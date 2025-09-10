Loại cây mang âm khí và xui xẻo bạn cần biết để tránh rước họa

Cây dâu tằm

Từ xa xưa, dân gian đã có câu: "Trước nhà trồng dâu, sau nhà có chuyện". Cây dâu trong Hán tự trùng với chữ "Tang" trong "tang chế", là biểu tượng của tang sự, tử khí. Đây là một trong những loại cây mang tà khí, tuyệt đối kiêng kỵ trồng trong sân nhà, đặc biệt là nơi cửa ngõ, nơi tụ khí.

Tác động phong thủy: Cây dâu mang theo âm khí nặng, dễ chiêu dụ tà linh vãng lai. Dương khí trong nhà bị suy giảm, sinh khí tổn hao. Người trong gia đình dễ mắc bệnh vặt, trẻ nhỏ khó nuôi, phụ nữ mang thai thường hay động thai. Gia đạo thiếu yên ấm, dễ xảy ra xung đột ngầm kéo dài.

Cây bách

Trong nghĩa trang, cây bách thường được trồng để tưởng nhớ người đã khuất, vì loài cây này có sức sống bền bỉ, không sợ thời tiết. Tuy nhiên, trong phong thủy nhà ở, cây bách lại mang đến cảm giác lạnh lẽo, hiu hắt, tượng trưng cho sự tuyệt vọng âm thầm.

Dân gian quan niệm: "Nhà sống không trồng cây chết", và cây bách chính là biểu tượng của "âm trạch" – cây mang âm khí, không phù hợp cho "dương cư".

Tác động phong thủy: Tạo nên bầu không khí lạnh lẽo, u tịch, thiếu sinh khí. Dễ khiến người sống trong nhà cảm thấy trống rỗng, dễ trầm cảm, mất định hướng. Mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà ngày càng cách xa, thiếu kết nối cảm xúc. Có xu hướng hút vận hạn, cản trở tài lộc tụ về.

Cây liễu

Liễu trong Hán tự đồng âm với "lưu" (trôi đi). Dáng cây mềm mại rũ xuống như mái tóc buồn của người phụ nữ trong tang lễ. Từ lâu, cây liễu đã được xem là biểu tượng của chia ly, đau thương và sự chấm dứt. Trồng cây liễu trước cửa chẳng khác nào mở lối cho tiền tài, hạnh phúc chảy trôi ra khỏi nhà.

Tác động phong thủy: Gây thất thoát tài lộc, làm ăn khó tụ vốn, hụt hơi về tài chính. Người thân dễ xa cách, chia ly hoặc sinh sống ở phương xa. Tình cảm gia đình mong manh, dễ bị kẻ thứ ba chen ngang. Tạo cảm giác trầm buồn, u uất – nhất là với phụ nữ sống một mình.

Cây xương rồng – gai nhọn, gieo sát khí

Xương rồng, tuy có dáng vẻ kiên cường, nhưng trong phong thủy lại được xem là loài cây mang tà khí. Gai nhọn tua tủa như hàng ngàn mũi tên nhỏ đâm vào khí trường của không gian sống, tạo nên sự bất ổn và chia cắt. Tục ngữ có câu: "Cây gì trồng vào nhà, người nhà đâm chọc lẫn nhau?", ấy chính là xương rồng.

Tác động phong thủy: Sát khí mạnh khiến mối quan hệ gia đình dễ rạn nứt. Dễ bị người khác hiểu lầm, thị phi bủa vây. Công việc thường xuyên gặp trắc trở, trì trệ do bị kẻ xấu can thiệp. Phụ nữ sống gần cây này dễ cảm thấy cô độc, khó kết nối hoặc duy trì tình cảm.

Trúc đào – độc tố gây lệch khí trường

Trúc đào không chỉ sở hữu sắc hoa rực rỡ làm mê hoặc mắt nhìn, mà còn chứa trong mình chất độc mạnh khiến năng lượng không gian bị đảo lộn, gây lệch khí trường trong nhà. Những độc tố từ cây phát tán nhẹ nhàng qua mùi hương và nhựa cây, âm thầm tác động lên sức khỏe và tâm linh của gia chủ.

Ở nơi trúc đào mọc trước cửa hay gần nhà, dòng sinh khí vốn phải luân chuyển hài hòa bị phá vỡ, mở cửa cho tà khí lấn át, khiến tinh thần bất ổn, gia đạo dễ xáo trộn. Không chỉ là lời cảnh báo về sự an toàn thể chất, trúc đào còn là biểu tượng cho sự xung khắc, khiến không gian sống kém yên bình, làm lu mờ may mắn và thịnh vượng mà gia đình đang tìm kiếm.

Cây đa – chốn trú ngụ của "linh hồn"

Cây đa xưa nay được xem là nơi trú ngụ của "hồn ma, vong linh", bởi thân to, tán rộng, dễ tích tụ âm khí. Người xưa có câu: "Thần ngự cây đa, ma theo bóng đa mà trú". Không phải ngẫu nhiên người Việt thường dựng miếu thờ dưới gốc đa – vì họ tin rằng cây này chính là cầu nối giữa trần gian và âm giới.

Tác động phong thủy: Gây nhiễu loạn khí trường trong nhà, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Dễ khiến người trong nhà bị bóng đè, ác mộng, mất ngủ. Trẻ em sống gần cây đa hay giật mình, khóc thét, ngủ mơ. Gia đạo có cảm giác lạnh lẽo, ít tiếng cười, vận trình dễ xuống dốc.

Cây si

Dân gian lưu truyền: "Cây si trồng trước cửa, người trong nhà không thể yên thân". Với đặc tính bám rễ sâu, tán rậm rạp, cây si không chỉ gây ảnh hưởng vật lý đến nền móng mà còn mang theo oán khí, vọng duyên – đặc biệt là duyên âm. Người tin vào tâm linh thường tránh xa loài cây mang tà khí này khi xây cất hoặc chọn đất làm nhà.

Tác động phong thủy: Duyên âm quấy rối, người độc thân khó kết đôi, người đã có gia đình dễ lục đục. Rễ cây ảnh hưởng đến nền móng nhà, gây rạn nứt không gian sống. Hay nghe âm thanh lạ, bóng người lướt qua vào ban đêm. Tâm trí dễ bị thao túng, mất tập trung, dễ sinh mê muội hoặc hoang tưởng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.