Cách đơn giản để tăng tài lộc cho gia đình, ai cũng làm được

Cách tăng tài lộc cho gia đình

Trên một diễn đàn về Phong thủy Việt Nam, chị Phương Thảo ở Đà Nẵng chia sẻ: “Sau khi thay cửa gỗ mục, dọn dẹp toàn bộ kho ẩm, tự nhiên trong nhà có mùi thơm gỗ nhẹ. Không khí mát, dễ chịu. Lạ là công việc bán hàng online của tôi tăng mạnh, tiền vào đều hơn".

Đồng tình, người dùng mạng xã hội có tên Thanh Xuân ở Bắc Giang kể lại câu chuyện về căn nhà cũ sửa lại. Theo đó, chị mở thêm giếng trời, đặt vài chậu lan, trúc nhật. Vài tháng sau, không khí dễ chịu, mùi hoa thoảng quanh nhà. Chị này nói: “Cảm giác nhẹ đầu, tinh thần thoải mái, khách đến chơi cũng khen nhà ‘có khí lành".

Theo các chuyên gia phong thủy, dưới đây là một trong những cách giúp gia tăng năng lượng cho ngôi nhà đang sống.

Trong phong thủy, mùi hương là một dạng năng lượng dao động. Hương thơm tự nhiên (từ gỗ, cây cối, không khí mát lành) tượng trưng cho khí sinh động — biểu hiện của tài vận đang vận hành thuận chiều.

Các chuyên gia phong thủy của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phong thủy Việt Nam từng chia sẻ: “Nhà sạch, thơm tự nhiên, không ẩm mốc là biểu hiện dương khí vượng, âm khí giảm, dễ thu hút tài lộc và sức khỏe.”

Ngược lại, mùi hôi, ẩm mốc, khí uất lâu ngày khiến tiền tài thất thoát, người trong nhà dễ cãi vã, mệt mỏi.

Cách kích hoạt năng lượng hương tự nhiên

Dọn dẹp sạch ẩm mốc: Đặc biệt khu vực tủ, góc bếp, nhà tắm.

Trồng cây có mùi thơm dịu: Lan ý, bạc hà, lavender, nguyệt quế – vừa hút khí độc, vừa tạo hương sinh khí.

Dùng tinh dầu thiên nhiên hợp mệnh: Mệnh Hỏa nên dùng quế, cam; mệnh Thủy hợp oải hương, bạc hà; mệnh Mộc hợp trà xanh, đàn hương.

Giữ lưu thông khí: Mở cửa, bật quạt nhẹ để mùi hương tự nhiên tản đều. Mùi hương tự nhiên xuất hiện trong nhà không chỉ là cảm giác dễ chịu — đó là tín hiệu phong thủy cho thấy dương khí thịnh, năng lượng tài lộc đang “kích hoạt”. Giữ cho nhà thơm mát tự nhiên chính là giữ cho vận khí của bạn luôn tươi mới và hanh thông.

