Trước khi mua nhà cần ‘soi’ những yếu tố này để đón được nguồn năng lượng tốt, hợp với chủ nhà
GĐXH - Trước khi quyết định tậu một căn nhà mới, bạn đừng bỏ qua yếu tố phong thủy, bởi lẽ phong thủy tốt sẽ đem đến sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng cho gia chủ.
Địa thế đất, khu dân cư
Địa thế đất ở có ý nghĩa rất quan trọng trong phong thủy, bởi đây chính là yếu tố quyết định chất lượng nguồn năng lượng sẽ đi vào ngôi nhà bạn.
Bạn nên chọn một ngôi nhà nhận được năng lượng tốt từ môi trường xung quanh - đường sạch sẽ, hàng xóm tốt, không nằm gần nghĩa địa hay vùng đất thường xảy ra tai nạn, không có đất dốc sau nhà.
Người xưa thường có quan niệm về đất "nở hậu" có nghĩa là sân sau rộng hơn sân trước, đây là một địa thế đất đẹp.
Cửa chính
Trong phong thủy, cửa trước cũng là một yếu tố mà mọi gia chủ cần lưu ý vì nguồn năng lượng sẽ vào nhà theo đường này.
Ngoài việc bạn xem hướng của nhà có phù hợp với tuổi, mệnh của gia chủ hay không, bạn cũng đừng quên xem xét về kích cỡ và tỷ lệ của cánh cửa với phần còn lại của ngôi nhà cũng như con đường dẫn đến cửa.
Cửa trước, cửa sau và các loại cửa khác
Sau khi bạn đã kiểm tra kỹ về phong thủy bên ngoài của ngôi nhà cũng như năng lượng phong thủy vào nhà từ cửa trước, hãy dành thời gian để xem xét các loại cửa trong nhà.
Bạn nên tránh chọn mua những ngôi nhà có cửa trước thẳng với cửa sau mà hãy chọn ngôi nhà có cửa trước là cửa lớn nhất của nhà để giúp nguồn năng lượng tốt ở lại trong nhà nhiều hơn.
Cửa vào nhà và tiền sảnh
Bố trí cửa chính và tiền sảnh có ảnh hưởng quan trọng với đến việc nuôi dưỡng và duy trì nguồn năng lượng tốt trong nhà.
Hãy xem xét và tránh mua những ngôi nhà có yếu tố phong thủy xấu như tường đối diện cửa vào, cầu thang đối diện cửa trước, phòng tắm đối diện cửa trước… Nếu bạn không có kế hoạch sửa nhà sau khi mua thì đây là một số yếu tố bạn cần cân nhắc khi mua một ngôi nhà mới.
Các phòng trong nhà
Trước khi mua nhà, bạn cũng nên lưu tâm tới các phòng của ngôi nhà có những dấu hiệu phong thủy tốt hay không. Ví dụ trong nhà, căn bếp cần sạch sẽ, hài hòa, sáng sủa, có màu sơn vàng.
Bạn không nên chọn ngôi nhà có phòng ngủ đối diện với phòng tắm, hay giường ngủ đặt ở dưới cửa sổ. Bạn cũng không nên chọn ngôi nhà có phòng tắm gần cửa chính hay nằm ở vị trí trung tâm trong ngôi nhà. Phòng tắm đối diện với bếp cũng là một dấu hiệu phong thủy xấu.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
