếu có ánh kim loại thì thêm tính Kim.

Đá granite đỏ là thuộc Hỏa, nếu có thêm các sắc độ vàng thì tăng thêm tính Thổ. Đá trắng và đá xám thuộc tính Kim. Các loại gỗ từ màu vàng cam đến nâu đậm thuộc 3 hành liên hoàn Mộc - Hỏa - Thổ.

Căn cứ chính để lựa chọn các loại vật liệu làm bếp là theo mệnh của gia chủ.

Nếu chọn hệ thống tủ làm bằng inox thì vật liệu này thuộc Kim. Bạn chọn lớp sơn phủ bề mặt tủ màu gì thì cộng thêm yếu tố của hành đó (chẳng hạn đỏ thì thuộc Hỏa, xanh lá thuộc Mộc, xanh nước biển thuộc Thủy…).

Sau khi đã xác định được tính chất phong thủy của vật liệu thì gia chủ sẽ dễ dàng hơn trong việc chọn ra loại vật liệu như thế nào là hài hòa với bản mệnh của mình. Bạn thuộc mệnh nào thì sẽ chọn loại vật liệu tương sinh (Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc), tránh vật liệu mang tính tương khắc (Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc).

Lựa chọn hướng đặt bệ bếp

Theo phong thủy, có ba hướng phù hợp nhất để đặt bếp nấu là Đông Bắc, Tây và Nam, các hướng còn lại đều được đánh giá là không tốt. Tuy nhiên, việc lựa chọn hướng cho căn bếp không phải lúc nào cũng được như ý, đặc biệt đối với nhà chung cư.

Theo phong thủy, có ba hướng phù hợp nhất để đặt bếp nấu là Đông Bắc, Tây và Nam, các hướng còn lại đều được đánh giá là không tốt.

Nếu bếp nấu ở hướng xấu có thể dùng cây xanh để hóa giải, trong phong thủy đưa ra một số gợi ý cơ bản như: Bếp hướng Đông nên trồng hoa cho hoa màu đỏ hoặc tím như mào gà, đỗ quyên; bếp hướng Bắc nên chọn hoa có màu trắng hay cây đậm màu xanh như nhài, vạn niên thanh… Đặc biệt, trong thời gian gần đây, nhiều gia đình cũng lựa chọn trồng các cây rau, gia vị gần gian bếp để tăng độ thông thoáng, tăng năng lượng tích cực cũng như hóa giải những thế phong thủy chưa tốt.

Trong đó, cần lưu ý tránh tuyệt đối đặt bếp ngoảnh lưng với hoặc bếp đối diện trực tiếp với cửa chính. Bếp nên để ở vị trí sao cho khi đứng nấu không bị quay lưng ra cửa mà có thể thể nhìn thẳng ra cửa bếp hoặc lối ra vào.

Cách bài trí vật dụng cơ bản trong bếp

Trong nhà bếp, tính hiệu quả là chìa khóa cho mọi vấn đề và một trong những phương pháp giúp tăng tính hiệu quả là bố trí các vật dụng sao cho đảm bảo được luồng năng lượng di chuyển thông suốt từ tủ để đồ tới chỗ để bếp, từ bồn rửa bát tới kệ bát... thì phải để ý tới cách bố trí đồ vật trong phòng.

Các dụng cụ nấu bếp ưu tiên tính kim loại, tránh bắt lửa và giữ sạch gian bếp.

Trong gian bếp, thường ưu tiên những đồ có tính hỏa. Bệ bếp mang tính hỏa cần đặt cao hơn bồn rửa và tránh kẹp giữa tủ lạnh, tủ đá, bể nước… là những đồ vật có tính thủy. Các dụng cụ nấu bếp ưu tiên tính kim loại, tránh bắt lửa và giữ sạch gian bếp.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.