Cách đơn giản để tăng tài lộc cho gia đình, ai cũng làm được
GĐXH - Bạn đã bao giờ bước vào nhà mình và thấy không khí nhẹ thơm, mùi dễ chịu mà chẳng cần xịt nước hoa hay đốt tinh dầu? Theo các chuyên gia phong thủy, đó là dấu hiệu môi trường sống đang “tự thanh lọc”, dương khí mạnh mẽ, tài khí dễ tụ, vận may tài lộc sắp đến.
Cách tăng tài lộc cho gia đình
Trên một diễn đàn về Phong thủy Việt Nam, chị Phương Thảo ở Đà Nẵng chia sẻ: “Sau khi thay cửa gỗ mục, dọn dẹp toàn bộ kho ẩm, tự nhiên trong nhà có mùi thơm gỗ nhẹ. Không khí mát, dễ chịu. Lạ là công việc bán hàng online của tôi tăng mạnh, tiền vào đều hơn".
Đồng tình, người dùng mạng xã hội có tên Thanh Xuân ở Bắc Giang kể lại câu chuyện về căn nhà cũ sửa lại. Theo đó, chị mở thêm giếng trời, đặt vài chậu lan, trúc nhật. Vài tháng sau, không khí dễ chịu, mùi hoa thoảng quanh nhà. Chị này nói: “Cảm giác nhẹ đầu, tinh thần thoải mái, khách đến chơi cũng khen nhà ‘có khí lành".
Theo các chuyên gia phong thủy, dưới đây là một trong những cách giúp gia tăng năng lượng cho ngôi nhà đang sống.
Trong phong thủy, mùi hương là một dạng năng lượng dao động. Hương thơm tự nhiên (từ gỗ, cây cối, không khí mát lành) tượng trưng cho khí sinh động — biểu hiện của tài vận đang vận hành thuận chiều.
Các chuyên gia phong thủy của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phong thủy Việt Nam từng chia sẻ: “Nhà sạch, thơm tự nhiên, không ẩm mốc là biểu hiện dương khí vượng, âm khí giảm, dễ thu hút tài lộc và sức khỏe.”
Ngược lại, mùi hôi, ẩm mốc, khí uất lâu ngày khiến tiền tài thất thoát, người trong nhà dễ cãi vã, mệt mỏi.
Cách kích hoạt năng lượng hương tự nhiên
Dọn dẹp sạch ẩm mốc: Đặc biệt khu vực tủ, góc bếp, nhà tắm.
Trồng cây có mùi thơm dịu: Lan ý, bạc hà, lavender, nguyệt quế – vừa hút khí độc, vừa tạo hương sinh khí.
Dùng tinh dầu thiên nhiên hợp mệnh: Mệnh Hỏa nên dùng quế, cam; mệnh Thủy hợp oải hương, bạc hà; mệnh Mộc hợp trà xanh, đàn hương.
Giữ lưu thông khí: Mở cửa, bật quạt nhẹ để mùi hương tự nhiên tản đều.
Mùi hương tự nhiên xuất hiện trong nhà không chỉ là cảm giác dễ chịu — đó là tín hiệu phong thủy cho thấy dương khí thịnh, năng lượng tài lộc đang “kích hoạt”. Giữ cho nhà thơm mát tự nhiên chính là giữ cho vận khí của bạn luôn tươi mới và hanh thông.
GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.
GĐXH - Cây trúc lưng rùa, với hình dáng lá độc đáo và màu sắc tươi tắn, không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Loài cây này được xem là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và tài lộc.
GĐXH - Nhiều người chỉ chú ý đến vật "tốt" xuất hiện trong nhà, nhưng một dấu hiệu ít ai để ý nhưng cũng quan trọng không kém là: khi đồ đạc trong nhà ít bị hỏng hóc, sửa chữa tối thiểu, nghĩa là năng lượng nhà bạn đang ổn định, không bị hao tổn — và đó là lúc tài lộc "ít rời" bạn.
GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.
GĐXH - Bình siêu tốc đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, mùi nhựa khó chịu bám lại trên bình sau một thời gian sử dụng khiến nhiều người cảm thấy phiền toái.
GĐXH - Gạo là một trong những lương thực thiết yếu trong căn bếp của mỗi gia đình, nhưng cũng rất dễ bị mối, mọt và côn trùng gây hại nếu không bảo quản đúng cách. Cùng tìm lời giải qua bài viết sau về cách bảo quản gạo lâu không bị mối, mọt.
GĐXH - Sau những ngày mưa lũ kéo dài, nhiều gia đình phải đối mặt với tình trạng nhà cửa ẩm mốc, nặng mùi khó chịu. Điều đó không chỉ làm giảm chất lượng sinh hoạt mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển.
GĐXH - Mùa mưa đến, kéo theo nỗi lo giày dép ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu. Giày dép ẩm ướt không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
GĐXH - Hàng ngày phải tiếp xúc với hàng tá đồ đạc, có thể bạn chẳng mấy để tâm nhưng có những thứ tưởng an toàn lại đang đội lốt "sát thủ vô hình" lặng lẽ gây hại cho sức khỏe chúng ta.
GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.
